تعافي ريباكينا يعزز مسيرتها في نيويورك ويقربها من صدارة التصنيف العالمي

استمرت الشكوك حول لياقة إيلينا ريباكينا حتى عشية انطلاق دورة أميركا المفتوحة للتنس، وأعربت اللاعبة ​الكازاخستانية عن دهشتها من التقدم الذي أحرزته في التعافي من إصابة في الكاحل بعد بلوغها دور الثمانية في الدورة أمس الاثنين، لتقترب بذلك من صدارة التصنيف العالمي.

ووصلت المصنفة الثانية إلى نيويورك دون أن تخوض أي مباراة منذ انسحابها من دور الثمانية في دورة سينسناتي المفتوحة أمام البولندية إيغا ‌شفيونتيك الشهر ‌الماضي، لكنها حققت سلسلة من الانتصارات ​الرائعة ‌لتشق ⁠طريقها ​نحو دور ⁠الثمانية دون خسارة أي مجموعة. وتغلبت على ناومي أوساكا، الفائزة باللقب مرتين، في الدور الرابع، لتضرب موعداً مع البطلة الأولمبية تشنغ تشين ون. وسيساعدها فوز آخر على تجاوز أرينا سابالينكا، وتصدر التصنيف العالمي للاعبات المحترفات الذي سيصدر الأسبوع المقبل.

وقالت ريباكينا للصحافيين: «لم يكن ⁠استعدادي جيداً. لم ألعب لمدة سبعة أيام، ‌ولم أستطع التدرب كثيراً ‌في صالة الألعاب الرياضية من حيث ​الحركة، لذلك كان ‌علينا أن نتعامل مع الأمر يوماً بيوم. إنه تقدم ‌مذهل. أنا سعيدة حقاً بكيفية سير الأمور. لم نكن نعرف حتى ما إذا كنت سأتمكن من اللعب أم لا. لدي فريق رائع. كما أنه يوجد طبيب جيد ‌متاح على الهاتف طوال الوقت. لا أستطيع القول إن كافة المباريات كانت رائعة، ⁠لكن ⁠مباراة اليوم (أمس) كانت واحدة من أفضل مبارياتي».

ولم تبلغ ريباكينا من قبل دور الثمانية في دورة أميركا المفتوحة، وقالت إن مسيرتها الأخيرة حسنت علاقتها بالبطولة، وبمدينة نيويورك. وأضافت: «حسناً، الأمور تتحسن أكثر فأكثر الآن. عادة لا أقدم أداء جيداً. الآن أشعر بأن هذا العام الأفضل حتى الآن بين جميع الأعوام التي لعبت فيها هنا». أحب نيويورك، فهي مدينة رائعة. بالنسبة لي، ربما لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فقط، ​لأنه بعد ذلك ​قد يكون الأمر أكثر من اللازم. أحب الجماهير هنا حقاً. أستمتع باللعب في ملاعب مثل هذا الملعب».