أعلن أياكس أمستردام الهولندي، الثلاثاء، أنه واصل تعاقداته في فترة الإعداد للموسم الجديد بضم الحارس الدولي الألماني السابق مارك - أندريه تير شتيغن (34 عاماً) لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من برشلونة. ويأتي التعاقد معه عقب ضم دولي ألماني سابق آخر، هو يوليان براندت (30 عاماً)، الذي وقع عقداً لمدة 3 سنوات مع أياكس في صفقة مجانية، الأسبوع الماضي، كما تعاقد أياكس مع المهاجم النيجيري تولو أروكوداري على سبيل الإعارة من وولفرهامبتون واندرارز بينما دفع ما يقل قليلاً عن 20 مليون يورو (22.88 مليون دولار) للهلال السعودي مقابل ضم المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو الذي وقع عقداً لمدة 5 سنوات.
أياكس يضم الحارس تير شتيغن على سبيل الإعارة من برشلونة
أياكس يضم الحارس تير شتيغن على سبيل الإعارة من برشلونة
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