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أوساكا تتقبل انتظار فوزها بلقب كبير آخر بعد خروجها من فلاشينغ ميدوز

ناومي أوساكا (د.ب.أ)
ناومي أوساكا (د.ب.أ)
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أوساكا تتقبل انتظار فوزها بلقب كبير آخر بعد خروجها من فلاشينغ ميدوز

ناومي أوساكا (د.ب.أ)
ناومي أوساكا (د.ب.أ)

تسببت هزيمة ناومي أوساكا في الدور الرابع لدورة أميركا المفتوحة للتنس أمس الاثنين في إطالة انتظارها للحصول ​على لقب آخر في البطولات الكبرى، لكنها نظرت إلى هذه النكسة من منظور أوسع، قائلة إن الأمومة والحياة خارج عالم التنس غيرتا طريقة نظرتها للنجاح.

وفازت اللاعبة اليابانية بآخر ألقابها الأربعة الكبرى في دورة أستراليا المفتوحة عام 2021، قبل أن تبتعد عن الرياضة، وتلد ابنتها شاي قبل ثلاثة أعوام. ورغم النتائج المشجعة ‌التي حققتها ‌منذ عودتها إلى المنافسات، بما في ​ذلك ‌وصولها ⁠إلى ​قبل نهائي ⁠دورة أميركا المفتوحة، ودور الثمانية في ويمبلدون، قالت أوساكا إن الكثير من الأحداث وقعت في حياتها، مما جعل فترة الغياب عن الألقاب الكبرى تبدو طويلة وقصيرة في آنٍ واحد.

وقالت أوساكا بعد هزيمتها 6 - 1 و6 - 4 أمام إيلينا ريباكينا: «أنجبت طفلة، أتعلمون؟ حدث الكثير في تلك ⁠الفترة. إذا تأملت في مسيرتي المهنية، والأشياء ‌التي تمكنت من تحقيقها، ‌فلا يوجد شيء أندم عليه، ولا ​شيء يحزنني. إذا فزت ببطولة ‌كبرى أخرى، فلن يغير ذلك حياتي. من الجنون ‌أن أقول ذلك، لأنني أتذكر أول بطولة كبرى فزت بها، فقد كانت بمثابة عاصفة هائلة. أعتقد أن هذه الفترة لن تبدو طويلة بنفس القدر».

وفازت أوساكا بأول لقب لها ‌في البطولات الأربع الكبرة في أميركا المفتوحة عام 2018، وكررت هذا الإنجاز عام 2020. ⁠كما ⁠فازت بلقب كبير آخر في ملبورن بارك عام 2019. وقالت اللاعبة اليابانية (28 عاماً)، التي اضطرت للتعامل مع إصابة في وتر العرقوب خلال خسارتها أمام ريباكينا أمس، إنها تواصل التعلم من هزائمها.

وأوضحت: «إذا قلت إنني حزينة، فذلك لأنني لم أستطع الدفع بقدمي. أنا حزينة لأنني لم أستطع تحقيق ما كنت أهدف له. عندما أفكر في حياتي، أجد أن ابنتي تتمتع بصحة جيدة، وجميع أفراد عائلتي بخير. أتيحت لي فرصة المشاركة في ​هذه البطولة الكبرى. ​ووصلت إلى أقصى ما يمكنني الوصول له. لذلك فإن الأمور لم تسر إلا نحو الأفضل من الآن فصاعداً».

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تعافي ريباكينا يعزز مسيرتها في نيويورك ويقربها من صدارة التصنيف العالمي

إيلينا ريباكينا (أ.ف.ب)
إيلينا ريباكينا (أ.ف.ب)
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تعافي ريباكينا يعزز مسيرتها في نيويورك ويقربها من صدارة التصنيف العالمي

إيلينا ريباكينا (أ.ف.ب)
إيلينا ريباكينا (أ.ف.ب)

استمرت الشكوك حول لياقة إيلينا ريباكينا حتى عشية انطلاق دورة أميركا المفتوحة للتنس، وأعربت اللاعبة ​الكازاخستانية عن دهشتها من التقدم الذي أحرزته في التعافي من إصابة في الكاحل بعد بلوغها دور الثمانية في الدورة أمس الاثنين، لتقترب بذلك من صدارة التصنيف العالمي.

ووصلت المصنفة الثانية إلى نيويورك دون أن تخوض أي مباراة منذ انسحابها من دور الثمانية في دورة سينسناتي المفتوحة أمام البولندية إيغا ‌شفيونتيك الشهر ‌الماضي، لكنها حققت سلسلة من الانتصارات ​الرائعة ‌لتشق ⁠طريقها ​نحو دور ⁠الثمانية دون خسارة أي مجموعة. وتغلبت على ناومي أوساكا، الفائزة باللقب مرتين، في الدور الرابع، لتضرب موعداً مع البطلة الأولمبية تشنغ تشين ون. وسيساعدها فوز آخر على تجاوز أرينا سابالينكا، وتصدر التصنيف العالمي للاعبات المحترفات الذي سيصدر الأسبوع المقبل.

