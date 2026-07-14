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وزير الرياضة المصري يحسم برنامج إعداد منتخب الفراعنة لتصفيات كأس أمم أفريقيا

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة المصري (الاتحاد المصري لكرة القدم)
جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة المصري (الاتحاد المصري لكرة القدم)
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وزير الرياضة المصري يحسم برنامج إعداد منتخب الفراعنة لتصفيات كأس أمم أفريقيا

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة المصري (الاتحاد المصري لكرة القدم)
جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة المصري (الاتحاد المصري لكرة القدم)

حرص جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة المصري، على عقد جلسة مع هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد كرة القدم، وأحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وذكر المركز الإعلامي لوزارة الرياضة المصرية، الثلاثاء، أن جوهر نبيل بحث استعدادات منتخب الفراعنة ومستجدات ملف الشراكات بين الأندية الجماهيرية وأندية القطاع الخاص.

وأضاف أن اللقاء شهد مناقشة برنامج إعداد المنتخب المصري خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمته معسكر شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، استعداداً لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2027، إلى جانب التنسيق بشأن فترات توقف الدوري بما يحقق أفضل إعداد للمنتخب المصري، ويوفر للجهاز الفني احتياجاته خلال مرحلة التصفيات.

كما ناقش اللقاء خطوات دعم وتطوير الأندية الجماهيرية من خلال تعزيز الشراكات مع أندية القطاع الخاص، والتي انطلقت بتوقيع مذكرتي التفاهم بين نادي الشرقية ونادي إنبي، وبين نادي منتخب السويس ونادي بتروجيت، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، ويدعم الاستثمار الرياضي، ويرفع من كفاءة منظومة كرة القدم المصرية، تنفيذاً لتوجهات الدولة نحو تطوير القطاع الرياضي.

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رئيس الوزراء المصري يسعي لحل أزمة أرض المقر الرئيسي لنادي الزمالك

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
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رئيس الوزراء المصري يسعي لحل أزمة أرض المقر الرئيسي لنادي الزمالك

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

حرص الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على البحث عن حلول لإنهاء أزمة ارض المقر الرئيسي لنادي الزمالك مع الهيئة العامة للأوقاف ببلاده، بحضور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة.

وقال مدبولي، وفقاً للحساب الرسمي لمجلس الوزراء المصري، اليوم (الثلاثاء)، إنه سبق أن تم حل مشكلة أرض نادي الزمالك في مدينة «حدائق أكتوبر».

وفي ضوء ما أُثير عن وجود مشكلة لأرض نادي الزمالك حالياً، التي تتبع هيئة الأوقاف، يأتي هذا الاجتماع بهدف العمل على تقريب وجهات النظر، والوصول إلى حلول.

وأضاف أنه في ضوء ذلك، عرض وزير الأوقاف، خلال الاجتماع، موقف أرض نادي الزمالك، والحلول المقترحة من هيئة الأوقاف المصرية لحل المشكلة، منوهاً إلى أن هذه الحلول هي بمنزلة أفكار خارج الصندوق.

وعرض رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية خلال الاجتماع، ملخصاً للحلول المقترحة من الهيئة، التي تستهدف معالجة الوضع، وتمثل حلاً واقعياً ومتكاملاً لمشكلة أرض نادي الزمالك، يتجاوز النهج التقليدي، مشيراً إلى أن هذه الحلول تتضمن نموذج شراكة جديداً يستهدف حماية حقوق هيئة الأوقاف، مراعاةً للقدرة المالية الفعلية للنادي، واستثمار القيمة الكامنة في الموقع المتميز للأرض، وتوليد تدفقات نقدية مستدامة للطرفين.

ولفت خالد الطيب إلى أن فكرة الشراكة تتمحور حول أحد مقترحين رئيسيين، يهدف كل منهما إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الهيئة وتمكين النادي من الوفاء بالتزاماته عبر توليد إيرادات حقيقية، مشيراً إلى أن النموذج المالي التفصيلي يعد قيد الإعداد حالياً للوصول إلى أفضل الحلول للأطراف المختلفة، مع مراعاة جميع السيناريوهات المالية والقانونية.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس نادي الزمالك إلى أن هناك حالياً تعاوناً بين الجانبين؛ الأوقاف والنادي، بهدف الوصول إلى حلول مناسبة لكل الأطراف.

ووجه رئيس الوزراء، في نهاية الاجتماع، باستكمال الدراسات بشأن الحلول المقترحة، سواء دراسات الجدوى الاقتصادية، أو الدراسات المرورية الخاصة بالمشروعات المقترح تنفيذها بالشراكة بين هيئة الأوقاف ونادي الزمالك؛ وذلك بهدف الوصول إلى الحلول النهائية الجذرية لهذه المشكلة.

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إبراهيم حسن: الجماهير المصرية لعبت دوراً في التألق المونديالي

إبراهيم حسن أثنى على دعم القيادة المصرية (رويترز)
إبراهيم حسن أثنى على دعم القيادة المصرية (رويترز)
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إبراهيم حسن: الجماهير المصرية لعبت دوراً في التألق المونديالي

إبراهيم حسن أثنى على دعم القيادة المصرية (رويترز)
إبراهيم حسن أثنى على دعم القيادة المصرية (رويترز)

قال إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري، إنَّ الجماهير لعبت دوراً كبيراً في تقديم الفريق أداءاً جيداً في بطولة كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وودَّع منتخب مصر منافسات كأس العالم من دور الـ16، وذلك بعد هزيمته أمام الأرجنتين، حامل اللقب، 3 - 2 وذلك في أفضل إنجاز للكرة المصرية في المونديال.

وأضاف إبراهيم حسن في تصريحات لقناة «أون تايم سبورت» على هامش احتفالية المنتخب في استاد القاهرة، أنَّ القيادة السياسية لها دور كبير في دعم المنتخب المصري خلال مشواره في المونديال.

وأشاد مدير منتخب مصر بالدور الكبير الذي لعبته الجماهير في مشوار الفريق بالبطولة، حيث قال إنَّها دعمت الفريق بكل السبل الممكنة.

ووعد إبراهيم حسن جماهير الكرة المصرية بتقديم مستوى أفضل في الفترة المقبلة، بشكل يليق بالكرة المصرية بعد هذا الإنجاز.

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زيكو: حسام حسن أعاد اكتشافي

زيكو وضع بصمته التهديفية في المونديال (د.ب.أ)
زيكو وضع بصمته التهديفية في المونديال (د.ب.أ)
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زيكو: حسام حسن أعاد اكتشافي

زيكو وضع بصمته التهديفية في المونديال (د.ب.أ)
زيكو وضع بصمته التهديفية في المونديال (د.ب.أ)

أبدى مصطفى زيكو، مهاجم منتخب مصر، سعادته الكبيرة وفخره بالمشارَكة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وسجَّل زيكو هدفين في البطولة أمام كل من نيوزيلندا والأرجنتين، في حين ودَّع منتخب مصر البطولة من دور الـ16 على يد حامل اللقب، منتخب الأرجنتين بنتيجة 3- 2.

وقال زيكو في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس» في احتفالية المنتخب المصري باستاد القاهرة، الاثنين، إنَّ حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، أعاد اكتشافه من جديد خلال البطولة.

وأضاف أنَّ حسام أصرَّ على منحه الفرصة وضمه للمنتخب من أجل الظهور في أكبر بطولة في عالم كرة القدم، والظهور بشكل جيد.

وأبدى زيكو فخره بتسجيل هدف في شباك كل من البرازيل ودياً، والأرجنتين في المونديال، ليصبح أول لاعب مصري يحقِّق ذلك.

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