تحذيرات من الفيضانات مع اتجاه الإعصار «دولفين» لساحل الصين الشرقي

من المتوقع أن يصل الإعصار «دولفين» إلى ساحل الصين الشرقي مساء اليوم (الأحد)، مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح قوية، بينما تستعد السلطات لمواجهة فيضانات وانهيارات أرضية، في منطقة واسعة من شرق البلاد.

واجتاح الإعصار «دولفين» بالفعل إقليم أوكيناوا بجنوب اليابان، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 50 ألف مبنى.

وقبل وصوله إلى اليابسة في الصين، نقلت السلطات العاملين في عرض البحر إلى أماكن آمنة، وأمرت السفن بالعودة إلى الموانئ، وعززت عمليات التفتيش على الخزانات ومجاري المياه الجبلية والمناطق المعرضة للانهيارات الأرضية ومواقع البناء والمواقع السياحية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

أمواج عاتية تتلاطم على ساحل هوانغتشي مع اقتراب إعصار «دولفين» في بلدة هوانغتشي بمقاطعة ليانجيانغ بمدينة فوتشو ومقاطعة فوجيان الصينية (رويترز)

وقال المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، إن من المتوقع أن يضرب الإعصار الساحل مساء اليوم (الأحد) ويمتد تأثيره إلى الغد، مصحوباً برياح مستمرة تصل سرعتها إلى 162 كيلومتراً في الساعة، قبل أن يضعف ويتحرك إلى الداخل. ويعادل ذلك عاصفة من الفئة الثانية على مقياس «سافير-سيمبسون» للأعاصير، وهي قادرة على إلحاق أضرار واسعة بالمنازل والأشجار والبنية التحتية.

وتوقعت الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة حتى العاشر من أغسطس (آب) في تشجيانغ وشنغهاي وشمال فوجيان وشمال شرقي جيانغشي ووسط وجنوب آنهوي ومعظم جيانغسو. وقد تتلقى أجزاء من وسط وشرق تشجيانغ ما بين 250 و500 ملليمتر من الأمطار.

سفن مختلفة راسية في ميناء الصيد المركزي الوطني «Huangqi» مع اقتراب إعصار «دولفين» (رويترز)

وقال وانغ هاي بينغ، كبير خبراء التنبؤ بالأرصاد في المركز الوطني للأرصاد الجوية، للتلفزيون المركزي الصيني، إن من المتوقع أن يتحرك الإعصار «دولفين» غرباً بعد وصوله إلى اليابسة، ثم يتباطأ فوق وسط وجنوب غربي الصين ويفقد قوته تدريجياً.

وقد يؤدي ذلك إلى إطالة أمد هطول الأمطار الغزيرة، وزيادة مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، لا سيما في المناطق الجبلية وعلى امتداد الأنهار الأصغر.

وقالت وزارة الموارد المائية إن أنهار تشيانتانغ ويونغ وجياو وشويانغ قد تشهد فيضانات كبيرة، في حين قد يرتفع منسوب الأنهار الأصغر في المناطق الأكثر تضرراً فوق مستويات التحذير.

ركاب يسيرون تحت لوحة المغادرة في محطة قطارات نينغبو حيث تم إلغاء معظم رحلات القطارات بسبب اقتراب إعصار «دولفين» (أ.ف.ب)

وأبقت الصين مستوى الاستجابة الطارئة للفيضانات عند الدرجة الثالثة في تشجيانغ وفوجيان، وعند الدرجة الرابعة في جيانغسو وآنهوي. وقالت وزارة إدارة الطوارئ إنها أرسلت فرقاً إلى تشجيانغ وفوجيان.

ويصنف نظام الطوارئ الصيني المؤلف من 4 مستويات الدرجة الأولى على أنها الأشد خطورة.

كما حددت وزارة الموارد الطبيعية مستوى الاستجابة للكوارث الجيولوجية عند الدرجة الثالثة في تشجيانغ، والدرجة الرابعة في آنهوي، محذرة من انهيارات أرضية ومخاطر أخرى في شرق تشجيانغ وغرب آنهوي.

وحذرت السلطات من ارتفاع خطر الكوارث الجيولوجية في أجزاء من تشجيانغ، وطلبت من السكان في المناطق المشمولة بتحذير أحمر من السيول الجبلية، الالتزام بأوامر الإجلاء المحلية.

وقالت إدارة السلامة البحرية في مدينة شنغهاي، إن ميناء يانغشان أخرج السفن من أرصفته ونقل أكثر من 500 سفينة صغيرة ومتوسطة الحجم إلى أماكن آمنة، قبل وصول الإعصار «دولفين».