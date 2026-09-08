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الرياضة رياضة عالمية

تعافي ريباكينا يعزز مسيرتها في نيويورك ويقربها من صدارة التصنيف العالمي

إيلينا ريباكينا (أ.ف.ب)
إيلينا ريباكينا (أ.ف.ب)
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تعافي ريباكينا يعزز مسيرتها في نيويورك ويقربها من صدارة التصنيف العالمي

إيلينا ريباكينا (أ.ف.ب)
إيلينا ريباكينا (أ.ف.ب)

استمرت الشكوك حول لياقة إيلينا ريباكينا حتى عشية انطلاق دورة أميركا المفتوحة للتنس، وأعربت اللاعبة ​الكازاخستانية عن دهشتها من التقدم الذي أحرزته في التعافي من إصابة في الكاحل بعد بلوغها دور الثمانية في الدورة أمس الاثنين، لتقترب بذلك من صدارة التصنيف العالمي.

ووصلت المصنفة الثانية إلى نيويورك دون أن تخوض أي مباراة منذ انسحابها من دور الثمانية في دورة سينسناتي المفتوحة أمام البولندية إيغا ‌شفيونتيك الشهر ‌الماضي، لكنها حققت سلسلة من الانتصارات ​الرائعة ‌لتشق ⁠طريقها ​نحو دور ⁠الثمانية دون خسارة أي مجموعة. وتغلبت على ناومي أوساكا، الفائزة باللقب مرتين، في الدور الرابع، لتضرب موعداً مع البطلة الأولمبية تشنغ تشين ون. وسيساعدها فوز آخر على تجاوز أرينا سابالينكا، وتصدر التصنيف العالمي للاعبات المحترفات الذي سيصدر الأسبوع المقبل.

وقالت ريباكينا للصحافيين: «لم يكن ⁠استعدادي جيداً. لم ألعب لمدة سبعة أيام، ‌ولم أستطع التدرب كثيراً ‌في صالة الألعاب الرياضية من حيث ​الحركة، لذلك كان ‌علينا أن نتعامل مع الأمر يوماً بيوم. إنه تقدم ‌مذهل. أنا سعيدة حقاً بكيفية سير الأمور. لم نكن نعرف حتى ما إذا كنت سأتمكن من اللعب أم لا. لدي فريق رائع. كما أنه يوجد طبيب جيد ‌متاح على الهاتف طوال الوقت. لا أستطيع القول إن كافة المباريات كانت رائعة، ⁠لكن ⁠مباراة اليوم (أمس) كانت واحدة من أفضل مبارياتي».

ولم تبلغ ريباكينا من قبل دور الثمانية في دورة أميركا المفتوحة، وقالت إن مسيرتها الأخيرة حسنت علاقتها بالبطولة، وبمدينة نيويورك. وأضافت: «حسناً، الأمور تتحسن أكثر فأكثر الآن. عادة لا أقدم أداء جيداً. الآن أشعر بأن هذا العام الأفضل حتى الآن بين جميع الأعوام التي لعبت فيها هنا». أحب نيويورك، فهي مدينة رائعة. بالنسبة لي، ربما لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فقط، ​لأنه بعد ذلك ​قد يكون الأمر أكثر من اللازم. أحب الجماهير هنا حقاً. أستمتع باللعب في ملاعب مثل هذا الملعب».

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غراند سلام رياضة تنس أميركا

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الرياضة رياضة عالمية

الفرنسي فيس ينسحب من مواجهة كندا في كأس ديفيز

أرتور فيس (أ.ف.ب)
أرتور فيس (أ.ف.ب)
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الفرنسي فيس ينسحب من مواجهة كندا في كأس ديفيز

أرتور فيس (أ.ف.ب)
أرتور فيس (أ.ف.ب)

انسحب أرتور فيس، المصنف الـ11 عالمياً، من مباراة كأس ديفيز ​للتنس التي ستخوضها فرنسا ضد كندا، قائلاً إنه بحاجة إلى توخي الحذر فيما يتعلق بصحته بعد عام شاق بدنياً.

ويأتي قرار اللاعب الفرنسي (22 عاماً) عقب هزيمته المفاجئة أمام اليوناني ستيفانوس تيتيباس ‌في الدور ‌الأول لدورة أميركا ​المفتوحة، حيث ‌كان ⁠يُنظر ​إليه بوصفه أحد ⁠المنافسين البارزين بعد فوزه بأول ألقابه للأساتذة فئة الألف نقطة في دورة سينسناتي المفتوحة الشهر الماضي.

وبعد غيابه عن معظم عام 2025 بسبب مشكلة في ⁠أسفل الظهر، عاد إلى المنافسة ‌في فبراير (شباط) ‌وحقق نتائج جيدة وبلغ ​دور الثمانية ‌في ثماني بطولات وفاز ببطولة برشلونة ‌المفتوحة في أبريل (نيسان) الماضي.

وكتب المصنف الأول في فرنسا على مواقع التواصل الاجتماعي «بعد عام مليء بالتحديات البدنية ‌وفترات طويلة من الغياب عن المنافسات، أحتاج إلى توخي الحذر ⁠في ⁠الوقت الحالي. قررنا بالتشاور مع فريقي، إجراء تقييم شامل قبل استئناف التدريبات والاستعداد لبقية الموسم. تمثيل فرنسا يعني لي الكثير، لذلك فإن اتخاذ مثل هذا القرار ليس بالأمر السهل أبداً».

