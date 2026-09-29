واصلت الأمطار تعطيل دورة الألعاب الآسيوية في آيتشي - ناغويا اليوم الثلاثاء، حيث تأهلت سريلانكا وبنغلاديش إلى قبل نهائي منافسات الكريكيت للرجال بعد إلغاء مباراتيهما في دور الثمانية دون رمي أي كرة. وكان من المقرر أن تلعب سريلانكا ضد نيبال، وبنغلاديش أمام ماليزيا. لكن توقف المباريات لليوم الثاني على التوالي في منتزه كوروجي الرياضي، الواقع في الضواحي الجنوبية لناغويا، أدى إلى تأهل الفرق الأعلى تصنيفاً تلقائياً إلى قبل النهائي. ولم يستطع جاراد شيرر، المدير الرياضي للألعاب، إخفاء خيبة أمله بعد أن أمضى المنظمون عاماً كاملاً في تحويل ملعب بيسبول إلى ملعب للكريكيت، ليشهدوا في النهاية عدداً قليلاً من المباريات. وقال: «الكريكيت مثل البيسبول، لا يمكن لعبه تحت المطر، قضيت عاماً من حياتي في هذا المشروع، وها هو المطر ينهمر». وستواجه سريلانكا الآن حاملة اللقب الهند، بينما ستلعب بنغلاديش ضد باكستان في قبل النهائي يوم الخميس. ورغم إلغاء المباريات، ظل شيرر متفائلاً بأن الطقس سيتحسن في الوقت المناسب لاستضافة مباريات الكريكيت رفيعة المستوى. وأضاف: «بحلول صباح الغد سيتضافر الجميع لتجفيف المناطق غير المغطاة. لدينا بعض المناشف الماصة، ومساحات مطاطية، ومكانس قديمة كبيرة، وإسفنجات». وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون الجو مشمساً ودرجة الحرارة 32 درجة مئوية، لذا إذا حالفنا الحظ فسنمتص أكبر قدر ممكن من المياه في الصباح، وستقوم الشمس بعملها في فترة ما بعد الظهر».
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الأمطار تقود سريلانكا وبنغلاديش إلى قبل نهائي الكريكيت في آسياد https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5323794-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF
الأمطار تقود سريلانكا وبنغلاديش إلى قبل نهائي الكريكيت في آسياد
الأمطار تقود سريلانكا وبنغلاديش إلى قبل نهائي الكريكيت في آسياد
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