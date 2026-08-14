الآسيوي يرفض استئناف شباب الأهلي في قضية «هدف النخبة الملغي»

رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الطلب المقدم من شباب الأهلي الإماراتي بشأن قرار الحكم عدم احتساب هدف خلال مواجهته أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، التي أقيمت في جدة يوم 21 أبريل (نيسان) في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 - 2026.

وكانت الحادثة الشهيرة قد شهدت عودة حكم المباراة إلى تقنية الفيديو المساعد بعد ثوانٍ من تسجيل الفريق الإماراتي هدف التعادل 1 - 1 في الوقت بدل الضائع عن طريق اللاعب بالا، حيث تبين فيما بعد أن الهجمة بدأت بشكل خطأ إذا جاءت بعد رمية تماس نُفذت في اللحظة التي يجري فيها الفريق الياباني تبديلاته، ما عده حكم المباراة خطأ يستدعي إلغاء الهدف.

وقررت اللجنة رفض استئناف شباب الأهلي بالكامل وتأييد قرار لجنة الانضباط والأخلاق، كما ألزمت النادي بسداد 1000 دولار مقابل تكاليف ومصاريف الاستئناف، على أن يُخصم المبلغ من رسم الاستئناف وفقاً للمادة 125.3 من قانون الانضباط والأخلاق، إضافة إلى تحمّل النادي تكاليفه القانونية وغيرها من المصروفات المرتبطة بالاستئناف.

وفي قضية أخرى، أيدت لجنة الاستئناف العقوبات الصادرة بحق بيرسيب باندونغ الإندونيسي على خلفية أحداث مباراته أمام راتشابوري التايلاندي، التي أقيمت في 18 فبراير (شباط) الماضي ضمن الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا الثاني 2025 - 2026. وشملت المخالفات مسؤولية النادي عن سلوك جماهيره، وتنظيم المباراة، وعدم إبقاء الممرات ومخارج الطوارئ خالية من العوائق، وذلك بالمخالفة للمادتين 65 و64 من قانون الانضباط والأخلاق والمادة 35 من لائحة السلامة والأمن.

وبحسب حيثيات القضية، تضمنت الأحداث إشعال الألعاب النارية والشعلات، وإلقاء مقذوفات مختلفة، وإتلاف أجزاء من مقاعد الملعب واللوحات الإعلانية، ووقوع إساءات تجاه الفريق المنافس ومسؤولي المباراة، إلى جانب اقتحام عدد من الجماهير أرض الملعب والمناطق المحيطة بها عقب المباراة، فضلاً عن الإخلال بمتطلبات السلامة، وإبقاء الممرات وطرق الإخلاء مفتوحة.

وقضت اللجنة برفض استئناف بيرسيب باندونغ بالكامل، وتأييد قرار لجنة الانضباط والأخلاق، مع تغريمه 200 ألف دولار تُدفع خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وإلزامه بخوض مباراتين على أرضه خلف أبواب مغلقة بالكامل في مسابقات الأندية الآسيوية للرجال، على أن تُطبق العقوبة على المباراتين التاليتين اللتين يستضيفهما النادي داخل إندونيسيا.

لكن عقوبة إغلاق الملعب الخاصة بالمباراة الثانية عُلّق تنفيذها لمدة اختبار تبلغ عامين؛ وفي حال ارتكاب مخالفة مماثلة خلال تلك المدة يُلغى التعليق تلقائياً، وتُنفذ العقوبة، إضافة إلى أي عقوبة تترتب على المخالفة الجديدة.

كما أُلزم النادي بدفع 1000 دولار مقابل تكاليف ومصاريف الاستئناف، إلى جانب تحمّل تكاليفه القانونية الأخرى.

كما رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاحتجاج المقدم من نادي غانغوون إف سي الكوري الجنوبي على خلفية مباراته أمام غامبا أوساكا الياباني، التي أقيمت في 11 أغسطس (آب) الماضي ضمن المرحلة التمهيدية لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح القرار الصادر عن اللجنة في اجتماعها بتاريخ 14 أغسطس 2026 أن الاحتجاج قُدّم استناداً إلى المادة 61 من لائحة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 - 2027، قبل أن تقرر اللجنة رفض الاحتجاج المقدم من غانغوون.