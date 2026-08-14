عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:26 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

الآسيوي يرفض استئناف شباب الأهلي في قضية «هدف النخبة الملغي»

من مباراة شباب الأهلي وماتشيدا الياباني (تصوير: محمد المانع)
من مباراة شباب الأهلي وماتشيدا الياباني (تصوير: محمد المانع)
TT
TT

الآسيوي يرفض استئناف شباب الأهلي في قضية «هدف النخبة الملغي»

من مباراة شباب الأهلي وماتشيدا الياباني (تصوير: محمد المانع)
من مباراة شباب الأهلي وماتشيدا الياباني (تصوير: محمد المانع)

رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الطلب المقدم من شباب الأهلي الإماراتي بشأن قرار الحكم عدم احتساب هدف خلال مواجهته أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، التي أقيمت في جدة يوم 21 أبريل (نيسان) في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 - 2026.

وكانت الحادثة الشهيرة قد شهدت عودة حكم المباراة إلى تقنية الفيديو المساعد بعد ثوانٍ من تسجيل الفريق الإماراتي هدف التعادل 1 - 1 في الوقت بدل الضائع عن طريق اللاعب بالا، حيث تبين فيما بعد أن الهجمة بدأت بشكل خطأ إذا جاءت بعد رمية تماس نُفذت في اللحظة التي يجري فيها الفريق الياباني تبديلاته، ما عده حكم المباراة خطأ يستدعي إلغاء الهدف.

وقررت اللجنة رفض استئناف شباب الأهلي بالكامل وتأييد قرار لجنة الانضباط والأخلاق، كما ألزمت النادي بسداد 1000 دولار مقابل تكاليف ومصاريف الاستئناف، على أن يُخصم المبلغ من رسم الاستئناف وفقاً للمادة 125.3 من قانون الانضباط والأخلاق، إضافة إلى تحمّل النادي تكاليفه القانونية وغيرها من المصروفات المرتبطة بالاستئناف.

وفي قضية أخرى، أيدت لجنة الاستئناف العقوبات الصادرة بحق بيرسيب باندونغ الإندونيسي على خلفية أحداث مباراته أمام راتشابوري التايلاندي، التي أقيمت في 18 فبراير (شباط) الماضي ضمن الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا الثاني 2025 - 2026. وشملت المخالفات مسؤولية النادي عن سلوك جماهيره، وتنظيم المباراة، وعدم إبقاء الممرات ومخارج الطوارئ خالية من العوائق، وذلك بالمخالفة للمادتين 65 و64 من قانون الانضباط والأخلاق والمادة 35 من لائحة السلامة والأمن.

وبحسب حيثيات القضية، تضمنت الأحداث إشعال الألعاب النارية والشعلات، وإلقاء مقذوفات مختلفة، وإتلاف أجزاء من مقاعد الملعب واللوحات الإعلانية، ووقوع إساءات تجاه الفريق المنافس ومسؤولي المباراة، إلى جانب اقتحام عدد من الجماهير أرض الملعب والمناطق المحيطة بها عقب المباراة، فضلاً عن الإخلال بمتطلبات السلامة، وإبقاء الممرات وطرق الإخلاء مفتوحة.

وقضت اللجنة برفض استئناف بيرسيب باندونغ بالكامل، وتأييد قرار لجنة الانضباط والأخلاق، مع تغريمه 200 ألف دولار تُدفع خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وإلزامه بخوض مباراتين على أرضه خلف أبواب مغلقة بالكامل في مسابقات الأندية الآسيوية للرجال، على أن تُطبق العقوبة على المباراتين التاليتين اللتين يستضيفهما النادي داخل إندونيسيا.

لكن عقوبة إغلاق الملعب الخاصة بالمباراة الثانية عُلّق تنفيذها لمدة اختبار تبلغ عامين؛ وفي حال ارتكاب مخالفة مماثلة خلال تلك المدة يُلغى التعليق تلقائياً، وتُنفذ العقوبة، إضافة إلى أي عقوبة تترتب على المخالفة الجديدة.

كما أُلزم النادي بدفع 1000 دولار مقابل تكاليف ومصاريف الاستئناف، إلى جانب تحمّل تكاليفه القانونية الأخرى.

