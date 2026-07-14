إنجلترا تحلم بإنجاز غائب منذ 60 عاماً في كأس العالم

يطمح منتخب إنجلترا لكرة القدم في تكرار إنجاز عام 1966، بعد خيبة أمل مريرة في قبل نهائي كأس العالم لنسختي 1990 و2018 بإيطاليا وروسيا على الترتيب.

وتأهل المنتخب الإنجليزي للدور قبل النهائي في المونديال للمرة الرابعة، حيث تتعين عليه مواجهة منتخب الأرجنتين (حامل اللقب)، غداً (الأربعاء)، للتأهل للمباراة النهائية في البطولة، المقامة حالياً بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ومع تزايد الترقب لمواجهة أخرى في قبل النهائي، ألقى الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على أداء منتخب إنجلترا، الذي يطمح للتتويج بلقبه الثاني في تاريخه بكأس العالم، والأول منذ 60 عاماً، في مشاركاته الثلاث السابقة في قبل نهائي كأس العالم.

إنجلترا 2 - 1 البرتغال (إنجلترا 1966)

كان فوز منتخب إنجلترا الوحيد في قبل نهائي كأس العالم حتى الآن، حينما استضافت المونديال على أرضها عام 1966، حيث تغلب فريق المدرب ألف رامزي 2 - 1 على البرتغال في ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن.

وقدم بوبي تشارلتون أداء استثنائياً، مسجلاً هدفين ليمنح أصحاب الأرض التقدم، قبل أن يقلص أوزيبيو الفارق بهدف من ركلة جزاء في وقت متأخر من المباراة.

وصمد المنتخب الإنجليزي ليحجز مكانه في نهائي كأس العالم للمرة الأولى على ملعب ويمبلي، حيث حقق انتصاراً تاريخياً 4 - 2 على منتخب ألمانيا الغربية بعد الوقت الإضافي، ليرفع كأس جول ريميه للمرة الأولى، فيما تم لاحقاً استبدال كأس العالم الحالية بكأس العالم الأصلية من «الفيفا».

ألمانيا 1 - 1 إنجلترا (4 - 3 بركلات الترجيح) - (إيطاليا 1990)

كادت إنجلترا تصل إلى نهائي كأس العالم في إيطاليا عام 1990، قبل أن تتلقى واحدة من أكثر الهزائم إيلاماً في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، فبعد أن منح أندرياس بريمه التقدم لألمانيا من ركلة حرة غيرت اتجاهها، عادل جاري لينيكر النتيجة، ليفرض وقتاً إضافياً بمدينة تورينو الإيطالية.

ومع استمرار التعادل 1 - 1، حسمت المباراة بركلات الترجيح، حيث أهدر ستيوارت بيرس وكريس وادل ركلتيهما، ليمنحا ألمانيا الغربية الفوز بنتيجة 4 - 3.

ثم واجه رجال المدرب الراحل بوبي روبسون منتخب إيطاليا (المضيف) في مباراة تحديد المركز الثالث، وخسروا بنتيجة 1 - 2 بمدينة باري.

كرواتيا 2 - 1 إنجلترا (بعد الوقت الإضافي) - (روسيا 2018)

انتهت آخر مشاركة لإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم بخيبة أمل.

بدأ فريق المدرب المحلي غاريث ساوثغيت المباراة بشكل مثالي عندما سدد كيران تريبير ركلة حرة رائعة في الزاوية العليا بعد 5 دقائق فقط من انطلاق اللقاء.

وسرعان ما سيطرت كرواتيا تدريجياً على مجريات اللعب، حيث تعادل إيفان بيريسيتش في منتصف الشوط الثاني، قبل أن يسجل ماريو ماندزوكيتش هدف الفوز في الوقت الإضافي، ليحسم المباراة بنتيجة 2 - 1، منهياً بذلك حلم إنجلترا بالوصول إلى نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1966.

واحتل المنتخب الإنجليزي المركز الرابع في تلك النسخة بعد خسارته مباراة تحديد المركز الثالث أمام نظيره البلجيكي.

إنجلترا ضد الأرجنتين 15 يوليو (تموز)

بعد 60 عاماً من تلك الليلة التاريخية في العاصمة البريطانية، أصبح أمام إنجلترا فرصة أخرى لتخليد اسمها في تاريخ كأس العالم، فقد ضمن المنتخب الإنجليزي، بعد فوزه على النرويج في الوقت الإضافي بدور الثمانية، مكانه في قبل النهائي، حيث ينتظره منتخب الأرجنتين على ملعب أتلانتا.

وفي حال فوزه هناك، سيتأهل فريق المدرب الألماني توماس توخيل إلى نهائي كأس العالم 2026 لمواجهة إما فرنسا، الفائزة باللقب مرتين، أو إسبانيا، بطلة أوروبا، على ملعب نيويورك نيوجيرسي يوم الأحد المقبل.