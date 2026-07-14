برايتون يضم الكرواتي لوكا فوسكوفيتش

أعلن نادي برايتون إتمام صفقة ضم الكرواتي لوكا فوسكوفيتش، لاعب فريق توتنهام هوتسبير، منافسه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني.

ينضم اللاعب الشاب، الذي لم يلعب أي مباراة رسمية مع توتنهام، إلى برايتون في صفقة بلغت قيمتها 46 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 4 ملايين جنيه إسترليني كإضافات قابلة للتحقيق، حسبما أفادت به شبكة «سكاي سبورتس» على موقعها الإلكتروني الرسمي.

كما تتضمن الصفقة بنداً يمنح النادي 20 في المائة من قيمة أي عملية بيع مستقبلية، بالإضافة إلى حقه في معادلة الصفقة.

ويرحل فوسكوفيتش 19 عاماً، عن توتنهام كرابع أغلى صفقة بيع في تاريخ النادي اللندني.

وقال فابيان هورزلر، مدرب برايتون، للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: «لقد استمتع لوكا ببداية رائعة لمسيرته الكروية، وهي بداية تابعناها من كثب».

وأضاف: «في الموسم المنصرم، أثبت لوكا قدرته على اللعب بمستوى عالٍ جداً، ونريد مساعدته على تطوير ذلك ضمن بيئتنا».

وأوضح: «كان هناك كثير من التكهنات الخارجية حول انضمام لوكا إلينا، لكنه لا يزال شاباً صغيراً، سيحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم مع متطلبات اللعب لبرايتون والدوري الإنجليزي الممتاز، ومع ذلك، نحن على ثقة بأنه سيتعامل مع الأمر بهدوء وثقة».