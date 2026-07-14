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الرياضة رياضة عالمية

سكالوني… فلسفة القيادة وراء نجاحات الأرجنتين

ليونيل سكالوني (أ.ف.ب)
ليونيل سكالوني (أ.ف.ب)
  • نيويورك الولايات المتحدة: The Athletic
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  • نيويورك الولايات المتحدة: The Athletic
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سكالوني… فلسفة القيادة وراء نجاحات الأرجنتين

ليونيل سكالوني (أ.ف.ب)
ليونيل سكالوني (أ.ف.ب)

لم يكن المشهد الذي سبق نهائي كأس العالم 2022 في قطر عادياً داخل غرفة ملابس المنتخب الأرجنتيني؛ ففي اللحظات الأخيرة قبل مواجهة فرنسا، وبينما كان المدرب ليونيل سكالوني يشرح الخطة الفنية ويوجه تعليماته للاعبيه، خانته دموعه وتوقف عن الحديث، ليكمل مساعدوه الكلمة بدلاً منه، في موقف بقي عالقاً في ذاكرة اللاعبين والجهاز الفني، وذلك وفقاً لشبكة «The Athletic».

ويروي الفيلم الوثائقي «منهج سكالوني» أن المدرب بدأ حديثه بتوجيه تعليمات خاصة إلى أنخيل دي ماريا لاستهداف الجهة التي يشغلها المدافع الفرنسي جول كوندي، قبل أن تعجزه مشاعره عن مواصلة الحديث، ليطلب من مساعده بابلو أيمار استكمال التعليمات. غير أن أيمار نفسه تأثر بالموقف، ليجد المدافع السابق والتر صامويل نفسه مضطراً لإلقاء الكلمة، رغم اعترافه لاحقاً بأنها كانت «أسوأ محاضرة فنية» شهدها.

ومنذ ذلك اليوم، يمازح لاعبو الأرجنتين مدربهم بلقب «البكّاء»، في إشارة إلى تأثره السريع بالمواقف، وهي سمة لم يحاول سكالوني إخفاءها، بل أكد مراراً أنها جزء من شخصيته.

وخلال النسخة الحالية من كأس العالم، عادت هذه المشاهد إلى الواجهة؛ إذ ذرف الدموع بعد تسجيل ليونيل ميسي ثلاثية في المباراة الافتتاحية أمام الجزائر، كما لم يتمكن من إخفاء تأثره عقب العودة أمام مصر في دور الـ16، مؤكداً أن ما يعيشه مع هذه المجموعة من اللاعبين يفوق الوصف.

ورغم أن كرة القدم الاحترافية كثيراً ما تربط النجاح بالقدرة على إخفاء المشاعر تحت الضغط، فإن سكالوني يقدم نموذجاً مختلفاً داخل منتخب الأرجنتين، في بيئة طالما ارتبطت بصورة الصلابة والخشونة التي جسدها لاعبون سابقون مثل روبرتو أيالا ووالتر صامويل.

ولا تزال هذه الروح القتالية حاضرة في المنتخب الحالي، من خلال لاعبين مثل رودريغو دي بول، الذي يلقب بـ«الحارس الشخصي» لميسي، وكريستيان روميرو المعروف بأسلوبه القوي، لكن سكالوني يؤكد أن مواجهة إنجلترا في نصف النهائي «مجرد مباراة كرة قدم»، نافياً أي أبعاد تاريخية تتعلق بحرب جزر فوكلاند عام 1982، رغم المخاوف من توتر الأجواء داخل وخارج الملعب.

وفي المقابل، نجح سكالوني في بناء أحد أكثر المنتخبات استقراراً في تاريخ الأرجنتين الحديث؛ فمنذ توليه المسؤولية، قاد الفريق لإنهاء انتظار دام 36 عاماً للتتويج بكأس العالم، كما أعاد لقب «كوبا أميركا» بعد غياب 28 عاماً، قبل الاحتفاظ به مجدداً في نسخة 2024، ليضع المنتخب في موقع المنافسة على لقب عالمي جديد.

ويؤكد لاعب الوسط لياندرو باريديس أن الحفاظ على انسجام قائمة تضم نحو 30 لاعباً يمثل أحد أكبر إنجازات المدرب، مشيراً إلى أن سكالوني نجح في خلق أجواء عائلية داخل المنتخب، وهو ما انعكس على أداء الفريق في البطولات الكبرى.

وفي نهائي «كوبا أميركا» 2021 أمام البرازيل، ألقى ليونيل ميسي كلمة مؤثرة أمام زملائه، استحضر فيها معاناتهم طوال 45 يوماً بعيداً عن عائلاتهم خلال جائحة كورونا، معتبراً أن تلك التضحيات كانت من أجل لحظة التتويج، وهو الخطاب الذي جسّد الروابط الإنسانية التي يحرص سكالوني على ترسيخها داخل المنتخب.

