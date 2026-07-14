حارس المرمى السويسري يان سومر ينضم إلى بروج البلجيكي

وقَّع حارس المرمى السويسري يان سومر، اليوم (الثلاثاء)، عقداً مع فريق كلوب بروج البلجيكي للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد ثلاثة مواسم قضاها في صفوف إنتر ميلان، حصد خلالها لقبين في الدوري الإيطالي.

وأعلن نادي بروج عن توقيعه عقداً لمدة ثلاث سنوات مع سومر، 37 عاماً، كلاعب حر، حيث سيحل محل الحارس المخضرم سيمون مينيوليه، الذي اعتزل في مايو (أيار) الماضي، بعد أن أسهم في تتويج بروج بلقب الدوري البلجيكي خلال الموسم المنصرم.

وبذلك، سيعود سومر إلى دوري أبطال أوروبا بعد أن أسهم في تأهل إنتر للمباراة النهائية للمسابقة القارية عام 2025، قبل أن يتلقى خسارة قاسية 0-5 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

كان إنتر قد خرج من دوري الأبطال بشكل مفاجئ على يد فريق بودو غليمت النرويجي في الدور المؤهل للأدوار الإقصائية للمسابقة، في الموسم المنقضي.

وسبق لسومر أن تُوِّج بالدوري مع إنتر ميلان، وكذلك بايرن ميونخ الألماني، وفي سويسرا مع بازل، حيث بدأ مسيرته الكروية هناك.

وخاض سومر 94 مباراة دولية مع منتخب سويسرا، وشارك في نسخ كأس العالم ما بين عامي 2014 و2022، قبل أن يعتزل اللعب الدولي بعد الخسارة أمام إنجلترا في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بألمانيا.