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الرياضة رياضة عالمية

أليغري ينفي إجراء مفاوضات معه لتدريب منتخب إيطاليا

ماسيميليانو أليغري (أ.ب)
ماسيميليانو أليغري (أ.ب)
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أليغري ينفي إجراء مفاوضات معه لتدريب منتخب إيطاليا

ماسيميليانو أليغري (أ.ب)
ماسيميليانو أليغري (أ.ب)

شدد ماسيميليانو أليغري على أنه لم يكن في مفاوضات لتولي تدريب المنتخب الإيطالي قبل قبوله عرضاً لتدريب فريق نابولي.

وقُدم أليغري، المدرب الجديد لنابولي، في حفل كبير أقيم على مسرح «سان كارلو» بمدينة نابولي الإيطالية، الثلاثاء، حيث وقع المدرب عقداً لمدة 3 سنوات في «ملعب مارادونا».

وانضم إلى أليغري كل من أوريليو دي لورينتيز، رئيس النادي، والمديران جيوفاني مانا وآندريا كيافيلي، للإجابة عن أسئلة الصحافيين.

وقال مبتسماً «بالنسبة إليّ، هذا التقديم شرف كبير. إنها أول مرة يحدث فيها هذا معي، وأشكر الرئيس».

وأضاف: «لقد أثبت أنطونيو كونتي (المدرب السابق للفريق) جدارته طيلة مسيرته. أنا محظوظ، فهذه هي ثاني مرة أتولى فيها تدريب فريق خلفا لأنطونيو. لنأمل أن يكون ذلك فألا حسناً. الحظ مهم في الحياة».

وخلال توليه تدريب نابولي عامين، فاز كونتي بلقب «الدوري الإيطالي» و«كأس السوبر الإيطالي».

وأوضح أليغري: «من المهم العمل بجدية واحترافية، خصوصاً لإيجاد الأسس اللازمة للوصول إلى شهر مارس (آذار)، فكما أقول دائماً، يُحسم الفوز بالألقاب في هذا الشهر».

وأكد أليغري قبل بدء الفريق غداً الأربعاء استعداداته للموسم الجديد: «سيكون من المهم البقاء في المنافسة على ألقاب: (الدوري الإيطالي) و(دوري أبطال أوروبا) و(كأس إيطاليا)».

وأشار: «سنبدأ مغامرة رائعة بالنسبة إليّ. إنها مدينة رائعة. شعرت فوراً بكرم الضيافة، إنها مدينة نابضة بالحياة، وأنا سعيد جداً».

وذكرت تقارير إخبارية أن أليغري كان ضمن اهتمامات «الاتحاد الإيطالي لكرة القدم» لخلافة جينارو غاتوزو، لتدريب منتخب إيطاليا، لكن مدرب نابولي المعين حديثاً نفى إجراء أي محادثات مع أي ممثل لـ«الاتحاد».

وكان أليغري توصل لاتفاق مع نابولي قبل انتخاب جيوفاني مالاغو رئيساً جديداً لـ«الاتحاد الإيطالي لكرة القدم» في 22 يونيو (حزيران) الماضي.

وشدد: «لم أتواصل مع (اتحاد الكرة الإيطالي) بأي شكل من الأشكال. تحدثت مع رئيس نابولي، وكنا على علاقة وثيقة قبل بضع سنوات. يسعدني العمل معه ومع جميع أعضاء نابولي».

وأكد: «لديّ لاعبون قادرون على اللعب في أنظمة لعب متعددة. المهم هو الحماس والرغبة في تحقيق الأهداف من خلال التضحية والعمل الجاد، وكما قلت، أعتقد أنني ورثت فريقاً يتمتع بهذه الصفات».

واختتم أليغري تصريحاته قائلاً: «كرة القدم رياضة مثيرة للجدل، فالجميع يتحدث عنها. إنها أجمل رياضة في العالم، وهي غير قابلة للتنبؤ. لدينا فريق قوي، وخطط لعب فعالة، وقد حقق الفريق نجاحات في السنوات الأخيرة، ومن المهم مواصلة العمل».

