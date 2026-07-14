خوليان ألفاريز غير متحمس للانتقال إلى إنجلترا أو فرنسا

لا يبدو المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز حريصاً على الانتقال للدوري الإنجليزي أو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث لا تزال هناك شكوك بشأن مستقبله مع فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني، حسبما أفاد تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة «سكاي سبورتس» اليوم أن التوقيع لبرشلونة الإسباني هو حلم ألفاريز، فيما أضاف تقرير الشبكة أن عائلة اللاعب ترغب في مواصلة العيش بإسبانيا. وتعتبر هذه إحدى العقبات الرئيسية التي يجب على أندية مثل آرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، المهتمين أيضاً بضم اللاعب، التغلب عليها إذا أرادت جذب ألفاريز.

أوضح التقرير أن إدارة أتلتيكو أكثر انفتاحاً على فكرة بيعه لآرسنال أو باريس سان جيرمان، إذا طلب ألفاريز الرحيل عن العاصمة الإسبانية.

من جانبه، لم يتخل برشلونة عن فكرة التعاقد مع ألفاريز، حيث يمكن أن يرفع عرضه لضم اللاعب بعد انتهاء مشواره مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2026.

وصرح خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بأن العرض الحالي للاعب الذي يزيد قليلاً على 100 مليون جنيه إسترليني لا يزال مطروحاً على الطاولة، لكن مصادر في إسبانيا تشير إلى أنهم قد يرفعون العرض لأكثر من 110 ملايين جنيه ‘إسترليني (130 مليون يورو) بالإضافة إلى المكافآت.

ولم يقرر النادي الكاتالوني بعد ما إذا كان سيرفع قيمة العرض أم لا، ولكن - بغض النظر - لا يزال من غير المتوقع أن يلقى عرض برشلونة الجديد استحسان أتلتيكو مدريد.

ومع وصول العلاقات بين الناديين إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وسط خلاف عام على وسائل التواصل الاجتماعي، فمن المؤكد تقريباً أن أتلتيكو سيواصل موقفه الرافض لبيع ألفاريز، حسبما أفاد تقرير «سكاي سبورتس».

ويعتقد لابورتا أن موقف أتلتيكو يرجع إلى عدم وجود بديل محدد، في حين اتهم ميجيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي لفريق العاصمة الإسبانية، برشلونة بـ«عدم احترامنا».

ومن المقرر أن يسافر ألفاريز في إجازة بعد انتهاء مشاركته مع الأرجنتين في كأس العالم، والتي قد تبدأ غداً الأربعاء إذا تمكن منتخب إنجلترا من إقصاء فريق المدرب ليونيل سكالوني.

وعقب انتهاء الإجازة، من المقرر أن يعود ألفاريز لتدريبات أتلتيكو، استعداداً للموسم الجديد، ومن شبه المؤكد أن تجرى مفاوضات مع إدارة النادي حول مستقبله.