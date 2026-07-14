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فرنسا تواجه أصعب اختبار في طريقها نحو اللقب

فرنسا تواجه أصعب اختبار في طريقها إلى اللقب (أ.ف.ب)
فرنسا تواجه أصعب اختبار في طريقها إلى اللقب (أ.ف.ب)
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فرنسا تواجه أصعب اختبار في طريقها نحو اللقب

فرنسا تواجه أصعب اختبار في طريقها إلى اللقب (أ.ف.ب)
فرنسا تواجه أصعب اختبار في طريقها إلى اللقب (أ.ف.ب)

دخل المنتخب الفرنسي نصف نهائي كأس العالم بوصفه الفريق الأكبر إقناعاً في البطولة، بعدما حقق 6 انتصارات متتالية، واضعاً نصب عينيه تعويض خسارة نهائي «مونديال 2022» أمام الأرجنتين، وذلك وفقاً لشبكة «The Athletic».

لكن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب إسبانيا، بطل أوروبا، الذي لم يقدم حتى الآن أفضل مستوياته، رغم امتلاكه المقومات التي تجعله المرشح الأبرز لإيقاف مسيرة فرنسا.

وتبدو فرنسا المرشح الأوفر حظاً لبلوغ النهائي، كما أنها تتصدر ترشيحات الفوز باللقب، إلا إن كثيرين يرون أن إسبانيا هي المنتخب الأقدر على إقصائها.

ورغم أن فريق المدرب لويس دي لا فوينتي لم يظهر بالحدة والفاعلية المعهودتين، فإن أسلوبه يمنحه فرصة حقيقية للمنافسة؛ إذ يتصدر المنتخبات المشاركة في متوسط الاستحواذ على الكرة بنسبة بلغت 66 في المائة للمباراة الواحدة.

ومع أن دي لا فوينتي منح المنتخب الإسباني طابعاً أكبر مباشرَة مقارنة بفترة لويس إنريكي، فإن فلسفة الفريق لا تزال تعتمد على السيطرة على الكرة واللعب في نصف ملعب المنافس، مع الضغط السريع لاستعادتها فور فقدانها.

ويعدّ هذا الأسلوب من أبرز سمات الكرة الإسبانية، حيث لا يتفوق على إسبانيا في استعادة الكرة بالثلث الهجومي سوى منتخب أوروغواي، الذي ودع البطولة من دور المجموعات.

وسيضع ذلك الدفاع الفرنسي في اختبار حقيقي عند بناء الهجمات من الخلف، خصوصاً مع اعتماد ديدييه ديشان على قوة هجومية كبيرة يقودها كيليان مبابي، وعثمان ديمبلي، ومايكل أوليسيه، إلى جانب ديزيريه دويه أو برادلي باركولا؛ مما قد يفرض أعباء إضافية على لاعبي الوسط والدفاع.

كما قد تواجه فرنسا صعوبة في وسط الملعب، حيث يعتمد ديشان على مانو كوني وأدريان رابيو ثنائيَّ ارتكاز، مع مشاركة أوريلين تشواميني بالتناوب، بينما يتوقع أن يعتمد دي لا فوينتي على ثلاثي مكون من رودري، وبيدري، وداني أولمو، مع إمكانية إشراك فابيان رويز لتوفير تفوق عددي في وسط الميدان.

وعلى الأطراف، قد يشكل لامين يامال أحد أبرز مصادر الخطورة لإسبانيا؛ إذ يستهدف الجبهة التي يشغلها الظهير الفرنسي لوكاس ديني، المعروف بإسهاماته الهجومية أكبر من قدراته الدفاعية.

ويتصدر يامال قائمة أنجح اللاعبين في المراوغات خلال البطولة بين المنتخبات المتبقية، ويعدّ العنصر الأعلى تأثيراً في المنظومة الهجومية الإسبانية، إذ يمنح فريقه حلولاً هجومية يصعب تعويضها.

وقال المدرب الفرنسي السابق أرسين فينغر: «إذا كان هناك منتخب قادر على هزيمة فرنسا حالياً، فهو إسبانيا. يمتلك لاعبوه جودة فنية أعلى، كما يتميز بثقافة جماعية في اللعب لا يضاهيها أي منتخب آخر، رغم أن فرنسا تتفوق بدنياً».

في المقابل، تبقى القوة الهجومية الفرنسية العامل الأبرز في ترجيح كفة «الديوك»؛ إذ يتصدر كيليان مبابي قائمة هدافي البطولة برصيد 8 أهداف، بينما يعدّ مايكل أوليسيه أكثر اللاعبين صناعة للفرص المحققة بعد ليونيل ميسي.

