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الرياضة رياضة عالمية

يامال: كرة القدم يجب أن تقرب بين الناس

لامين يامال (رويترز)
لامين يامال (رويترز)
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يامال: كرة القدم يجب أن تقرب بين الناس

لامين يامال (رويترز)
لامين يامال (رويترز)

احتفل لامين يامال بعيد ميلاده الـ19 أمس الاثنين وهو يرتدي عقداً من الماس حول عنقه، وسط أجواء من المرح العائلي، ويستعد لخوض أهم مباراة في حياته، لكن الرسالة الأوضح التي وجهها مهاجم إسبانيا قبل لقاء فرنسا في قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم اليوم الثلاثاء لم تتعلق بتسجيل الأهداف، أو الهدايا، أو الشهرة.

ورداً على سؤال حول التصريح المثير للجدل الذي أدلى به رئيس وزراء إسبانيا السابق ماريانو راخوي، بأن منتخب فرنسا فريق عظيم، لكنه «لا يضم أي لاعبين فرنسيين»، قال لامين، الذي يتحدر من أب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، إن كرة القدم يجب أن تكون جسراً يربط بين الناس.

وأضاف للصحافيين في دالاس: «سنخوض مباراة رائعة، لكن إذا كان لكرة القدم أي فائدة، فهي التقريب بين الناس».

وتابع: «فرنسا وإسبانيا مثالان على الاندماج. هذا هو جوهر كرة القدم: الاندماج. وليس الحديث عما قاله شخص آخر».

وكانت هذه إجابة متزنة من لاعب لا يزال صغيراً بما يكفي لسؤاله عن هدايا عيد ميلاده، وصار مشهوراً بما يكفي لتنجرف عائلته إلى دائرة الأضواء المحيطة بالبطولة.

وابتسم لامين عند سؤاله عن شقيقه كين البالغ من العمر ثلاث سنوات، والذي جعلته عفويته أمام الكاميرات أحد عوامل الجذب غير المتوقعة لإسبانيا في كأس العالم.

وقال يامال: «لا يدرك أخي ما يحدث. إنه يتصرف كما يفعل في المنزل، وعندما تركز الكاميرات عليه يبدأ في إثارة المشكلات».

وأكمل: «أحب أن يحبه الناس. من الممتع رؤيته على الشاشة».

كما حضر مهاجم إسبانيا المؤتمر الصحافي مرتدياً قلادة ماسية فخمة، وهي هدية عيد ميلاده لنفسه، عشية مواجهة قال إنها «أهم مباراة في حياتي».

ومع ذلك، قال لامين إنه ليس قلقاً بشأن أرقامه الشخصية، رغم أنه سجل هدفاً واحداً فقط في البطولة حتى الآن.

وتابع: «تختلف كل بطولة عن الأخرى. لست قلقاً من أنني سجلت هدفاً واحداً فقط في كأس العالم حتى الآن. نحن نفوز».

وأكمل: «لقد شاهدت بطولات كأس العالم التي خرجت فيها إسبانيا، وهذا لم يحدث حتى الآن. آمل أن أستمر في خوض المباريات حتى أتمكن من التسجيل».

وستلعب إسبانيا ضد فرنسا في دالاس من أجل مكان في نهائي كأس العالم، ويضفي أسبوع عيد ميلاد لامين بعداً من الإثارة حول لاعب يبدو أنه مرتاح بشكل متزايد في تحمل ضغط الاهتمام الذي قد يثقل كاهل الآخرين.

وقال: «ستكون مباراة رائعة. مباراة كان الجميع يأمل في حدوثها. ستشهد هجوماً ودفاعاً من الفريقين. ومن المؤكد أنها ستكون مباراة متكافئة للغاية».

وفي الوقت الحالي، يريد أن تتحدث كرة القدم، ويفضل أن يكون صوتها عالياً بما يكفي لقيادة إسبانيا إلى الفوز بمباراة واحدة على الأقل.

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باجيو وماتيراتزي يكشفان عن اختيارهما لـ«الأفضل في عالم كرة القدم»

روبرتو باجيو (رويترز)
روبرتو باجيو (رويترز)
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باجيو وماتيراتزي يكشفان عن اختيارهما لـ«الأفضل في عالم كرة القدم»

روبرتو باجيو (رويترز)
روبرتو باجيو (رويترز)

يرى الأسطورة الإيطالي روبرتو باجيو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل من مواطنه دييغو مارادونا والبرازيلي بيليه «بفضل ما قدمه على مدار 20 عاماً»، في حين اختار المدافع الإيطالي السابق ماركو ماتيراتزي «رونالدو الحقيقي».

وانضم باجيو وماتيراتزي إلى أساطير كرة القدم الآخرين في نقاش حول كرة القدم، بما في ذلك اختيار أفضل لاعب على مر العصور، وشارك في النقاش نجما المنتخب الإيطالي السابقان وكذلك عدد من أساطير كرة القدم في العالم من بينهم الأرجنتيني غابرييل باتيستوتا، والبرازيليان رونالدو، وروماريو.

