الاتحاد الكرواتي: زلاتكو داليتش يستقيل من تدريب المنتخب بعد 9 سنوات

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، الأربعاء، استقالة زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الوطني من منصبه بعد 9 سنوات قضاها مع الفريق، وذلك بعد أقل من أسبوع واحد على وداع كأس العالم بالخسارة 2-1 أمام البرتغال في دور الـ32.

وخلال فترة داليتش مع الفريق، احتلت كرواتيا المركز الثاني في كأس العالم 2018، والثالث في نسخة 2022 في قطر، لكن الفريق خرج هذه المرة من دون ميدالية.

وقال الاتحاد في بيان «بعد نحو 9 سنوات، قرر المدرب زلاتكو داليتش أن يطوي مرحلته الناجحة للغاية مع كرواتيا. المدرب داليتش، نتوجه بالشكر لك على كل شيء الانتصارات والإنجازات والتأهل والميداليات والوحدة والاحترام، والتزامك الراسخ بالقتال من أجل كرواتيا داخل وخارج الملعب».

وقال المدرب، البالغ 59 عاماً في بيان: «إنه الوقت المناسب لوضع حد لهذه المغامرة المذهلة. أغادر وقلبي مفعم بالفخر، بعدما أساهمت في أكبر إنجازات كرة القدم الكرواتية عبر تاريخها».

بدوره، قال رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، ماريان كوستيتش في البيان نفسه: «سيظل اسم زلاتكو محفوراً إلى الأبد بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم الكرواتية».

وتُعدّ سنوات داليتش على رأس المنتخب الكرواتي (2017-2026) من الأنجح في تاريخ كرة القدم الكرواتية. فإلى جانب بلوغ نهائي مونديال 2018 في روسيا؛ حيث خسرت كرواتيا أمام فرنسا، قاد المنتخب إلى نصف نهائي مونديال 2022 في قطر، وإلى ثمن نهائي كأس أوروبا 2020.

وعمل داليتش، وهو لاعب وسط دفاعي سابق، خارج أوروبا قبل توليه قيادة المنتخب الوطني، إذ أشرف على ناديي الفيصلي والهلال السعوديين. وفي عام 2014، تولى تدريب العين الإماراتي؛ حيث نال جائزة أفضل مدرب للعام مرتين، وقاده إلى نهائي دوري أبطال آسيا عام 2016.

ومن المرجح أن يخلفه الدولي السابق سلافن بيليتش الذي سبق له تولي هذا المنصب بين عامي 2006 و2012، وفقاً لوسائل إعلام محلية.