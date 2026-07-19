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الرياضة رياضة عالمية

صراع خفي... أين سيقام نهائي كأس العالم 2030؟

يجري حالياً صراع على شرف استضافة المباراة في أروقة السلطة الرياضية (أ.ف.ب)
يجري حالياً صراع على شرف استضافة المباراة في أروقة السلطة الرياضية (أ.ف.ب)
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صراع خفي... أين سيقام نهائي كأس العالم 2030؟

يجري حالياً صراع على شرف استضافة المباراة في أروقة السلطة الرياضية (أ.ف.ب)
يجري حالياً صراع على شرف استضافة المباراة في أروقة السلطة الرياضية (أ.ف.ب)

ستستحوذ نيويورك على اهتمام العالم بأسره يوم الأحد عند انطلاق المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم، لكن اختيار الملعب الذي ستقام فيه المباراة النهائية لنهائيات عام 2030 قد يصبح موضوع صراع دبلوماسي وسياسي حادّ.

ويستضيف المغرب والبرتغال وإسبانيا كأس العالم 2030، لكن الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) لم يعلن بعد عن المكان الذي ستقام فيه المباراة النهائية.

وأصرت إسبانيا على أنها ستستضيف المباراة، لكن المغرب يقوم ببناء ملعب جديد خارج الدار البيضاء بتكلفة 12 مليار دولار بسعة تبلغ 115 ألف متفرج، ويأمل أن يكون المكان الذي سيتحدد فيه بطل كأس العالم 2030، ويجري حالياً صراع على شرف استضافة المباراة في أروقة السلطة الرياضية.

ومن المتوقع أن يصبح ملعب الحسن الثاني أكبر ملعب في عالم كرة القدم، حيث من المقرر الانتهاء من بنائه بحلول نهاية العام المقبل، وهو يتنافس مع ملعبين محتملين في إسبانيا لاستضافة المباراة النهائية.

ويتمثل الخياران الإسبانيان في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، الذي تبلغ سعته 83 ألف مقعد بعد أعمال تجديد واسعة النطاق اكتملت في أواخر عام 2024، أو ملعب كامب نو في برشلونة، الذي أعيد فتحه جزئياً في الوقت الذي يخضع فيه لأعمال تجديد سترفع سعته إلى 105 آلاف متفرج، لكن انتهاء العمليات تأخر عن الجدول الزمني المحدد.

أطلق رئيس الاتحاد الإسباني للعبة رافائيل لوزان، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أولى خطوات ما يتوقع أن يكون ضغطاً مكثفاً، حيث أصرّ على أن إسبانيا ستستضيف المباراة النهائية، واستغل الفوضى التي أحاطت بنهائي كأس الأمم الأفريقية في المغرب، في محاولة لكسب النقاط لصالح ملف بلاده.

وقال للصحافيين: «تتمتع إسبانيا بقدرة تنظيمية أثبتت جدارتها على مدى سنوات عديدة، ولذلك ستكون إسبانيا هي التي ستقود كأس العالم 2030، وستستضيف المباراة النهائية للبطولة».

وأضاف لوزان: «صحيح أن المغرب يمرّ حقّاً بمرحلة تحول، لكن بعض المشاهد التي وقعت في بعض مباريات كأس الأمم الأفريقية لا تضرّ بكأس الأمم فحسب، بل تضرّ بصورة كرة القدم العالمية أيضاً».

وشهد نهائي كأس الأمم الأفريقية في يناير، عندما فازت السنغال على المغرب في الرباط على ملعب الأمير مولاي عبد الله، الذي تم الانتهاء من بنائه مؤخراً، وتتجاوز سعته 69 ألف متفرج، أعمال عنف من الجماهير وتصرفات غير لائقة من قبل جامعي الكرات وانسحاباً قصيراً للاعبين.

ولم يبدِ فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، صاحب النفوذ أي ردّ فعل، حيث صرح للتلفزيون الحكومي مؤخراً: «لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن توزيع المباريات. وتتخذ هذه القرارات حصرياً من خلال مشاورات بين الدول الثلاث المضيفة والفيفا».

لكن مصادر داخل الهرم الإداري لكرة القدم الأفريقية تؤكد أن المغرب يبذل جهوداً كبيرة خلف الكواليس لاستضافة المباراة النهائية في الدار البيضاء، ويتوقع أن تشتد المنافسة بين الأطراف المتنافسة.

وإذا تم اختيار الدار البيضاء، فستكون هذه هي المرة الثانية فقط التي تستضيف فيها مدينة أفريقية نهائي كأس العالم بعد جوهانسبرغ عام 2010، حيث فازت إسبانيا بلقبها الوحيد في كأس العالم حتى الآن.

وعندما استضافت إسبانيا كأس العالم عام 1982، أقيمت المباراة النهائية على ملعب سانتياغو برنابيو، حيث فازت إيطاليا على ألمانيا الغربية بنتيجة 3-1.