وقد يلجأ ديشان إلى أسلوب أكبر تحفظاً يعتمد على الهجمات المرتدة، في ظل توقعات بسيطرة إسبانيا على الكرة فترات طويلة، وهو سيناريو قد يتناسب مع سرعة وجودة لاعبيه في الخط الأمامي.

وتجمع المباراة بين المنتخبين اللذين قدما أفضل المستويات في البطولة حتى الآن، رغم استمرار الأرجنتين وإنجلترا ضمن دائرة المنافسة على اللقب.

ووفق الترشيحات، فإن فرنسا تبقى الأوفر حظاً للتتويج بكأس العالم لثاني مرة في آخر 3 نسخ، فيما تأتي إسبانيا مباشرة خلفها، مع تقارب كبير في فرصها مع إنجلترا، بينما تظل الأرجنتين منافساً قوياً على اللقب.

ورغم تأثر إسبانيا بإصابة لامين يامال، وتأثير درجات الحرارة المرتفعة في أميركا الشمالية على أسلوب ضغطها، إضافة إلى بعض الصعوبات في صناعة الفرص، فإن جودة لاعبيها، وأسلوبها القائم على الاستحواذ والسيطرة، قد يجعلانها أصعب عقبة أمام المنتخب الفرنسي في طريقه نحو اللقب.

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الرياضة رياضة عالمية

مانشستر سيتي يرغب في ضم المغربي بوعدي

أيوب بوعدي (حسابه في إنستغرام)
أيوب بوعدي (حسابه في إنستغرام)
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مانشستر سيتي يرغب في ضم المغربي بوعدي

أيوب بوعدي (حسابه في إنستغرام)
أيوب بوعدي (حسابه في إنستغرام)

يبذل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم جهوداً حثيثة لضم المغربي أيوب بوعدي، لاعب خط وسط ليل الفرنسي الشاب، حسبما أفاد تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء.

وتأتي رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع بوعدي، بعد تألق اللاعب اللافت في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث يسعى الفريق السماوي لتعزيز خيارات خط الوسط لديه للموسم المقبل.

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة «ذا أثلتيك»، أن الظهور اللافت لبوعدي 18 عاماً في المونديال الحالي، أثار اهتمام كثير من الأندية الأوروبية الكبرى الراغبة في ضمه، فيما تبدو إدارة ليل منفتحة على فكرة التخلي عن نجمها، شريطة أن يتقدم أحد الأندية بعرض يلبي مطالبهم المالية في المستقبل القريب.

أضاف التقرير أن ليل ينتظر عودة بوعدي من إجازته بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم، قبل إجراء محادثات مع وكلاء أعماله لتقييم جميع الخيارات، بما في ذلك إمكانية بقائه.

وبينما لا يزال ليل منفتحاً على المفاوضات، يعتقد أنه حدد سعراً باهظاً يبلغ 100 مليون يورو (85 مليون جنيه إسترليني) للاعب الشاب، حسب التقرير، وهو مبلغ من المتوقع أن يبعد كثيراً من الأندية الراغبة في ضمه.

وعلى عكس الأندية المنافسة التي تبدي استعدادها لاستعارته، يفضل مانشستر سيتي دمج لاعب الوسط مباشرة في تشكيلة الفريق الأول هذا الصيف، وفقاً لـ«ذا أثلتيك».

وينبع اهتمام مانشستر سيتي ببوعدي من حاجته الملحة إلى تعزيز خط وسطه بعد رحيل البرتغالي برناردو سيلفا مؤخراً، وقد أنفق عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز بالفعل 116 مليون جنيه إسترليني لضم إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست، مما عزز خياراته في خط الوسط.

ومع اقتراب انتهاء عقد الإسباني رودري الحالي في يونيو (حزيران) 2027، والغموض الذي يحيط بمستقبل كثير من الركائز الأساسية الأخرى، ينظر إلى ضم بوعدي بوصفه استثماراً طويل الأجل.

من المتوقع أن يتخذ بوعدي قراره النهائي بشأن مستقبله قريباً، في ظل ازدياد اهتمام الأندية الكبرى به، رغم تواصل كل من آرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين مع وكلاء لاعب الوسط خلال العام الماضي، فإن مانشستر سيتي يتصدر حالياً سباق التعاقد معه حالياً.

