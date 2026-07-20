20 قتيلاً وأكثر من مائة مفقود في فيضانات أفغانستان

أفادت هيئة إدارة الكوارث الأفغانية، الاثنين، بمقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وإصابة أكثر من 80 جراء فيضانات ضربت ولاية نورستان، مع فقدان أكثر من 100 شخص.

وأعلنت الهيئة العثور على 20 جثة وإصابة أكثر من 80 شخصاً، ولفتت في منشور على منصة «إكس» إلى أن الحصيلة تشمل ضحايا في بارون، عاصمة ولاية نورستان، وفي مناطق أخرى من الولاية الواقعة على الحدود مع باكستان، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب حاكم الولاية بأن رئيس بلدية بارون وعدداً من الموظفين الحكوميين هم في عداد المفقودين.

وأعلن المتحدث باسم حاكم نورستان فريدون صميم انتشال تسع جثث.

وقال إن أكثر من مائة شخص ما زالوا في عداد المفقودين، وهو ما أعلنته الهيئة أيضاً.

صورة التُقطت في 8 يونيو 2026 تظهر نهراً يتدفق بجوار المنازل في قرية أشتيوي في منطقة بارون بأفغانستان (أ.ف.ب)

وأفاد صحافيون في «وكالة الصحافة الفرنسية» زاروا المنطقة النائية في شمال شرقي البلاد الشهر الماضي، بأن سوقاً ومتاجر ومباني عدة كانت قائمة على ضفة النهر في بارون.

وقال عاشق الله صافي، مدير منظمة شبول غير الحكومية في المدينة، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الفيضانات دمّرت البلدية بالكامل، إضافة إلى فنادق وعشرات المتاجر.

وأضاف أن السكان كانوا يجرون عمليات بحث في المنطقة من دون معدات، بعدما جرفت مياه الفيضانات صخوراً ضخمة إلى داخل المدينة.

في الشهر الحالي، قال مولوي مطيع الحق خالص، رئيس الإدارة الوطنية لحماية البيئة في أفغانستان، إن الفيضانات ازدادت في البلاد.

وأضاف أن المشكلات البيئية أثّرت بشدة على الشعب الأفغاني وأسهمت في تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.