وتواجه فرنسا كندا في الدور الثاني من تصفيات كأس ديفيز ​في الفترة من ​18 إلى 19 سبتمبر (أيلول) الحالي في مدينة كيبيك.

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تنس رياضة أميركا
الرياضة رياضة عالمية

كومو يجدد عقد مهاجمته بيكي عقب إصابتها بسرطان الثدي

كومو يجدد عقد مهاجمته بيكي عقب إصابتها بسرطان الثدي (النادي)
كومو يجدد عقد مهاجمته بيكي عقب إصابتها بسرطان الثدي (النادي)
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كومو يجدد عقد مهاجمته بيكي عقب إصابتها بسرطان الثدي

كومو يجدد عقد مهاجمته بيكي عقب إصابتها بسرطان الثدي (النادي)
كومو يجدد عقد مهاجمته بيكي عقب إصابتها بسرطان الثدي (النادي)

أعلن نادي كومو؛ المنافس في ​دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للسيدات، تجديد عقد المهاجمة روبرتا بيكي حتى نهاية موسم 2027 - 2028 بعد إصابتها بسرطان ‌الثدي.

وستتلقى اللاعبة ‌الإيطالية (34 ​عاماً) ‌الدعم ⁠من ​الفريق الطبي للنادي، ⁠الذي سيعمل من كثب مع الاختصاصيين المشرفين على رعايتها. وقال النادي في بيان صدر ⁠يوم الاثنين: «جميع أفراد ‌نادي ‌(كومو 1907) يقفون إلى ​جانب ‌روبرتا، وسيقدمون لها ‌ولعائلتها كل الدعم الذي يحتاجونه خلال الأشهر المقبلة. في هذه المرحلة، نطلب احترام ‌خصوصية روبرتا وهي تركز على علاجها وتعافيها».

وشكرت ⁠بيكي ⁠النادي في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «لا يمكن مطلقاً عدّ أي شيء أمراً مفروغاً منه، وأنا محظوظة. حان وقت خوض ​مباراتي، لكنني ​سأعود وأنا أشد عزماً».

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كرة القدم للسيدات رياضة كرة القدم الدوري الإيطالي إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

دوري الأبطال: ماريسكا يشاطر هالاند رأيه حول إنهاك اللاعبين

إرلينغ هالاند (رويترز)
إرلينغ هالاند (رويترز)
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دوري الأبطال: ماريسكا يشاطر هالاند رأيه حول إنهاك اللاعبين

إرلينغ هالاند (رويترز)
إرلينغ هالاند (رويترز)

قال مدرب مانشستر سيتي الإيطالي إنتسو ماريسكا الاثنين إن استعادة المستوى الأمثل مبكراً في الموسم «لم يكن أمراً سهلاً» بالنسبة للاعبيه الذين شاركوا في مونديال 2026، قبل مواجهة الفريق الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بورتو البرتغالي. وقال ماريسكا في ملعب دراغاو قبل مباراة الثلاثاء: «أعتقد أنه من الطبيعي أن نرى هذا النوع من اللاعبين يبدأون بالشعور بالتعب».

وجاء تعليقه رداً على تصريحات النرويجي إرلينغ هالاند التي نشرها المهاجم في وقت سابق على قناته في «يوتيوب». وسجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي، لكنه لم يشارك في المباريات التحضيرية، عقب وصول منتخب بلاده إلى ربع نهائي كأس العالم.

وقال هالاند: «بدأ الموسم الجديد ولم يكن لدي حتى فترة إعداد قبل الموسم. عادة ما يكون لدي جزء من فترة الإعداد، لكن هذه المرة لم يكن هناك شيء على الإطلاق». وأضاف: «الجانب البدني سيتحسن، إذا تمكنت من البقاء بعيداً عن الإصابات، لكن عليك أيضاً أن تكون يقظاً ذهنياً، وهذا ليس سهلاً». وتابع: «نحتاج إلى ذلك الشعور بالتلهف للعودة، لكننا لا نملكه، لأنه لا يوجد وقت كافٍ للابتعاد فعلياً عن كرة القدم، بسبب كثرة المباريات، وطول روزنامة الموسم». وأردف: «لست أشتكي، لأنه يبقى أمراً إيجابياً أن تتمكن من لعب كرة القدم طوال العام، وأن تعيش منها». واستطرد: «لكن أحياناً نحتاج إلى استراحة أيضاً. لم ألعب كأس عالم من قبل، لذا لا أعرف كيف هو الأمر».

وأبدى ماريسكا تعاطفه مع هذا الرأي، إذ قال: «ليس الأمر سهلاً بالنسبة لهم، ولا لإرلينغ، ولا بالنسبة لمعظم اللاعبين الذين يواصلون تمثيل منتخباتهم». وأضاف: «من الصحيح أن نمنحهم بعض الراحة، سواء كانت الغياب عن مباراة واحدة، أو أسبوعاً بعيداً عن الملاعب، الأمر يعتمد قليلاً على المرحلة التي نمر بها». وتابع: «التركيز على التعامل يوماً بيوم يجعل من الصعب جداً التفكير في أين يمكن أن نكون في فبراير (شباط)، أو مارس (آذار)، أو أبريل (نيسان) من ناحية التوقعات». وختم: «الأهم هو أن نرى أننا نتحسن مباراة بعد أخرى».

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