بسبب ترمب… مقاتلات «إف 16» وقناصة وعملاء سريون يحرسون نهائي كأس العالم

تحوّل نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، المقرر إقامته الأحد على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي، إلى أكبر عملية أمنية في تاريخ الأحداث الرياضية بالولايات المتحدة، بالتزامن مع حضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمباراة وتسليمه كأس البطولة للفريق الفائز.

ووفقاً لصحيفة «ديلي تلغراف»، فرضت السلطات منطقة حظر جوي فوق الملعب، مع نشر مقاتلات «إف 16» في حالة تأهب، وقناصة على أسطح المنشآت المحيطة، إضافة إلى مشاركة آلاف العناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي وأجهزة أمنية اتحادية ومحلية، ضمن تصنيف أمني من المستوى الأول، وهو أعلى مستوى مخصص للأحداث الخاصة في الولايات المتحدة.

دونالد ترمب (أ.ب)

وحذّرت السلطات الجماهير من توقع ازدحام وتأخيرات كبيرة في الوصول إلى الملعب، مطالبة المشجعين بالحضور قبل 4 ساعات من انطلاق المباراة، نظراً للإجراءات الأمنية المشددة التي سترافق زيارة الرئيس الأميركي.

وقال أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق العمل المشترك بين البيت الأبيض والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن حجم العملية الأمنية يفوق الإجراءات المتبعة في نهائي دوري كرة القدم الأميركية، مشيراً إلى أنها تضاهي ترتيبات حفلات تنصيب الرؤساء وخطابات «حال الاتحاد».

وأوضح أن أجهزة اتحادية عدة انضمّت إلى شرطة ولاية نيوجيرسي لتأمين المباراة، مضيفاً أن تخصيص 625 مليون دولار من المنح الفيدرالية جاء لتعزيز أمن البطولة، خاصة بعد الحوادث الأمنية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية.

وسيشارك ترمب في مراسم تتويج البطل، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، بعدما كان حضوره متوقعاً منذ بداية البطولة.

وكشفت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية، بمشاركة جهات اتحادية وشركات أمن خاصة، بدأت التخطيط لتأمين النهائي قبل عامين، على أساس توقع حضور الرئيس الأميركي.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية أن مقاتلات «إف 16» اعترضت بالفعل طائرة مدنية صغيرة اخترقت المجال الجوي المحظور فوق منطقة النهائي، قبل أن تطلق مشاعل تحذيرية، وتجبرها على مغادرة المنطقة بأمان.

إدارة الطيران فرضت قيوداً على حركة الطيران في نيويورك (أ.ف.ب)

كما فرضت إدارة الطيران الفيدرالية قيوداً مؤقتة على حركة الطيران في نيويورك ونيوجيرسي منذ الجمعة حتى نهاية المباراة، بينما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي مصادرة مئات الطائرات المسيّرة التي حلقت داخل مناطق محظورة قرب الملاعب، طوال البطولة.

ومن المتوقع أن تتسبب الإجراءات التي تتولاها دائرة الخدمة السرية الأميركية في معظم التأخيرات التي سيواجهها المشجعون عند مداخل الملعب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن حضور ترمب سيختتم ما وصفته بـ«أكثر نسخة من كأس العالم مشاهدةً وأمناً ونجاحاً في تاريخ الولايات المتحدة».

وأضافت الصحيفة أن حضور الرئيس الأميركي للمناسبات الرياضية غالباً ما يرافقه تشديد أمني واسع، كما حدث خلال حضوره نهائي دوري كرة السلة الأميركي الشهر الماضي في نيويورك، عندما أغلقت الشرطة عدداً من شوارع المدينة لتأمين تحركاته.