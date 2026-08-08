الفيضانات في ولاية آسام الهندية تودي بـ98 شخصاً

لا يزال الوضع المتعلق بالفيضانات في ولاية آسام الهندية قاتماً، مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 98 قتيلاً، بينما بلغ عدد المتضررين نحو 155 ألف شخص في 13 منطقة، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا» الهندية، اليوم السبت، نقلاً عن نشرة رسمية أصدرتها هيئة إدارة الكوارث في الولاية.

وتأثرت 13 منطقة بمياه الفيضانات، مما أثر على 464 قرية. وبلغ مجموع المتضررين 155849 شخصاً، وكانت منطقة جولاجات هي الأكثر تضرراً، حيث تأثر 58750 شخصاً، تليها سيفاساغار بـ48286 شخصاً، وجورهات بـ25259 شخصاً.

وتسببت الفيضانات في غرق مساحة زراعية تبلغ نحو 10748 هكتاراً، بينما تضرر أكثر من 47 ألف حيوان.

كما طالت الأضرار البنية التحتية، ومن بينها العديد من الطرق، والجسور، والمنازل، حسبما ذكرت النشرة.

امرأة غمرت الوحول منزلها في سيفاساغار (إ.ب.أ)

يشار إلى أن دول جنوب آسيا تشهد سنوياً بين شهري يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) موسم الأمطار الموسمية الذي يؤدي إلى فيضانات، وكوارث طبيعية، خاصة في الهند، وباكستان.