وقالت ريباكينا للصحافيين: «لم يكن ⁠استعدادي جيداً. لم ألعب لمدة سبعة أيام، ‌ولم أستطع التدرب كثيراً ‌في صالة الألعاب الرياضية من حيث ​الحركة، لذلك كان ‌علينا أن نتعامل مع الأمر يوماً بيوم. إنه تقدم ‌مذهل. أنا سعيدة حقاً بكيفية سير الأمور. لم نكن نعرف حتى ما إذا كنت سأتمكن من اللعب أم لا. لدي فريق رائع. كما أنه يوجد طبيب جيد ‌متاح على الهاتف طوال الوقت. لا أستطيع القول إن كافة المباريات كانت رائعة، ⁠لكن ⁠مباراة اليوم (أمس) كانت واحدة من أفضل مبارياتي».

ولم تبلغ ريباكينا من قبل دور الثمانية في دورة أميركا المفتوحة، وقالت إن مسيرتها الأخيرة حسنت علاقتها بالبطولة، وبمدينة نيويورك. وأضافت: «حسناً، الأمور تتحسن أكثر فأكثر الآن. عادة لا أقدم أداء جيداً. الآن أشعر بأن هذا العام الأفضل حتى الآن بين جميع الأعوام التي لعبت فيها هنا». أحب نيويورك، فهي مدينة رائعة. بالنسبة لي، ربما لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فقط، ​لأنه بعد ذلك ​قد يكون الأمر أكثر من اللازم. أحب الجماهير هنا حقاً. أستمتع باللعب في ملاعب مثل هذا الملعب».

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الرياضة رياضة عالمية

الفرنسي فيس ينسحب من مواجهة كندا في كأس ديفيز

أرتور فيس (أ.ف.ب)
أرتور فيس (أ.ف.ب)
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الفرنسي فيس ينسحب من مواجهة كندا في كأس ديفيز

أرتور فيس (أ.ف.ب)
أرتور فيس (أ.ف.ب)

انسحب أرتور فيس، المصنف الـ11 عالمياً، من مباراة كأس ديفيز ​للتنس التي ستخوضها فرنسا ضد كندا، قائلاً إنه بحاجة إلى توخي الحذر فيما يتعلق بصحته بعد عام شاق بدنياً.

ويأتي قرار اللاعب الفرنسي (22 عاماً) عقب هزيمته المفاجئة أمام اليوناني ستيفانوس تيتيباس ‌في الدور ‌الأول لدورة أميركا ​المفتوحة، حيث ‌كان ⁠يُنظر ​إليه بوصفه أحد ⁠المنافسين البارزين بعد فوزه بأول ألقابه للأساتذة فئة الألف نقطة في دورة سينسناتي المفتوحة الشهر الماضي.

وبعد غيابه عن معظم عام 2025 بسبب مشكلة في ⁠أسفل الظهر، عاد إلى المنافسة ‌في فبراير (شباط) ‌وحقق نتائج جيدة وبلغ ​دور الثمانية ‌في ثماني بطولات وفاز ببطولة برشلونة ‌المفتوحة في أبريل (نيسان) الماضي.

وكتب المصنف الأول في فرنسا على مواقع التواصل الاجتماعي «بعد عام مليء بالتحديات البدنية ‌وفترات طويلة من الغياب عن المنافسات، أحتاج إلى توخي الحذر ⁠في ⁠الوقت الحالي. قررنا بالتشاور مع فريقي، إجراء تقييم شامل قبل استئناف التدريبات والاستعداد لبقية الموسم. تمثيل فرنسا يعني لي الكثير، لذلك فإن اتخاذ مثل هذا القرار ليس بالأمر السهل أبداً».

وتواجه فرنسا كندا في الدور الثاني من تصفيات كأس ديفيز ​في الفترة من ​18 إلى 19 سبتمبر (أيلول) الحالي في مدينة كيبيك.

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تنس رياضة أميركا
الرياضة رياضة عالمية

كومو يجدد عقد مهاجمته بيكي عقب إصابتها بسرطان الثدي

كومو يجدد عقد مهاجمته بيكي عقب إصابتها بسرطان الثدي (النادي)
كومو يجدد عقد مهاجمته بيكي عقب إصابتها بسرطان الثدي (النادي)
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كومو يجدد عقد مهاجمته بيكي عقب إصابتها بسرطان الثدي

كومو يجدد عقد مهاجمته بيكي عقب إصابتها بسرطان الثدي (النادي)
كومو يجدد عقد مهاجمته بيكي عقب إصابتها بسرطان الثدي (النادي)

أعلن نادي كومو؛ المنافس في ​دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للسيدات، تجديد عقد المهاجمة روبرتا بيكي حتى نهاية موسم 2027 - 2028 بعد إصابتها بسرطان ‌الثدي.

وستتلقى اللاعبة ‌الإيطالية (34 ​عاماً) ‌الدعم ⁠من ​الفريق الطبي للنادي، ⁠الذي سيعمل من كثب مع الاختصاصيين المشرفين على رعايتها. وقال النادي في بيان صدر ⁠يوم الاثنين: «جميع أفراد ‌نادي ‌(كومو 1907) يقفون إلى ​جانب ‌روبرتا، وسيقدمون لها ‌ولعائلتها كل الدعم الذي يحتاجونه خلال الأشهر المقبلة. في هذه المرحلة، نطلب احترام ‌خصوصية روبرتا وهي تركز على علاجها وتعافيها».

وشكرت ⁠بيكي ⁠النادي في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «لا يمكن مطلقاً عدّ أي شيء أمراً مفروغاً منه، وأنا محظوظة. حان وقت خوض ​مباراتي، لكنني ​سأعود وأنا أشد عزماً».

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