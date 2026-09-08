الفرنسي فيس ينسحب من مواجهة كندا في كأس ديفيز

انسحب أرتور فيس، المصنف الـ11 عالمياً، من مباراة كأس ديفيز ​للتنس التي ستخوضها فرنسا ضد كندا، قائلاً إنه بحاجة إلى توخي الحذر فيما يتعلق بصحته بعد عام شاق بدنياً.

ويأتي قرار اللاعب الفرنسي (22 عاماً) عقب هزيمته المفاجئة أمام اليوناني ستيفانوس تيتيباس ‌في الدور ‌الأول لدورة أميركا ​المفتوحة، حيث ‌كان ⁠يُنظر ​إليه بوصفه أحد ⁠المنافسين البارزين بعد فوزه بأول ألقابه للأساتذة فئة الألف نقطة في دورة سينسناتي المفتوحة الشهر الماضي.

وبعد غيابه عن معظم عام 2025 بسبب مشكلة في ⁠أسفل الظهر، عاد إلى المنافسة ‌في فبراير (شباط) ‌وحقق نتائج جيدة وبلغ ​دور الثمانية ‌في ثماني بطولات وفاز ببطولة برشلونة ‌المفتوحة في أبريل (نيسان) الماضي.

وكتب المصنف الأول في فرنسا على مواقع التواصل الاجتماعي «بعد عام مليء بالتحديات البدنية ‌وفترات طويلة من الغياب عن المنافسات، أحتاج إلى توخي الحذر ⁠في ⁠الوقت الحالي. قررنا بالتشاور مع فريقي، إجراء تقييم شامل قبل استئناف التدريبات والاستعداد لبقية الموسم. تمثيل فرنسا يعني لي الكثير، لذلك فإن اتخاذ مثل هذا القرار ليس بالأمر السهل أبداً».

وتواجه فرنسا كندا في الدور الثاني من تصفيات كأس ديفيز ​في الفترة من ​18 إلى 19 سبتمبر (أيلول) الحالي في مدينة كيبيك.