ورغم الاهتمام الكبير بالأفكار التكتيكية التي يعتمدها الجهاز الفني، فإن كثيرين يرون أن قوة الأرجنتين الحقيقية تكمن في العلاقات الإنسانية بين أفراد الفريق أكثر من أي منظومة خططية. ويقول رودريغو دي بول إن فلسفة المدرب تقوم على «تطوير الإنسان قبل اللاعب»، بينما يؤكد سكالوني أن المشاعر بالنسبة إليه لا تقل أهمية عن طريقة اللعب أو الرسم التكتيكي.

ولا يخلو المنتخب من بصمة فنية واضحة؛ إذ واصل الجهاز الفني إجراء تعديلات مستمرة على التشكيلة وفق متطلبات كل مباراة، كما فعل في مونديال قطر عندما منح الفرصة لأليكسيس ماك أليستر وإنزو فرنانديز وخوليان ألفاريز، ليستمر النهج ذاته في البطولة الحالية.

ويرى حارس المرمى إيميليانو مارتينيز أن تعامل سكالوني مع اللاعبين بوصفهم أشخاصاً، وليس بوصفهم قطع شطرنج، يجعله مرشحاً ليكون «أفضل مدرب في تاريخ منتخب الأرجنتين».

ولا يقدم سكالوني نفسه بوصفه منظّراً تكتيكياً على غرار سيزار لويس مينوتي أو كارلوس بيلاردو؛ بل يؤمن بأن الخطط وحدها لا تكفي لتحقيق الانتصارات، وأن كرة القدم تقوم أيضاً على الشجاعة، والعاطفة، والإصرار على عدم الاستسلام.

ولهذا، يمنح المدرب أهمية كبيرة للتفاصيل التي تعزز الروابط بين اللاعبين، مثل جلسات الشواء التقليدية «أسادو» وتجمعات شرب المتّة، معتبراً أن هذه اللحظات تصنع فريقاً أكثر تماسكاً من ساعات طويلة من تحليل الفيديو.

ويؤكد سكالوني أن بناء الهوية الجماعية لا يقل أهمية عن أي جانب فني، مستحضراً ذكرياته مع زملائه منذ بطولة العالم للشباب عام 1997، ومشيراً إلى أن تلك الذكريات تبقى في الذاكرة أكثر من النتائج نفسها.

ومع اقتراب مواجهة إنجلترا، يرى المدرب أن الخبرة التي اكتسبها المنتخب منذ مونديال قطر جعلته أكثر قدرة على التعامل مع اللحظات الصعبة، سواء عند التعرض للضغط أو استقبال أهداف، مؤكداً أن الفريق بات يعرف كيف يحافظ على هدوئه، ويتمسك بروح القتال حتى النهاية.

وبينما يواصل المنتخب الأرجنتيني مشواره نحو حلم الاحتفاظ باللقب العالمي، يبقى سكالوني، بالنسبة للاعبيه، المدرب الذي يقودهم بعاطفته بقدر ما يقودهم بأفكاره، ليجسد نموذجاً مختلفاً في عالم كرة القدم الحديثة، حيث تمتزج القيادة الإنسانية بالنجاح الرياضي.

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مانشستر سيتي يرغب في ضم المغربي بوعدي

أيوب بوعدي (حسابه في إنستغرام)
أيوب بوعدي (حسابه في إنستغرام)
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مانشستر سيتي يرغب في ضم المغربي بوعدي

أيوب بوعدي (حسابه في إنستغرام)
أيوب بوعدي (حسابه في إنستغرام)

يبذل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم جهوداً حثيثة لضم المغربي أيوب بوعدي، لاعب خط وسط ليل الفرنسي الشاب، حسبما أفاد تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء.

وتأتي رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع بوعدي، بعد تألق اللاعب اللافت في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث يسعى الفريق السماوي لتعزيز خيارات خط الوسط لديه للموسم المقبل.

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة «ذا أثلتيك»، أن الظهور اللافت لبوعدي 18 عاماً في المونديال الحالي، أثار اهتمام كثير من الأندية الأوروبية الكبرى الراغبة في ضمه، فيما تبدو إدارة ليل منفتحة على فكرة التخلي عن نجمها، شريطة أن يتقدم أحد الأندية بعرض يلبي مطالبهم المالية في المستقبل القريب.

أضاف التقرير أن ليل ينتظر عودة بوعدي من إجازته بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم، قبل إجراء محادثات مع وكلاء أعماله لتقييم جميع الخيارات، بما في ذلك إمكانية بقائه.

وبينما لا يزال ليل منفتحاً على المفاوضات، يعتقد أنه حدد سعراً باهظاً يبلغ 100 مليون يورو (85 مليون جنيه إسترليني) للاعب الشاب، حسب التقرير، وهو مبلغ من المتوقع أن يبعد كثيراً من الأندية الراغبة في ضمه.

وعلى عكس الأندية المنافسة التي تبدي استعدادها لاستعارته، يفضل مانشستر سيتي دمج لاعب الوسط مباشرة في تشكيلة الفريق الأول هذا الصيف، وفقاً لـ«ذا أثلتيك».

وينبع اهتمام مانشستر سيتي ببوعدي من حاجته الملحة إلى تعزيز خط وسطه بعد رحيل البرتغالي برناردو سيلفا مؤخراً، وقد أنفق عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز بالفعل 116 مليون جنيه إسترليني لضم إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست، مما عزز خياراته في خط الوسط.