كما رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاحتجاج المقدم من نادي غانغوون إف سي الكوري الجنوبي على خلفية مباراته أمام غامبا أوساكا الياباني، التي أقيمت في 11 أغسطس (آب) الماضي ضمن المرحلة التمهيدية لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح القرار الصادر عن اللجنة في اجتماعها بتاريخ 14 أغسطس 2026 أن الاحتجاج قُدّم استناداً إلى المادة 61 من لائحة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 - 2027، قبل أن تقرر اللجنة رفض الاحتجاج المقدم من غانغوون.

مواضيع
دوري أبطال آسيا السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

قطر تتحدى الاتحاد الآسيوي بسبب خطاب مفتوح يهاجم إنفانتينو

رياضة عربية الشيخ حمد بن ‌خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم (اللجنة الأولمبية القطرية)

قطر تتحدى الاتحاد الآسيوي بسبب خطاب مفتوح يهاجم إنفانتينو

نشبت خلافات متزايدة داخل كرة القدم الآسيوية حول مستقبل الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، بعدما تحدت قطر الاتحاد الآسيوي بشأن قراره.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة سعودية يستعد «النصر» السعودي لبدء مشواره في الدور التمهيدي من «دوري أبطال آسيا للسيدات» (نادي النصر للسيدات)
رياضة سعودية

«النصر» يستعد لبدء مشواره في «دوري أبطال آسيا للسيدات»

يستعد «النصر» السعودي لبدء مشواره في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للسيدات عندما يواجه «الاتحاد» الأردني يوم 17 من الشهر الحالي ضمن منافسات المجموعة الخامسة

لولوة العنقري (الرياض)
رياضة سعودية بطولة النخبة الآسيوية ستشهد تغييراً في القرعة (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

ماهي آلية قرعة دوري النخبة الآسيوي في الموسم الجديد؟

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً تفاصيل وآلية قرعة مرحلة الدوري لموسم 2026-2027، التي ستقام الثلاثاء 18 أغسطس في كوالالمبور.

بدر بالعبيد (الرياض)
رياضة سعودية الاتحاد يحجز مقعده في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه على الجزيرة الإماراتي (نادي الاتحاد)
رياضة سعودية

السعودية بخمسة أندية في «دوري نخبة آسيا»… حضور غير مسبوق

سجلت كرة القدم السعودية رقماً تاريخياً في دوري أبطال آسيا للنخبة، بمشاركة خمسة أندية في النسخة المقبلة من البطولة.

علي العمري (جدة)
رياضة عالمية تنطلق الأسبوع المقبل منافسات الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا الثاني (دوري النخبة الآسيوي)
رياضة عالمية

التصفيات التمهيدية لدوري النخبة الآسيوي تنطلق الأسبوع المقبل

تنطلق الأسبوع المقبل منافسات الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا الثاني لموسم 2026 - 2027 عبر سبع مواجهات فاصلة من مباراة واحدة

«الشرق الأوسط» (كوالالمبور)
الرياضة رياضة عالمية

في يومه الأول مع «المانشافت»... كلوب: أشعر بالحماس أكثر من أي وقت مضى

يورغن كلوب المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا (د.ب.أ)
يورغن كلوب المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا (د.ب.أ)
TT
TT

في يومه الأول مع «المانشافت»... كلوب: أشعر بالحماس أكثر من أي وقت مضى

يورغن كلوب المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا (د.ب.أ)
يورغن كلوب المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا (د.ب.أ)

أكد يورغن كلوب، المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا، أنه يشعر بحماس ورغبة في تحقيق الغايات أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعد تسلمه مهام عمله رسمياً، السبت.

نشر كلوب والاتحاد الألماني لكرة القدم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصوله إلى المكان المخصص لسيارته في مقر الاتحاد بمدينة فرانكفورت، وبعدها تسلم بطاقة منصبه، وتفقد مقر الاتحاد.

قال كلوب عند تفقد الصالة المغطاة لكرة القدم في مقر الاتحاد: «إنه مكان رائع للغاية».

ومن المنتظر أن ينشر الاتحاد الألماني لكرة القدم مقابلة مع يورغن كلوب في وقت لاحق.