يذكر أن نادي ميلان الإيطالي أقال أليغري في نهاية الموسم الماضي بعد فشله في قيادة الفريق نحو التأهل لبطولة «دوري أبطال أوروبا».

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مانشستر سيتي يرغب في ضم المغربي بوعدي

أيوب بوعدي (حسابه في إنستغرام)
أيوب بوعدي (حسابه في إنستغرام)
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مانشستر سيتي يرغب في ضم المغربي بوعدي

أيوب بوعدي (حسابه في إنستغرام)
أيوب بوعدي (حسابه في إنستغرام)

يبذل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم جهوداً حثيثة لضم المغربي أيوب بوعدي، لاعب خط وسط ليل الفرنسي الشاب، حسبما أفاد تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء.

وتأتي رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع بوعدي، بعد تألق اللاعب اللافت في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث يسعى الفريق السماوي لتعزيز خيارات خط الوسط لديه للموسم المقبل.

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة «ذا أثلتيك»، أن الظهور اللافت لبوعدي 18 عاماً في المونديال الحالي، أثار اهتمام كثير من الأندية الأوروبية الكبرى الراغبة في ضمه، فيما تبدو إدارة ليل منفتحة على فكرة التخلي عن نجمها، شريطة أن يتقدم أحد الأندية بعرض يلبي مطالبهم المالية في المستقبل القريب.

أضاف التقرير أن ليل ينتظر عودة بوعدي من إجازته بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم، قبل إجراء محادثات مع وكلاء أعماله لتقييم جميع الخيارات، بما في ذلك إمكانية بقائه.

وبينما لا يزال ليل منفتحاً على المفاوضات، يعتقد أنه حدد سعراً باهظاً يبلغ 100 مليون يورو (85 مليون جنيه إسترليني) للاعب الشاب، حسب التقرير، وهو مبلغ من المتوقع أن يبعد كثيراً من الأندية الراغبة في ضمه.

وعلى عكس الأندية المنافسة التي تبدي استعدادها لاستعارته، يفضل مانشستر سيتي دمج لاعب الوسط مباشرة في تشكيلة الفريق الأول هذا الصيف، وفقاً لـ«ذا أثلتيك».

وينبع اهتمام مانشستر سيتي ببوعدي من حاجته الملحة إلى تعزيز خط وسطه بعد رحيل البرتغالي برناردو سيلفا مؤخراً، وقد أنفق عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز بالفعل 116 مليون جنيه إسترليني لضم إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست، مما عزز خياراته في خط الوسط.

ومع اقتراب انتهاء عقد الإسباني رودري الحالي في يونيو (حزيران) 2027، والغموض الذي يحيط بمستقبل كثير من الركائز الأساسية الأخرى، ينظر إلى ضم بوعدي بوصفه استثماراً طويل الأجل.

من المتوقع أن يتخذ بوعدي قراره النهائي بشأن مستقبله قريباً، في ظل ازدياد اهتمام الأندية الكبرى به، رغم تواصل كل من آرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين مع وكلاء لاعب الوسط خلال العام الماضي، فإن مانشستر سيتي يتصدر حالياً سباق التعاقد معه حالياً.

ويكمن التحدي الأكبر أمام هذا اللاعب الشاب الموهوب في تحديد ما إذا كان مستعداً للمنافسة الفورية على مركز أساسي في ملعب (الاتحاد)، أم سيختار مواصلة تطوير مهاراته في الدوري الفرنسي.