ويكمن التحدي الأكبر أمام هذا اللاعب الشاب الموهوب في تحديد ما إذا كان مستعداً للمنافسة الفورية على مركز أساسي في ملعب (الاتحاد)، أم سيختار مواصلة تطوير مهاراته في الدوري الفرنسي.

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الرياضة رياضة عالمية

لاليغا: تأجيل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في المرحلة الأولى بسبب كأس العالم

جوزيه مورينيو (رويترز)
جوزيه مورينيو (رويترز)
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لاليغا: تأجيل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في المرحلة الأولى بسبب كأس العالم

جوزيه مورينيو (رويترز)
جوزيه مورينيو (رويترز)

سيخوض البرتغالي جوزيه مورينيو أول مباراة له في الدوري الإسباني لكرة القدم خلال فترته الثانية على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد خارج أرضه أمام إسبانيول في 22 أغسطس (آب)، بعدما تم تأجيل المباراة الافتتاحية للفريق الملكي، الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يفتتح «النادي الملكي» مشواره في «لاليغا» ضد ريال سوسييداد في المرحلة الأولى، قبل أن يتم تأجيل المباراة لـ26 من أغسطس.

ويستهل برشلونة، حامل اللقب، مشوار الدفاع عن لقبه، ضد ألتشي في 23 من أغسطس؛ إذ تأجلت مباراته الافتتاحية على أرضه ضد أتلتيك بلباو إلى 27 أغسطس.

وقررت رابطة «لاليغا» اتخاذ هذا القرار نظراً لمشاركة العديد من لاعبي الفريقين في نصف نهائي كأس العالم المقام في أميركا الشمالية.

وبدوره، سيبدأ أتلتيكو مدريد الذي لا يزال بعض لاعبيه في المونديال، مشواره الأربعاء 19 أغسطس ضد ملقة.

وتبدأ منافسات الدوري الإسباني في 15 من أغسطس، حيث يستضيف ألافيس خيتافي، ويحل رايو فايكانو ضيفاً على إشبيلية.

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الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: طرح كرة نهائي «كأس العالم» وملابس عرض الاستراحة في مزاد علني

سيُطرح للبيع عدد من كرات القدم الموقّعة (أ.ف.ب)
سيُطرح للبيع عدد من كرات القدم الموقّعة (أ.ف.ب)
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«مونديال 2026»: طرح كرة نهائي «كأس العالم» وملابس عرض الاستراحة في مزاد علني

سيُطرح للبيع عدد من كرات القدم الموقّعة (أ.ف.ب)
سيُطرح للبيع عدد من كرات القدم الموقّعة (أ.ف.ب)

ستُنظم دار المزادات الأميركية «كريستيز»، الثلاثاء، مزاداً لبيع مجموعة من تذكارات «كأس العالم»؛ من بينها كرة ستُستخدم في المباراة النهائية، إضافة إلى ملابس سيرتديها فنانون خلال عرض فترة الاستراحة بين شوطَي النهائي.

ويُقام المزاد عبر الإنترنت، لمدة أسبوع، ابتداء من 22 يوليو (تموز) الحالي، على أن تُخصَّص عائداته لصندوق «فيفا» للمواطن العالمي للتعليم، وهي مبادرة تهدف إلى جمع 100 مليون دولار أميركي لدعم الأطفال حول العالم، خلال فترة «كأس العالم».

ومن أبرز المعروضات قميص قصير باللون الأصفر وسروال ارتدتهما المُغنية الكولومبية شاكيرا في الفيديو الموسيقي لأغنية «داي داي»؛ الأغنية الرسمية لبطولة «كأس العالم لكرة القدم 2026».

كما سيُعرَض للبيع الزي الذي سترتديه شاكيرا، خلال مشاركتها في أول عرض موسيقي على الإطلاق، خلال فترة الاستراحة من المباراة النهائية لـ«كأس العالم»، وهو عرض يستمر 11 دقيقة، ويشارك فيه أيضاً مادونا وجاستن بيبر وفرقة «بي تي إس».

ويتضمن المزاد عدداً من كرات القدم؛ من بينها كرة من المباراة النهائية التي ستقام في 19 يوليو على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي، وأخرى من المباراة الافتتاحية التي أقيمت في المكسيك، الشهر الماضي.

كما سيُطرَح للبيع قميص منتخب الأرجنتين لعام 2022 موقّع من النجم ليونيل ميسي، إضافة إلى قميص المنتخب الأميركي الموقّع من لاعبيه.

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