إيراولا يرفض التعليق على اهتمام «ليفربول» بضم باركولا

رفض أندوني إيراولا، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، التعليق على التقارير التي تربط النادي بضمّ جناح «باريس سان جيرمان» الفرنسي، برادلي باركولا، لكنه اعترف، في الوقت نفسه، بحاجة النادي للتعاقد مع جناح آخر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكمل «ليفربول» صفقة ضم فيكتور مونيوز من «أوساسونا» الإسباني مقابل 34.05 مليون جنيه إسترليني، وتضع إدارته باركولا ضِمن أبرز الخيارات التي يدرسونها لتعزيز صفوف الفريق، بعد رحيل النجم الدولي المصري محمد صلاح في نهاية الموسم المنصرم.

ويُعد الإيفواري يان ديوماندي، لاعب «لايبزيغ» الألماني، هدفاً رئيسياً لـ«ليفربول»، لكن وجهته المفضلة تبدو «باريس سان جيرمان».

وصرّح إيراولا، لشبكة «سكاي سبورتس»، رداً على سؤال حول باركولا وديوماندي: «لا يمكنني الحديث عن لاعبين من فِرق أخرى».

وأضاف المدير الفني الإسباني: «من الواضح أننا بحاجة إلى لاعب في هذا المركز، لا أقول بديلاً لمحمد صلاح، لكننا نحتاج إلى جناح آخر».

برادلي باركولا (أ.ف.ب)

وتابع: «هناك أمور أخرى غير واضحة، فلدينا لاعبون مميزون مصابون، مثل هوغو إيكيتيكي، وكونور برادلي، وجيوفاني ليوني، لاعبون نحبهم».

وأوضح مدرب «ليفربول»: «ينبغي علينا اتخاذ قرارات، وأحياناً يكون الأمر صعباً. في بعض الأوقات يكون هناك لاعب يمكننا التعاقد معه لتحسين أداء الفريق، وهذه القرارات قيد الدراسة».

وشدد إيراولا، في ختام تصريحاته: «في الأندية الأخرى، يعرضون عليك لاعبين لا تعرفهم، أما مع ليفربول، فعندما يعرضون عليك لاعبين، تكون على دراية بهم. الأمر ليس سهلاً، يجب أن يكونوا لاعبين أظهروا مستوى جيداً».

ويسعى «ليفربول» لاستعادة بريقه من جديد، بعدما خرج الفريق دون ألقاب، خلال الموسم المنقضي، مما تسبَّب في رحيل الهولندي أرني سلوت من تدريب «الفريق الأحمر».