وعندما تركز النقاش على أفضل لاعب على مر العصور، مع تنافس ميسي وبيليه ومارادونا، قال باجيو: «من الصعب للغاية ترتيبهم، لأننا نتحدث عن جوهر كرة القدم. هؤلاء الثلاثة كانوا دائماً في الصدارة».

ليونيل ميسي (أ.ف.ب)

وأضاف باجيو: «حتى اليوم، أقول ميسي لما قدمه على مدار 20 عاماً، من حيث الكيف والكم. إذا اضطررت للاختيار، فسأذكر اسمه، لكننا نتحدث عن ثلاثة لاعبين استثنائيين».

من جهة أخرى، اختار ماتيراتزي لاعباً آخر كان يجلس على نفس الطاولة، حيث صرح: «أقول هذا دائماً، بالنسبة لي، هو (رونالدو). لأن ما فعله وهو يعاني من إصابة في ركبتيه، وقدرته على الركض بسرعة 150 كيلومتراً في الساعة، لم يفعله أحد على الإطلاق».

وأضاف المدافع الإيطالي السابق: «أنا من جيل طفرة المواليد، ولكن عندما أشاهد فيديوهاته على «يوتيوب»، وأرى ما كان يقوم به، في زمن كان فيه المدافعون يضربون بقوة، تشعر كأنه كائن فضائي، وكان كذلك بالفعل».

وتابع في تصريحاته التي نقلها موقع «فوتبول إيطاليا»: «معذرةً يا دييغو، وبيليه، وميسي. بالنسبة لي، هو الظاهرة. رونالدو الحقيقي، مع كامل الاحترام لكريستيانو».

وتوِّج ماتيراتزي بكأس العالم عام 2006 مع المنتخب الإيطالي، مسجلاً هدفين خلال تلك النسخة، بما في ذلك هدف التعادل في المباراة النهائية ضد فرنسا، حيث كانت تلك هي نسخة المونديال الوحيدة التي شارك فيها ماتيراتزي.

أما باجيو، فقد شارك في ثلاث نسخ من كأس العالم في أعوام 1990 و1994 و1998، وأهدر ركلة جزاء شهيرة في المباراة النهائية ضد البرازيل، قبل 32 عاماً.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم ميسي إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: ميسي يواجه إنجلترا بطموح مزدوج

ليونيل ميسي (أ.ف.ب)
ليونيل ميسي (أ.ف.ب)
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مونديال 2026: ميسي يواجه إنجلترا بطموح مزدوج

ليونيل ميسي (أ.ف.ب)
ليونيل ميسي (أ.ف.ب)

حقق ليونيل ميسي كل ما يمكن تحقيقه خلال مسيرته الاستثنائية، لكن النجم الأرجنتيني البالغ 39 عاماً لم تسبق له مواجهة منتخب إنجلترا، وستتاح له هذه الفرصة أخيراً الأربعاء، عندما يلتقي المنتخبان في نصف نهائي كأس العالم، في مواجهة يطمح من خلالها إلى قيادة بلاده نحو بلوغ النهائي للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته.

وحقق ميسي فوزه الـ200 مع «ألبيسيليستي» ضد الجزائر في دور المجموعات، ويحلم الآن بقيادة فريقه مجدداً إلى النهائي.

ويبدو صانع اللعب الذي يلعب بأقل مجهود، فعلياً في نهاية مشوار مسيرته الدولية التي بدأت عند كان يافعاً في سن الـ18 عام 2005.

وعند انضمامه للفريق الأول لبرشلونة سنة 2004، كان ميسي قد بدأ لتوه في تمثيل بلده الأرجنتين حين فاز بكأس العالم تحت 20 سنة ضد هولندا.

وحمل ميسي قميص المنتخب الأول، بقيادة خوسيه بيكرمان، للمرة الأولى في شهر أغسطس (آب) من عام 2004 ضد المجر، حين دخل بديلاً لليساندرو لوبيس، في الدقية الـ64، ليلتحق بهرنان كريسبو في الهجوم.

وطُرد «البولغا» بعد 90 ثانية من دخوله، بسبب ما عدّه الحكم ضربة بالمرفق لمنافسه، ليستهل مشواره مع الأرجنتين بأسوأ طريقة ممكنة.

وعن الطرد، قال كريسبو آنذاك: «إنه شاب في عمر الـ18، يستهل لتوه مسيرته الدولية مع المنتخب بآمال كبيرة، ولا يمكن طرده بهذه الطريقة. كان يمكن للحكم أن يكون أكثر تفهماً».

لو تذكر ميسي هذا الحادث، لشعر بالضحك، لأن هذا الطرد حرمه من مواجهة إنجلترا ودياً بعد 3 أشهر في جنيف.

ولم يلتقِ المنتخبان مذاك الحين؛ إذ ستلعب الأرجنتين بقيادة ميسي ضد منتخب «الأسود الثلاثة» للمرة الأولى في ملعب «مرسيديس-بنز» بأتلانتا.

