أسعار النفط تزحف نحو 90 دولاراً للبرميل

اقترب خام القياس العالمي «برنت» من مستويات 90 دولاراً للبرميل، بعد أن قفزت أسعار النفط بنحو 14.5 في المائة على مدار جلستي الاثنين والثلاثاء؛ جراء إعادة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فرض حصار بحري على إيران، وتجدد الهجمات بين واشنطن وطهران.

وارتفعت أسعار النفط خلال جلسة الثلاثاء إلى أعلى مستوى في 4 أسابيع، بعد أن زادت المخاوف بشأن تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 4.5 في المائة لتصل إلى 87.01 دولار للبرميل عند الساعة الـ11:45 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفع سعر خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي 3.4 في المائة ليصل إلى 80.76 دولار للبرميل.

وقالت سوني كوماري، المحللة في بنك «إيه إن زد (ANZ)» وفق «رويترز»: «على الرغم من توقيع (مذكرة التفاهم) والتوصل إلى اتفاق، فإن هذا لم يستمر حتى بضعة أسابيع. وهذا هو مصدر القلق الذي تحاول السوق استيعابه حالياً».

وأضافت: «نعتقد أن ذروة التصعيد قد ولّت، ولكن هناك مخاطر ارتفاع أسعار النفط إذا استمرت هذه الاضطرابات؛ مما سيبقي الأسعار في نطاق بين 85 و90 دولاراً».

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، حيث أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فرض حصار على الملاحة الإيرانية، واقترح فرض رسوم بنسبة 20 في المائة لحماية مضيق هرمز.

ويعدّ هذا الممر المائي شرياناً حيوياً لتجارة الطاقة العالمية؛ إذ كان ينقل نحو خُمس إمدادات العالم اليومية من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل اندلاع النزاع.

وأظهرت بيانات الشحن يوم الاثنين انخفاض عدد ناقلات النفط العابرة مضيق هرمز إلى أدنى مستوى له منذ شهرين.

وأشار «سيتي بنك» في مذكرة إلى ازدياد احتمالية انسحاب النظام الإيراني من «مذكرة التفاهم» حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، وهو سيناريو من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط على المدى الطويل.

ومع ذلك، فقد أكد وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، عبر حسابه الرسمي على تطبيق «تلغرام»، أن صادرات النفط الإيرانية مستمرة كالمعتاد رغم إلغاء الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إعفاءً لمدة 60 يوماً من العقوبات النفطية.