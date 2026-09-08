دوري الأبطال: ماريسكا يشاطر هالاند رأيه حول إنهاك اللاعبين

قال مدرب مانشستر سيتي الإيطالي إنتسو ماريسكا الاثنين إن استعادة المستوى الأمثل مبكراً في الموسم «لم يكن أمراً سهلاً» بالنسبة للاعبيه الذين شاركوا في مونديال 2026، قبل مواجهة الفريق الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بورتو البرتغالي. وقال ماريسكا في ملعب دراغاو قبل مباراة الثلاثاء: «أعتقد أنه من الطبيعي أن نرى هذا النوع من اللاعبين يبدأون بالشعور بالتعب».

وجاء تعليقه رداً على تصريحات النرويجي إرلينغ هالاند التي نشرها المهاجم في وقت سابق على قناته في «يوتيوب». وسجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي، لكنه لم يشارك في المباريات التحضيرية، عقب وصول منتخب بلاده إلى ربع نهائي كأس العالم.

وقال هالاند: «بدأ الموسم الجديد ولم يكن لدي حتى فترة إعداد قبل الموسم. عادة ما يكون لدي جزء من فترة الإعداد، لكن هذه المرة لم يكن هناك شيء على الإطلاق». وأضاف: «الجانب البدني سيتحسن، إذا تمكنت من البقاء بعيداً عن الإصابات، لكن عليك أيضاً أن تكون يقظاً ذهنياً، وهذا ليس سهلاً». وتابع: «نحتاج إلى ذلك الشعور بالتلهف للعودة، لكننا لا نملكه، لأنه لا يوجد وقت كافٍ للابتعاد فعلياً عن كرة القدم، بسبب كثرة المباريات، وطول روزنامة الموسم». وأردف: «لست أشتكي، لأنه يبقى أمراً إيجابياً أن تتمكن من لعب كرة القدم طوال العام، وأن تعيش منها». واستطرد: «لكن أحياناً نحتاج إلى استراحة أيضاً. لم ألعب كأس عالم من قبل، لذا لا أعرف كيف هو الأمر».

وأبدى ماريسكا تعاطفه مع هذا الرأي، إذ قال: «ليس الأمر سهلاً بالنسبة لهم، ولا لإرلينغ، ولا بالنسبة لمعظم اللاعبين الذين يواصلون تمثيل منتخباتهم». وأضاف: «من الصحيح أن نمنحهم بعض الراحة، سواء كانت الغياب عن مباراة واحدة، أو أسبوعاً بعيداً عن الملاعب، الأمر يعتمد قليلاً على المرحلة التي نمر بها». وتابع: «التركيز على التعامل يوماً بيوم يجعل من الصعب جداً التفكير في أين يمكن أن نكون في فبراير (شباط)، أو مارس (آذار)، أو أبريل (نيسان) من ناحية التوقعات». وختم: «الأهم هو أن نرى أننا نتحسن مباراة بعد أخرى».