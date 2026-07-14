أليغري ينفي إجراء مفاوضات معه لتدريب منتخب إيطاليا

شدد ماسيميليانو أليغري على أنه لم يكن في مفاوضات لتولي تدريب المنتخب الإيطالي قبل قبوله عرضاً لتدريب فريق نابولي.

وقُدم أليغري، المدرب الجديد لنابولي، في حفل كبير أقيم على مسرح «سان كارلو» بمدينة نابولي الإيطالية، الثلاثاء، حيث وقع المدرب عقداً لمدة 3 سنوات في «ملعب مارادونا».

وانضم إلى أليغري كل من أوريليو دي لورينتيز، رئيس النادي، والمديران جيوفاني مانا وآندريا كيافيلي، للإجابة عن أسئلة الصحافيين.

وقال مبتسماً «بالنسبة إليّ، هذا التقديم شرف كبير. إنها أول مرة يحدث فيها هذا معي، وأشكر الرئيس».

وأضاف: «لقد أثبت أنطونيو كونتي (المدرب السابق للفريق) جدارته طيلة مسيرته. أنا محظوظ، فهذه هي ثاني مرة أتولى فيها تدريب فريق خلفا لأنطونيو. لنأمل أن يكون ذلك فألا حسناً. الحظ مهم في الحياة».

وخلال توليه تدريب نابولي عامين، فاز كونتي بلقب «الدوري الإيطالي» و«كأس السوبر الإيطالي».

وأوضح أليغري: «من المهم العمل بجدية واحترافية، خصوصاً لإيجاد الأسس اللازمة للوصول إلى شهر مارس (آذار)، فكما أقول دائماً، يُحسم الفوز بالألقاب في هذا الشهر».

وأكد أليغري قبل بدء الفريق غداً الأربعاء استعداداته للموسم الجديد: «سيكون من المهم البقاء في المنافسة على ألقاب: (الدوري الإيطالي) و(دوري أبطال أوروبا) و(كأس إيطاليا)».

وأشار: «سنبدأ مغامرة رائعة بالنسبة إليّ. إنها مدينة رائعة. شعرت فوراً بكرم الضيافة، إنها مدينة نابضة بالحياة، وأنا سعيد جداً».

وذكرت تقارير إخبارية أن أليغري كان ضمن اهتمامات «الاتحاد الإيطالي لكرة القدم» لخلافة جينارو غاتوزو، لتدريب منتخب إيطاليا، لكن مدرب نابولي المعين حديثاً نفى إجراء أي محادثات مع أي ممثل لـ«الاتحاد».

وكان أليغري توصل لاتفاق مع نابولي قبل انتخاب جيوفاني مالاغو رئيساً جديداً لـ«الاتحاد الإيطالي لكرة القدم» في 22 يونيو (حزيران) الماضي.

وشدد: «لم أتواصل مع (اتحاد الكرة الإيطالي) بأي شكل من الأشكال. تحدثت مع رئيس نابولي، وكنا على علاقة وثيقة قبل بضع سنوات. يسعدني العمل معه ومع جميع أعضاء نابولي».

وأكد: «لديّ لاعبون قادرون على اللعب في أنظمة لعب متعددة. المهم هو الحماس والرغبة في تحقيق الأهداف من خلال التضحية والعمل الجاد، وكما قلت، أعتقد أنني ورثت فريقاً يتمتع بهذه الصفات».

واختتم أليغري تصريحاته قائلاً: «كرة القدم رياضة مثيرة للجدل، فالجميع يتحدث عنها. إنها أجمل رياضة في العالم، وهي غير قابلة للتنبؤ. لدينا فريق قوي، وخطط لعب فعالة، وقد حقق الفريق نجاحات في السنوات الأخيرة، ومن المهم مواصلة العمل».

يذكر أن نادي ميلان الإيطالي أقال أليغري في نهاية الموسم الماضي بعد فشله في قيادة الفريق نحو التأهل لبطولة «دوري أبطال أوروبا».