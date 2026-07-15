دي لا فوينتي: استعدنا روح مونديال 2010... النهائي للاستمتاع

قال لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا إن فريقه أعاد إحياء روح فوزه بكأس العالم لكرة القدم 2010، بعد أن تأهل إلى النهائي بفوزه الثمين 2 - صفر على فرنسا، اليوم (الثلاثاء)، ليصبح على بُعد فوز واحد من حصد لقبه الثاني في البطولة.

وتمكَّنت إسبانيا، التي فازت بأول لقب لها في كأس العالم قبل 16 عاماً، من تحييد هجوم المنتخب الفرنسي الذي سجل 16 هدفاً قبل مباراة اليوم، وكان يشكل أحد أخطر خطوط الهجوم في البطولة. ولم تتمكن فرنسا من تسديد أي كرة على المرمى إلا بعد مرور 80 دقيقة من المباراة.

وقال دي لا فوينتي في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «الرسالة كانت أننا نواجه أحد أفضل الفرق في العالم، لكننا كنا في مواجهة أفضل فريق في العالم».

وأضاف: «هؤلاء اللاعبون يُظهِرون الالتزام والتضامن والموهبة. إنهم يجعلون الصعب يبدو سهلاً. لديهم الموهبة والنهج الصحيح تجاه الحياة والرياضة.

«أرى غرفة ملابس مفعمة بالسعادة وأمة تقف خلفنا. لقد استعدنا روح 2010. ويتجلى طابع هذا الفريق في حقيقة أن اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة بقوا للتدريب بعد انتهاء المباراة».

وأشاد دي لا فوينتي بالفريق الذي قال إنه بُني على التواضع والهدف المشترك وغياب "الأنا"، مشيراً إلى أن قوة إسبانيا تنبع من تحرك الجميع في الاتجاه نفسه.

وقال دي لا فوينتي: «أعتقد أن أهم شيء هو معرفة كيفية اختيار رفاقك في الرحلة. إذا أخطأتَ في اختيار رفاقك، فقد ينتهي بك الأمر إلى مشكلة».

وأضاف «نعلم أن هذا الفريق (ليس اللاعبون فحسب، بل كل من في المنتخب) يعمل من أجل هدف مشترك، بالحماس ذاته، ونحن أناس عاديون كرماء نسعى إلى الصالح العام قبل مصالحنا الفردية».

وعادل المنتخب الإسباني، الفائز ببطولة أوروبا 2024، الآن الرقم القياسي لإيطاليا المتمثل في 37 مباراة متتالية دون هزيمة، لكن دي لا فوينتي قال إن لاعبيه لا يزال أمامهم مجال للتطور.

وقال دي لا فوينتي: «هذا الفريق لا يتوقف أبداً عن إذهالي. مجال التحسُّن لا حدود له. كان ذلك عملاً نابعاً من الحب... كان الهدف هو الوصول إلى اللحظة الحاسمة في أفضل حالة ممكنة».

وقال دي لا فوينتي إنه يودّ مواجهة الأرجنتين في النهائي، بسبب صداقته الوثيقة مع المدرب ليونيل سكالوني، كما أشاد بإنجلترا وبقوة المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.

وقال «لا أومن بفكرة أن المباريات النهائية موجودة لكي نفوز بها. إنها موجودة لكي نستمتع بها. ما يأتي يكون بمثابة تتويج للإنجاز».