ومع اقتراب انتهاء عقد الإسباني رودري الحالي في يونيو (حزيران) 2027، والغموض الذي يحيط بمستقبل كثير من الركائز الأساسية الأخرى، ينظر إلى ضم بوعدي بوصفه استثماراً طويل الأجل.

من المتوقع أن يتخذ بوعدي قراره النهائي بشأن مستقبله قريباً، في ظل ازدياد اهتمام الأندية الكبرى به، رغم تواصل كل من آرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين مع وكلاء لاعب الوسط خلال العام الماضي، فإن مانشستر سيتي يتصدر حالياً سباق التعاقد معه حالياً.

ويكمن التحدي الأكبر أمام هذا اللاعب الشاب الموهوب في تحديد ما إذا كان مستعداً للمنافسة الفورية على مركز أساسي في ملعب (الاتحاد)، أم سيختار مواصلة تطوير مهاراته في الدوري الفرنسي.

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لاليغا: تأجيل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في المرحلة الأولى بسبب كأس العالم

جوزيه مورينيو (رويترز)
جوزيه مورينيو (رويترز)
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لاليغا: تأجيل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في المرحلة الأولى بسبب كأس العالم

جوزيه مورينيو (رويترز)
جوزيه مورينيو (رويترز)

سيخوض البرتغالي جوزيه مورينيو أول مباراة له في الدوري الإسباني لكرة القدم خلال فترته الثانية على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد خارج أرضه أمام إسبانيول في 22 أغسطس (آب)، بعدما تم تأجيل المباراة الافتتاحية للفريق الملكي، الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يفتتح «النادي الملكي» مشواره في «لاليغا» ضد ريال سوسييداد في المرحلة الأولى، قبل أن يتم تأجيل المباراة لـ26 من أغسطس.

ويستهل برشلونة، حامل اللقب، مشوار الدفاع عن لقبه، ضد ألتشي في 23 من أغسطس؛ إذ تأجلت مباراته الافتتاحية على أرضه ضد أتلتيك بلباو إلى 27 أغسطس.

وقررت رابطة «لاليغا» اتخاذ هذا القرار نظراً لمشاركة العديد من لاعبي الفريقين في نصف نهائي كأس العالم المقام في أميركا الشمالية.

وبدوره، سيبدأ أتلتيكو مدريد الذي لا يزال بعض لاعبيه في المونديال، مشواره الأربعاء 19 أغسطس ضد ملقة.

وتبدأ منافسات الدوري الإسباني في 15 من أغسطس، حيث يستضيف ألافيس خيتافي، ويحل رايو فايكانو ضيفاً على إشبيلية.

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الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: طرح كرة نهائي «كأس العالم» وملابس عرض الاستراحة في مزاد علني

سيُطرح للبيع عدد من كرات القدم الموقّعة (أ.ف.ب)
سيُطرح للبيع عدد من كرات القدم الموقّعة (أ.ف.ب)
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«مونديال 2026»: طرح كرة نهائي «كأس العالم» وملابس عرض الاستراحة في مزاد علني

سيُطرح للبيع عدد من كرات القدم الموقّعة (أ.ف.ب)
سيُطرح للبيع عدد من كرات القدم الموقّعة (أ.ف.ب)

ستُنظم دار المزادات الأميركية «كريستيز»، الثلاثاء، مزاداً لبيع مجموعة من تذكارات «كأس العالم»؛ من بينها كرة ستُستخدم في المباراة النهائية، إضافة إلى ملابس سيرتديها فنانون خلال عرض فترة الاستراحة بين شوطَي النهائي.

ويُقام المزاد عبر الإنترنت، لمدة أسبوع، ابتداء من 22 يوليو (تموز) الحالي، على أن تُخصَّص عائداته لصندوق «فيفا» للمواطن العالمي للتعليم، وهي مبادرة تهدف إلى جمع 100 مليون دولار أميركي لدعم الأطفال حول العالم، خلال فترة «كأس العالم».

ومن أبرز المعروضات قميص قصير باللون الأصفر وسروال ارتدتهما المُغنية الكولومبية شاكيرا في الفيديو الموسيقي لأغنية «داي داي»؛ الأغنية الرسمية لبطولة «كأس العالم لكرة القدم 2026».

كما سيُعرَض للبيع الزي الذي سترتديه شاكيرا، خلال مشاركتها في أول عرض موسيقي على الإطلاق، خلال فترة الاستراحة من المباراة النهائية لـ«كأس العالم»، وهو عرض يستمر 11 دقيقة، ويشارك فيه أيضاً مادونا وجاستن بيبر وفرقة «بي تي إس».

ويتضمن المزاد عدداً من كرات القدم؛ من بينها كرة من المباراة النهائية التي ستقام في 19 يوليو على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي، وأخرى من المباراة الافتتاحية التي أقيمت في المكسيك، الشهر الماضي.

كما سيُطرَح للبيع قميص منتخب الأرجنتين لعام 2022 موقّع من النجم ليونيل ميسي، إضافة إلى قميص المنتخب الأميركي الموقّع من لاعبيه.

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