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لاليغا: تأجيل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في المرحلة الأولى بسبب كأس العالم

جوزيه مورينيو (رويترز)
جوزيه مورينيو (رويترز)
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لاليغا: تأجيل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في المرحلة الأولى بسبب كأس العالم

جوزيه مورينيو (رويترز)
جوزيه مورينيو (رويترز)

سيخوض البرتغالي جوزيه مورينيو أول مباراة له في الدوري الإسباني لكرة القدم خلال فترته الثانية على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد خارج أرضه أمام إسبانيول في 22 أغسطس (آب)، بعدما تم تأجيل المباراة الافتتاحية للفريق الملكي، الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يفتتح «النادي الملكي» مشواره في «لاليغا» ضد ريال سوسييداد في المرحلة الأولى، قبل أن يتم تأجيل المباراة لـ26 من أغسطس.

ويستهل برشلونة، حامل اللقب، مشوار الدفاع عن لقبه، ضد ألتشي في 23 من أغسطس؛ إذ تأجلت مباراته الافتتاحية على أرضه ضد أتلتيك بلباو إلى 27 أغسطس.

وقررت رابطة «لاليغا» اتخاذ هذا القرار نظراً لمشاركة العديد من لاعبي الفريقين في نصف نهائي كأس العالم المقام في أميركا الشمالية.

وبدوره، سيبدأ أتلتيكو مدريد الذي لا يزال بعض لاعبيه في المونديال، مشواره الأربعاء 19 أغسطس ضد ملقة.

وتبدأ منافسات الدوري الإسباني في 15 من أغسطس، حيث يستضيف ألافيس خيتافي، ويحل رايو فايكانو ضيفاً على إشبيلية.

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«مونديال 2026»: طرح كرة نهائي «كأس العالم» وملابس عرض الاستراحة في مزاد علني

سيُطرح للبيع عدد من كرات القدم الموقّعة (أ.ف.ب)
سيُطرح للبيع عدد من كرات القدم الموقّعة (أ.ف.ب)
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«مونديال 2026»: طرح كرة نهائي «كأس العالم» وملابس عرض الاستراحة في مزاد علني

سيُطرح للبيع عدد من كرات القدم الموقّعة (أ.ف.ب)
سيُطرح للبيع عدد من كرات القدم الموقّعة (أ.ف.ب)

ستُنظم دار المزادات الأميركية «كريستيز»، الثلاثاء، مزاداً لبيع مجموعة من تذكارات «كأس العالم»؛ من بينها كرة ستُستخدم في المباراة النهائية، إضافة إلى ملابس سيرتديها فنانون خلال عرض فترة الاستراحة بين شوطَي النهائي.

ويُقام المزاد عبر الإنترنت، لمدة أسبوع، ابتداء من 22 يوليو (تموز) الحالي، على أن تُخصَّص عائداته لصندوق «فيفا» للمواطن العالمي للتعليم، وهي مبادرة تهدف إلى جمع 100 مليون دولار أميركي لدعم الأطفال حول العالم، خلال فترة «كأس العالم».

ومن أبرز المعروضات قميص قصير باللون الأصفر وسروال ارتدتهما المُغنية الكولومبية شاكيرا في الفيديو الموسيقي لأغنية «داي داي»؛ الأغنية الرسمية لبطولة «كأس العالم لكرة القدم 2026».

كما سيُعرَض للبيع الزي الذي سترتديه شاكيرا، خلال مشاركتها في أول عرض موسيقي على الإطلاق، خلال فترة الاستراحة من المباراة النهائية لـ«كأس العالم»، وهو عرض يستمر 11 دقيقة، ويشارك فيه أيضاً مادونا وجاستن بيبر وفرقة «بي تي إس».

ويتضمن المزاد عدداً من كرات القدم؛ من بينها كرة من المباراة النهائية التي ستقام في 19 يوليو على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي، وأخرى من المباراة الافتتاحية التي أقيمت في المكسيك، الشهر الماضي.

كما سيُطرَح للبيع قميص منتخب الأرجنتين لعام 2022 موقّع من النجم ليونيل ميسي، إضافة إلى قميص المنتخب الأميركي الموقّع من لاعبيه.

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