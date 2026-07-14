وزير الرياضة المصري يحسم برنامج إعداد منتخب الفراعنة لتصفيات كأس أمم أفريقيا

حرص جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة المصري، على عقد جلسة مع هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد كرة القدم، وأحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة.
وذكر المركز الإعلامي لوزارة الرياضة المصرية، الثلاثاء، أن جوهر نبيل بحث استعدادات منتخب الفراعنة ومستجدات ملف الشراكات بين الأندية الجماهيرية وأندية القطاع الخاص.
وأضاف أن اللقاء شهد مناقشة برنامج إعداد المنتخب المصري خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمته معسكر شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، استعداداً لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2027، إلى جانب التنسيق بشأن فترات توقف الدوري بما يحقق أفضل إعداد للمنتخب المصري، ويوفر للجهاز الفني احتياجاته خلال مرحلة التصفيات.
كما ناقش اللقاء خطوات دعم وتطوير الأندية الجماهيرية من خلال تعزيز الشراكات مع أندية القطاع الخاص، والتي انطلقت بتوقيع مذكرتي التفاهم بين نادي الشرقية ونادي إنبي، وبين نادي منتخب السويس ونادي بتروجيت، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، ويدعم الاستثمار الرياضي، ويرفع من كفاءة منظومة كرة القدم المصرية، تنفيذاً لتوجهات الدولة نحو تطوير القطاع الرياضي.