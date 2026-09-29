الأمطار تقود سريلانكا وبنغلاديش إلى قبل نهائي الكريكيت في آسياد

فرناندو (بوتشا) باتيستا (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم الاثنين، إقالة المدرب الأرجنتيني لمنتخب بلاده فرناندو (بوتشا) باتيستا بعد البداية الكارثية في مسابقة دوري أمم «الكونكاكاف».

وأقيل باتيستا مع جهازه الفني بعد 6 أشهر فقط من توليه المنصب إثر الخسارتين أمام كوراساو وهايتي في أول جولتين من البطولة، وسيخلفه مؤقتاً الدولي السابق برايان رويس.

وكانت كوستاريكا بلغت الدور ربع النهائي لكأس العالم 2014، بعدما تأهلت من مجموعة ضمت إيطاليا وإنجلترا وأوروغواي، لكنها شهدت تراجعاً في السنوات الأخيرة.

وفشل منتخب الدولة الواقعة بأميركا الوسطى في تجاوز دور المجموعات في النسختين التاليتين من كأس العالم، كما أخفق في التأهل إلى كأس العالم 2026.

وخسرت كوستاريكا على أرضها أمام كوراساو 3 - 4 الخميس الماضي رغم تقدمها 3 - 0 في نهاية الشوط الأول، وبعد 3 أيام، خسرت أمام هايتي 0 - 2.