وقال ميسي، بعد التغلب على سويسرا، في كانساس، في ربع النهائي: «لعبت ضد الجميع باستثناء إنجلترا، وهي مباراة استثنائية بالنسبة لي، لأنه وطن كبير للكرة، ومن الجيد اللعب ضد منافس من العيار الثقيل، خصوصاً في نصف النهائي».

ويأمل الرجل الذي سار على خطى دييغو مارادونا، وقاد الأرجنتين إلى المجد العالمي بإحراز لقب كأس العالم في قطر قبل 4 أعوام، في أن يترك الأثر ذاته على إنجلترا كما فعل سلفه.

وتعيد هذه المواجهة بين المنتخبين ذكريات ربع نهائي كأس العالم عام 1986 في ملعب «أستيكا» بالعاصمة مكسيكو، حين سجل مارادونا هدفه الشهير المعروف بـ«يد الله»، ثم انطلق متجاوزاً نصف دفاع إنجلترا ليحرز الهدف الثاني الذي يعدّ من أعظم أهداف كأس العالم عبر التاريخ.

ولم يسبق أن سجل ميسي هدفاً مماثلاً، لكنه قبل مباراة نصف نهائي البطولة الحالية، أصبح أكثر من سجل أهدافاً في تاريخ كأس العالم.

ومع إحرازه 21 هدفاً في 32 مباراة، يتقدم قائد المنتخب الأرجنتيني بهدف واحد على قائد فرنسا كيليان مبابي بعد مباريات ربع النهائي.

وقد سجل لاعب إنتر ميامي الأميركي في 9 مباريات متتالية قبل مواجهة سويسرا، حيث ترك مهمة التسجيل لزملائه مثل خوليان ألفاريس ولاوتارو مارتينيس.

وصارت الأرجنتين الآن على بعد مباراة واحدة من بلوغ نهائي جديد، ساعية إلى أن تصبح أول منتخب يحتفظ باللقب منذ البرازيل عام 1962.

وقد يكون هذا النهائي الثالث للمنتخب الأميركي الجنوبي في آخر 4 بطولات، ما يتيح لميسي تكرار إنجاز اللاعب البرازيلي كافو الذي لعب 3 نهائيات متتالية بين 1994 و2002، بينما شارك مارادونا في اثنين فقط.

وقال ميسي: «بلوغ نصف النهائي مرة أخرى ليس أمراً عادياً، أو يمكن اعتباره أمراً مسلّماً به، لذا يجب أن نستمتع بهذه اللحظة حقاً، لأننا لا نعرف إن كانت ستتكرر مجدداً، أم لا».

كذلك، سوف يأمل لاعبو إنجلترا في أن يستمتعوا بالمواجهة أيضاً.

وقال المدافع الإنجليزي نيكو أورايلي، المتوقع أن يكون في مواجهة مباشرة مع ميسي في حال مشاركته ظهيراً أيسر: «إنها فرصة لا تتكرر»، مشيراً إلى أن «ميسي في نهاية مسيرته، وأنه بالنسبة له أفضل لاعب لمس الكرة، مما يزيد من حماسه لتحديه».

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الرياضة رياضة عالمية

الدراج الدنماركي فينغارد يكشف عن تفكيره في الاعتزال العام الماضي

يوناس فينغارد (أ.ب)
يوناس فينغارد (أ.ب)
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الدراج الدنماركي فينغارد يكشف عن تفكيره في الاعتزال العام الماضي

يوناس فينغارد (أ.ب)
يوناس فينغارد (أ.ب)

كشف الدنماركي يوناس فينغارد، الفائز بلقب «سباق فرنسا الدولي للدراجات الهوائية (تور دي فرنس)» مرتين، عن أنه فكر في إنهاء مسيرته الرياضية العام الماضي.

وقال فينغارد (29 عاماً) لمحطة «تي في2» الدنماركية، على هامش النسخة الحالية للسباق الفرنسي: «قلت العام الماضي: إذا استمر الوضع على هذا النحو، فلن أستطيع الاستمرار... لهذا السبب غيرنا بعض الأمور. أعتقد أن الفريق أدرك أيضاً طبيعة الوضع. لقد لاحظوا أنني لم أكن سعيداً العام الماضي».

كما تحدث متسابق فريق «فيسما»، الذي يحتل المركز الثاني في السباق خلف السلوفيني تادي بوغاتشار (المتصدر)، عن التضحيات الكبيرة التي تتطلبها هذه الرياضة.

وأكد فينغارد، قبل المرحلة الـ10 التي انطلقت اليوم الثلاثاء: «بصفتي دراجاً محترفاً، تشعر كأنك تتبع حمية غذائية باستمرار. يتعين عليك دائماً مراقبة وزنك والتدرّب بشكل متواصل. يُطلب منك الكثير. هذا يرهق جسدك وعقلك».

وفي ختام تصريحاته، أوضح الدراج الدنماركي أن الابتعاد عن عائلته طويلاً لم يكن أيضاً بالأمر السهل عليه.

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