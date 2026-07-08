«دوري الأبطال» يعود ونجم الرأس الأخضر لوبيز يغيب عن شامروك بسبب المونديال

بعيداً عن أضواء بطولة كأس العالم لكرة القدم، عادت منافسات «دوري أبطال أوروبا» للانطلاق من جديد، لكن مدافع نادي شامروك روفرز الآيرلندي، اللاعب روبرتو «بيكو» لوبيز، لم يتمكن من المشاركة؛ بسبب مشواره اللافت مع منتخب الرأس الأخضر في البطولة العالمية.

وفي 10 مباريات أقيمت الثلاثاء ضمن الدور التمهيدي الأول لـ«دوري أبطال أوروبا»، جاء أول هدف في الموسم الجديد من جبل طارق، وسجله لاعب أكبر سناً حتى من كريستيانو رونالدو، وهو الظهير الأيسر نانو، البالغ من العمر 41 عاماً، لاعب فريق لينكولن ريد إمبس.

وعاد لوبيز إلى دبلن يوم الاثنين الماضي، بعد 3 أيام فقط من قيادة الرأس الأخضر لتقديم عرض قوي أمام الأرجنتين حاملة اللقب وليونيل ميسي، بعدما دفع المنتخب الأرجنتيني إلى أقصى حد قبل الخسارة 2 - 3 في دور الـ32 بمدينة ميامي غاردنز.

وخسر شامروك، الذي يلعب له لوبيز البالغ من العمر 34 عاماً منذ عام 2016، أمام فلوريانا المالطي بنتيجة 0 - 2 بمباراة الذهاب التي أقيمت في مالطا.

وقال لوبيز للصحافيين في مطار دبلن: «للأسف سأغيب عن مباراة مالطا، لكنني أتطلع إلى العودة للتدريبات وفعل ما أحبه».

ويستضيف شامروك روفرز مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

«دوري أبطال أوروبا» في معاقل كروية صغيرة

وانطلقت منافسات «دوري أبطال أوروبا»، الثلاثاء، في مجموعة من الدول الكروية التي لم يسبق لها التأهل إلى كأس العالم، مثل جبل طارق وسان مارينو وجزر فارو، إضافة إلى دولة واحدة شاركت في المونديال هي البوسنة والهرسك.

وتعادل بطل البوسنة بوراتش بانيا لوكا على أرضه 1 - 1 أمام ليفسكي صوفيا، في غياب لاعبه الوحيد الذي شارك في كأس العالم، حارس المرمى الشاب ملادن يوركاس (18 عاماً).

وفي جبل طارق، افتتح لينكولن ريد إمبس التسجيل في البطولة من ركلة جزاء نفذها نانو في الدقيقة الـ16، خلال الفوز على إنتر كلوب ديسكالديز من آندورا بنتيجة 3 - 1.

وتقام 4 مباريات أخرى الأربعاء، في دول مثل إستونيا ومولدوفا وكازاخستان، حيث يبدأ فريق كايرات ألماتي مشواره مجدداً في الدور التمهيدي الأول.

وكان كايرات نجح في الوصول إلى المرحلة الرئيسية من «دوري أبطال أوروبا» في النسخة الماضية، حيث واجه ريال مدريد وآرسنال وإنتر ميلان.

ويستضيف فيتيبسك بطل بيلاروسيا مباراته (المفترضة على أرضه) في ملعب محايد بالمجر، دون حضور جماهيري في المدرجات.

وكان «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)» منع الفرق البيلاروسية من استضافة مباريات منذ الغزو العسكري الروسي الكامل لأوكرانيا عام 2022.

ولا تزال الأندية الروسية موقوفة عن جميع المسابقات الأوروبية، بما في ذلك «دوري أبطال أوروبا».

كما بدأت الثلاثاء مباريات الدور التمهيدي الأول من «دوري المؤتمر الأوروبي»؛ البطولة الأوروبية الثالثة من حيث المستوى، وذلك في ألبانيا ولوكسمبورغ.

أما بطولة «الدوري الأوروبي»؛ البطولة الثانية في القارة، فتنطلق الخميس بمشاركة فرق اعتادت الظهور في المرحلة الرئيسية لـ«دوري أبطال أوروبا»، حيث تخوض كاراباخ ودينامو كييف وفرينكفاروش مبارياتها.