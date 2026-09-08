أوساكا تتقبل انتظار فوزها بلقب كبير آخر بعد خروجها من فلاشينغ ميدوز

تسببت هزيمة ناومي أوساكا في الدور الرابع لدورة أميركا المفتوحة للتنس أمس الاثنين في إطالة انتظارها للحصول ​على لقب آخر في البطولات الكبرى، لكنها نظرت إلى هذه النكسة من منظور أوسع، قائلة إن الأمومة والحياة خارج عالم التنس غيرتا طريقة نظرتها للنجاح.

وفازت اللاعبة اليابانية بآخر ألقابها الأربعة الكبرى في دورة أستراليا المفتوحة عام 2021، قبل أن تبتعد عن الرياضة، وتلد ابنتها شاي قبل ثلاثة أعوام. ورغم النتائج المشجعة ‌التي حققتها ‌منذ عودتها إلى المنافسات، بما في ​ذلك ‌وصولها ⁠إلى ​قبل نهائي ⁠دورة أميركا المفتوحة، ودور الثمانية في ويمبلدون، قالت أوساكا إن الكثير من الأحداث وقعت في حياتها، مما جعل فترة الغياب عن الألقاب الكبرى تبدو طويلة وقصيرة في آنٍ واحد.

وقالت أوساكا بعد هزيمتها 6 - 1 و6 - 4 أمام إيلينا ريباكينا: «أنجبت طفلة، أتعلمون؟ حدث الكثير في تلك ⁠الفترة. إذا تأملت في مسيرتي المهنية، والأشياء ‌التي تمكنت من تحقيقها، ‌فلا يوجد شيء أندم عليه، ولا ​شيء يحزنني. إذا فزت ببطولة ‌كبرى أخرى، فلن يغير ذلك حياتي. من الجنون ‌أن أقول ذلك، لأنني أتذكر أول بطولة كبرى فزت بها، فقد كانت بمثابة عاصفة هائلة. أعتقد أن هذه الفترة لن تبدو طويلة بنفس القدر».

وفازت أوساكا بأول لقب لها ‌في البطولات الأربع الكبرة في أميركا المفتوحة عام 2018، وكررت هذا الإنجاز عام 2020. ⁠كما ⁠فازت بلقب كبير آخر في ملبورن بارك عام 2019. وقالت اللاعبة اليابانية (28 عاماً)، التي اضطرت للتعامل مع إصابة في وتر العرقوب خلال خسارتها أمام ريباكينا أمس، إنها تواصل التعلم من هزائمها.

وأوضحت: «إذا قلت إنني حزينة، فذلك لأنني لم أستطع الدفع بقدمي. أنا حزينة لأنني لم أستطع تحقيق ما كنت أهدف له. عندما أفكر في حياتي، أجد أن ابنتي تتمتع بصحة جيدة، وجميع أفراد عائلتي بخير. أتيحت لي فرصة المشاركة في ​هذه البطولة الكبرى. ​ووصلت إلى أقصى ما يمكنني الوصول له. لذلك فإن الأمور لم تسر إلا نحو الأفضل من الآن فصاعداً».