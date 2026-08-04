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الرياضة رياضة عالمية

أياكس يضم الحارس تير شتيغن على سبيل الإعارة من برشلونة

مارك - أندريه تير ‌شتيغن (أ.ب)
مارك - أندريه تير ‌شتيغن (أ.ب)
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أياكس يضم الحارس تير شتيغن على سبيل الإعارة من برشلونة

مارك - أندريه تير ‌شتيغن (أ.ب)
مارك - أندريه تير ‌شتيغن (أ.ب)

أعلن أياكس ​أمستردام الهولندي، الثلاثاء، أنه واصل تعاقداته في فترة الإعداد للموسم الجديد بضم الحارس الدولي الألماني ‌السابق مارك - أندريه تير ‌شتيغن (34 ​عاماً) ‌لمدة ⁠موسم ​واحد على ⁠سبيل الإعارة من برشلونة. ويأتي التعاقد معه عقب ضم دولي ألماني سابق آخر، ⁠هو يوليان براندت (30 عاماً)، ‌الذي ‌وقع عقداً ​لمدة ‌3 سنوات مع ‌أياكس في صفقة مجانية، الأسبوع الماضي، كما تعاقد أياكس مع المهاجم النيجيري ‌تولو أروكوداري على سبيل الإعارة من ⁠وولفرهامبتون ⁠واندرارز بينما دفع ما يقل قليلاً عن 20 مليون يورو (22.88 مليون دولار) للهلال السعودي مقابل ضم المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو الذي ​وقع ​عقداً لمدة 5 سنوات.

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