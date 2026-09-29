منظمو «آسياد» يعتذرون بعد ارتباك في انتقالات باكستان وكوريا الجنوبية

اعتذر منظمو دورة الألعاب الآسيوية ​في آيتشي-ناغويا، يوم الثلاثاء، عن خطأ في ترتيبات الانتقال أدى إلى وصول منتخب باكستان للكرة الطائرة إلى الملعب الخطأ قبل مباراته ضد أوزبكستان، مما استلزم تأجيلها في نهاية المطاف لإنقاذ الموقف.

ونشر مراد ‌جيهان قائد ‌باكستان مقطع فيديو ​على ‌«إنستغرام» ⁠ليشارك ما ​قال إنه «خطأ ⁠إداري آخر»، بعد وصول الفريق إلى الملعب الخاطئ لخوض مباراته ضمن المجموعة الأولى.

وقال متحدث باسم الألعاب إن منتخب كوريا الجنوبية للرجال فاتته أيضاً حصة تدريبية بعد ⁠وصوله إلى مكان خاطئ. وأضاف للصحافيين ‌اليوم: «صعد الفريقان ‌إلى حافلات متجهة إلى وجهات ​خاطئة. نود ‌التقدم بخالص اعتذارنا إلى الفريقين عن ‌الإزعاج الذي تسبب فيه هذا الأمر».

وتابع: «كان من المقرر أن يتوجه فريق باكستان إلى أوكازاكي لخوض مباراته، لكن حافلته اتجهت ‌نحو إينوياما، حيث يقع ملعب التدريب. تم تصحيح المسار لاحقاً، وعند ⁠وصولهم ⁠إلى أوكازاكي، أُقيمت المباراة بعد تأخير موعد انطلاقها».

وأكمل: «رغم أن تأخير موعد البداية كان بلا شك مصدر إزعاج كبيراً للفريق، فإننا تمكنا من خلال تعديل جدول المنافسات من ضمان سير المباراة بشكل سليم».

وتجاهلت باكستان هذا الاضطراب لتحقق فوزها الثاني على التوالي بنتيجة 3-صفر. واعتذر المنظمون ​في وقت ​سابق عن مشكلات تتعلق بالنقل واللوجستيات التي عانت منها الألعاب.