مواضيع
الرياضة كرة القدم ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

إصابة لايمر في ودية بايرن ميونيخ أمام لايبزيغ

كونراد لايمر لاعب بايرن ميونيخ يغادر الملعب مصاباً ضد لايبزيغ (إ.ب.أ)
كونراد لايمر لاعب بايرن ميونيخ يغادر الملعب مصاباً ضد لايبزيغ (إ.ب.أ)
TT
TT

إصابة لايمر في ودية بايرن ميونيخ أمام لايبزيغ

كونراد لايمر لاعب بايرن ميونيخ يغادر الملعب مصاباً ضد لايبزيغ (إ.ب.أ)
كونراد لايمر لاعب بايرن ميونيخ يغادر الملعب مصاباً ضد لايبزيغ (إ.ب.أ)

تعرض النمساوي كونراد لايمر لاعب بايرن ميونيخ الألماني للإصابة في مباراة فريقه الودية ضد لايبزيغ والتي تأتي ضمن التحضيرات الأخيرة لانطلاق الموسم الجديد.

واضطر لايمر لمغادرة المباراة الودية بعد 10 دقائق فقط من بدايتها بداعي الإصابة ليشارك بديلاً له المدافع الفرنسي ساشا بوي.

وذكر موقع «بايرن إنسايد» أن اللاعب تعرض للإصابة في ودية السبت، في وقت يعتمد فيه الفريق على تشكيلة من العناصر الأساسية، بما في ذلك لايمر الذي مدد تعاقده مؤخراً مع النادي.

وأضاف الموقع أن اللاعب لم يكن قادراً على الاستمرار في الملعب لفترة طويلة وخرج مبكراً للغاية، بعد كرة مشتركة شعر على إثرها لايمر بإصابة في الفخذ والركبة.

وخرج اللاعب من الملعب ويبدو متأثراً بالإصابة، حيث كان قد حاول استكمال اللعب، لكن تبين أن الأمر يبدو مستحيلاً، وتلقى العلاج، وكان القرار باستبداله سريعاً.

مواضيع
الرياضة كرة القدم بايرن ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

ساوثهامبتون يرفض عرض الـ«20 مليوناً» لضم هاروود بيليس

المدافع الإنجليزي تايلور هاروود بيليس (رويترز)
المدافع الإنجليزي تايلور هاروود بيليس (رويترز)
TT
TT

ساوثهامبتون يرفض عرض الـ«20 مليوناً» لضم هاروود بيليس

المدافع الإنجليزي تايلور هاروود بيليس (رويترز)
المدافع الإنجليزي تايلور هاروود بيليس (رويترز)

رفض ساوثهامبتون عرضاً من بنفيكا البرتغالي بقيمة 20 مليون يورو (17 مليون جنيه إسترليني) للتعاقد مع المدافع الإنجليزي تايلور هاروود بيليس.

ولا يمانع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب) رحيل اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، شريطة الحصول على المقابل المالي الذي يتوافق مع تقييمه، في الوقت الذي يُعد فيه ماركو سيلفا، المدير الفني الجديد لبنفيكا، من أشد المعجبين بالمدافع الإنجليزي.

ومن جانبه، يرحب هاروود بيليس بإمكانية الانتقال إلى بنفيكا، إذا تمكن الناديان من التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة. ويُعد قلب الدفاع أحد العناصر الأساسية في صفوف ساوثهامبتون منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2023، عندما وصل في البداية على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي.

وبعد نجاح ساوثهامبتون في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، تحول انتقال اللاعب إلى صفقة دائمة في العام التالي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني. وتدرج هاروود بيليس في أكاديمية مانشستر سيتي، قبل أن يخوض عدة تجارب على سبيل الإعارة لاكتساب المزيد من الخبرة، حيث لعب مع بيرنلي وبلاكبيرن روفرز وستوك سيتي وأندرلخت البلجيكي.

كما شارك في ثماني مباريات مع الفريق الأول لمانشستر سيتي، الذي كان يقوده في ذلك الوقت المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وحافظ المدافع الإنجليزي على مكانته بوصفه أحد أهم لاعبي ساوثهامبتون خلال الموسم الماضي، إذ خاض 48 مباراة في جميع المسابقات. وشارك في 41 مباراة من أصل 46 مباراة خاضها النادي في الموسم الاعتيادي من «تشامبيونشيب»، كما لعب مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من ملحق الصعود.

وعلى الصعيد الدولي، يمتلك هاروود بيليس حتى الآن مشاركة واحدة فقط مع المنتخب الإنجليزي الأول. وجاء ظهوره الدولي الوحيد تحت قيادة المدرب لي كارسلي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ونجح خلاله في تسجيل هدف في انتصار إنجلترا الكبير 5-0 على جمهورية آيرلندا.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي بريطانيا