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الرياضة رياضة عالمية

رئيس الاتحاد الفرنسي: سنكشف عن خليفة ديشان في «الوقت المناسب»

مهمة ديشان مع المنتخب الفرنسي انتهت مع نهاية مونديال 2026 (أ.ف.ب)
مهمة ديشان مع المنتخب الفرنسي انتهت مع نهاية مونديال 2026 (أ.ف.ب)
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رئيس الاتحاد الفرنسي: سنكشف عن خليفة ديشان في «الوقت المناسب»

مهمة ديشان مع المنتخب الفرنسي انتهت مع نهاية مونديال 2026 (أ.ف.ب)
مهمة ديشان مع المنتخب الفرنسي انتهت مع نهاية مونديال 2026 (أ.ف.ب)

قال فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إن خليفة مدرب المنتخب ديديه ديشان، سيتم الكشف عنه قريباً، وسط أنباء عن تولي النجم السابق زين الدين زيدان المهمة.

وذكرت إذاعة «مونت كارلو» أن ديالو أكد مراراً وتكراراً رغبته في الالتزام بالإطار الزمني المحدد قبل الإعلان عن المدرب الجديد.

وقال ديالو: «قلت من قبل إنني سأنتظر حتى نهاية كأس العالم احتراماً لعمل ديديه والفريق، وبنهاية الشهر الحالي سنتعرف على هوية خليفة ديشان».

وينتظر زيدان، أسطورة الكرة الفرنسية والفائز بكأس العالم 1998، دوره في تدريب المنتخب الفرنسي منذ نهاية فترته الثانية مدرباً لريال مدريد الإسباني بين عامي 2019 و2021.

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رياضة فرنسية رياضة كأس العالم فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

إنجلترا تهز المونديال بسداسية تاريخية في فرنسا... وتخطف البرونزية

ساكا سجل هاتريك في المباراة (د.ب.أ)
ساكا سجل هاتريك في المباراة (د.ب.أ)
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إنجلترا تهز المونديال بسداسية تاريخية في فرنسا... وتخطف البرونزية

ساكا سجل هاتريك في المباراة (د.ب.أ)
ساكا سجل هاتريك في المباراة (د.ب.أ)

أحرزت إنجلترا المركز الثالث في كأس العالم بعد فوزها بنتيجة تاريخية 6-4 على فرنسا السبت، بينما أصبح قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي للبطولة برصيد 22 هدفاً في المباراة الأخيرة للمدرب ديدييه ديشان بعد 14 عاماً في المنصب.

وسجلت إنجلترا 4 أهداف في الشوط الأول عبر ديكلان رايس وإزري كونسا وثنائية لبوكايو ساكا.

وسجل ساكا هدفه الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

وسجل كيليان مبابي هدفين، وبينهما هدف لبرادلي باركولا في الشوط الثاني، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في هذه النسخة من كأس العالم.

وأحرز عثمان ديمبلي الهدف الرابع لفرنسا بعد 6 دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يضيف جود بلينجهام الهدف السادس لإنجلترا.

وتصدر مبابي ترتيب الحذاء الذهبي بفارق هدفين عن مهاجم الأرجنتين ليونيل ميسي.

وكما يتفوق اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً على ميسي، الذي يخوض نهائي، الأحد، أمام إسبانيا، بفارق هدف واحد في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة.

ويمتلك مايكل أوليسه رقماً قياسياً في كأس العالم بصناعته 7 أهداف، متفوقاً على بيليه الذي صنع 6 أهداف في نهائيات 1970.

وتعافت فرنسا من بداية كارثية بعدما دفع ديشامب بدايو أوباميكانو ولوكا ديني لتعزيز خط دفاع رباعي، بدا تائهاً.

ويرحل ديشان عن تدريب فرنسا بعد 185 مباراة.

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مبابي يصبح الهدّاف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفاً

مبابي انتفض في مواجهة إنجلترا وحطم الرقم التاريخي (أ.ب)
مبابي انتفض في مواجهة إنجلترا وحطم الرقم التاريخي (أ.ب)
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مبابي يصبح الهدّاف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفاً

مبابي انتفض في مواجهة إنجلترا وحطم الرقم التاريخي (أ.ب)
مبابي انتفض في مواجهة إنجلترا وحطم الرقم التاريخي (أ.ب)

كسر قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي الرقم القياسي للأرجنتيني ليونيل ميسي كأفضل هدّاف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم بـ22 هدفاً، وذلك بتسجيله ثنائية أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث، السبت، في ميامي.

كما اعتلى نجم ريال مدريد الإسباني صدارة ترتيب هدافي النسخة الحالية في أميركا الشمالية برصيد 10 أهداف، بعدما قلّص الفارق في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني في وقت كانت فيه فرنسا متأخرة برباعية إنجليزية نظيفة جاءت في الشوط الأول، قبل إضافة هدفه الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 66 (3-4)، علماً بأن المواجهة انتهت بانتصار إنجليزي كاسح بنتيجة 6-4.

ويتقدم مبابي بفارق هدفين على ميسي، الذي سيخوض الأحد المباراة النهائية مع الأرجنتين أمام إسبانيا، وهو النهائي الثاني توالياً للأسطورة الأرجنتينية، والثالث في مسيرته بعد 2014.

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