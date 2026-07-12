هاري كين: بيلينغهام صنع الفارق... والأفضل لم يأتِ بعد

شدّد هاري كين، نجم منتخب إنجلترا، على صعوبة فوز فريقه على منتخب النرويج وتأهله للدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وواصل جود بيلينغهام هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، وقاد منتخب إنجلترا للتأهل للدور قبل النهائي للمونديال، عقب فوزه الثمين 2 - 1 على منتخب النرويج، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في دور الثمانية للبطولة، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال قائد منتخب إنجلترا في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب المباراة: «بذلنا جهداً جباراً. كانت تلك المباراة أصعب من لقاء المكسيك (في دور الـ16)».

أضاف كين: «أثّرت الحرارة والرطوبة علينا بشكل كبير. كان يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا ونجد طريقنا، خاصة في الشوط الثاني والوقت الإضافي، كان العزم والإصرار هما العامل الحاسم اليوم».

أوضح كين: «لقد كانت المباراة متكافئة إلى حد كبير من حيث الاستحواذ والفرص، ولكن عندما يكون لديك لاعب مثل جود (بيلينغهام) القادر على تغيير مجرى المباراة لصالحنا كما فعل اليوم، فهذا عامل مهم بلا شك. إن عزيمة اللاعبين وإصرارهم هما ما أوصلانا إلى الفوز».

وواصل كين حديثه عن بيلينغهام، حيث قال: «أظل أتحدث عن لحظات البطولة. يبدو أنني أو جود من نسجل الأهداف حالياً، لكن الجميع كان متميزاً اليوم، يستحق جود الإشادة عن جدارة؛ هدفان رائعان في أهم مباراة أوصلانا إلى قبل النهائي».

وشدّد اللاعب الإنجليزي: «أنت بحاجة للاعبين قادرين على حسم المباريات للفوز بأي لقب والوصول إلى مراحل متقدمة في أي بطولة. نحتاج للاعبين قادرين على حسم المباريات، مستعدين لبذل أقصى جهدهم واستخراج أفضل ما لديهم ليقودونا إلى الفوز، وقد قام جود بذلك لنا اليوم».

وتحدث كين عن هدفه الملغي في اللقاء، قائلاً: «اعتقدت أنه كان تسللاً واضحاً. كان الأمر مزعجاً في تلك اللحظة. كما كنت أرى أنني أستحق ركلة جزاء كان من الممكن احتسابها بسهولة. لكن في النهاية، لا يهم. لقد تأهلنا إلى قبل النهائي، وسأكون سعيداً بذلك». وحول بلوغ قبل النهائي، شدّد كين: «كانت رسالتنا قبل مباراة اليوم هي الانطلاق بكل قوة. لقد شاهدت تدريباتنا ورأيت قدراتنا، خاصة في الثلث الهجومي الأخير. لم نقدم أفضل ما لدينا بشكل كامل بعد. لكننا وصلنا لقبل نهائي كأس العالم دون أن نقدم أفضل ما لدينا».

واختتم كين تصريحاته قائلاً: «إذا استطعنا استعادة مستوانا في قبل النهائي، فقد يكون ذلك هو الفارق بين الفوز والخسارة في هذه البطولة. سوف نستمتع بالمباراة، ونتعافى، ثم نبدأ الاستعدادات لمباراة أخرى خلال أيام».