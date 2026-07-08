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الرياضة رياضة عالمية

كارل يعود إلى الملاعب للمرة الأولى منذ إصابته قبل كأس العالم

لينارت كارل (د.ب.أ)
لينارت كارل (د.ب.أ)
  • ميونخ : «الشرق الأوسط»
TT
  • ميونخ : «الشرق الأوسط»
TT

كارل يعود إلى الملاعب للمرة الأولى منذ إصابته قبل كأس العالم

لينارت كارل (د.ب.أ)
لينارت كارل (د.ب.أ)

عاد لينارت كارل، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إلى ملاعب التدريب اليوم الأربعاء، بعد شهر من الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق بطولة كأس العالم، والتي حرمته من المشاركة مع المنتخب الألماني.

وأعلن بايرن ميونيخ في بيان أن التمزق في العضلة الخلفية شفي بما يكفي للسماح للاعب البالغ من العمر 18 عاماً بالبدء في الركض مرة أخرى في ملعب التدريب.

سيبدأ الآن في وضع برنامج تعافيه استعداداً لعودة بايرن الرسمية إلى التدريبات التحضيرية للموسم الجديد في 20 يوليو (تموز).

وقال اللاعب للموقع الرسمي لبايرن: «سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن أتمكن من الانضمام إلى التدريبات مع اللاعبين. الآن يتعلق الأمر بعدم الإفراط في ذلك».

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السعودية: هتان السيف تخوض أول نزال احترافي أمام الجزائرية دانية أوحاشي

الخميس سيُعقد مؤتمر صحافي للحديث عن أسبوع النزال (الشرق الأوسط)
الخميس سيُعقد مؤتمر صحافي للحديث عن أسبوع النزال (الشرق الأوسط)
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السعودية: هتان السيف تخوض أول نزال احترافي أمام الجزائرية دانية أوحاشي

الخميس سيُعقد مؤتمر صحافي للحديث عن أسبوع النزال (الشرق الأوسط)
الخميس سيُعقد مؤتمر صحافي للحديث عن أسبوع النزال (الشرق الأوسط)

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستقبال فعاليات أسبوع النزال لبطولة رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنطلق غداً (الخميس)، بالمؤتمر الصحافي الرسمي وقياس الأوزان (الميزان)، تمهيداً لإقامة الأمسية القتالية المرتقبة يوم الجمعة على المسرح العالمي في بوليفارد سيتي.

ويشهد المؤتمر الصحافي حضور أبرز نجوم البطولة، الذين سيتحدثون عن استعداداتهم للمواجهات المنتظرة، قبل أن يحسم المقاتلون جاهزيتهم خلال مراسم قياس الأوزان، في آخر محطة تسبق انطلاق النزالات.

ويتصدر الحدث الرئيسي المقاتلة السعودية هتان السيف، التي تخوض أول نزال احترافي في مسيرتها تحت مظلة، عندما تواجه الجزائرية دانية أوحاشي في نزال استعراضي ضمن وزن متفق عليه، في أمسية يُنتظر أن تحظى بحضور جماهيري كبير.

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستقبال فعاليات أسبوع النزال (الشرق الأوسط)

وفي النزال المشترك الرئيسي، يلتقي السعودي مالك باسهل مع المغربي عماد العزامي في نزال استعراضي ضمن وزن الذبابة، فيما تتواصل منافسات البطولة في وزنَي الريشة والويلتر، حيث يواجه السوري شادي قباني مع المصري أحمد طارق، ويلتقي الجزائري إلياس بودغزام مع العراقي حسين سالم ضمن بطولة وزن الريشة.

كما تشهد بطولة وزن الويلتر مواجهات تجمع المغربي بدر الدين دياني بالمصري يوسف عادل، والفلسطيني عمر حسين بالمصري أحمد درويش، إضافةً إلى مواجهة المغربي وسام أخموش مع الجزائري عبد الكريم زواد، إلى جانب النزال الاحتياطي الذي يجمع اللبناني حسن شعبان بالأردني حازم كيالي.

وتتضمن البطاقة أيضاً مواجهة في وزن الويلتر بين الجزائري ريان عثماني والمصري إسلام مصطفى، ونزال الهواة في وزن الريشة الذي يجمع السعودي سعود الملحم بالمصري عبد الحليم الحوفي.

وتواصل المنظمة ترسيخ حضورها كمنصة احترافية لاكتشاف وصقل المواهب العربية، ضمن نظام «الفوز والتقدم» الذي يمنح المقاتلين فرصة المنافسة على اللقب والتأهل إلى المراحل النهائية، في إطار رؤية رابطة المقاتلين المحترفين العالمية لتطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة.

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«دوري الأبطال» يعود ونجم الرأس الأخضر لوبيز يغيب عن شامروك بسبب المونديال

روبرتو لوبيز (رويترز)
روبرتو لوبيز (رويترز)
  • جنيف: «الشرق الأوسط»
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  • جنيف: «الشرق الأوسط»
TT

«دوري الأبطال» يعود ونجم الرأس الأخضر لوبيز يغيب عن شامروك بسبب المونديال

روبرتو لوبيز (رويترز)
روبرتو لوبيز (رويترز)

بعيداً عن أضواء بطولة كأس العالم لكرة القدم، عادت منافسات «دوري أبطال أوروبا» للانطلاق من جديد، لكن مدافع نادي شامروك روفرز الآيرلندي، اللاعب روبرتو «بيكو» لوبيز، لم يتمكن من المشاركة؛ بسبب مشواره اللافت مع منتخب الرأس الأخضر في البطولة العالمية.

وفي 10 مباريات أقيمت الثلاثاء ضمن الدور التمهيدي الأول لـ«دوري أبطال أوروبا»، جاء أول هدف في الموسم الجديد من جبل طارق، وسجله لاعب أكبر سناً حتى من كريستيانو رونالدو، وهو الظهير الأيسر نانو، البالغ من العمر 41 عاماً، لاعب فريق لينكولن ريد إمبس.

وعاد لوبيز إلى دبلن يوم الاثنين الماضي، بعد 3 أيام فقط من قيادة الرأس الأخضر لتقديم عرض قوي أمام الأرجنتين حاملة اللقب وليونيل ميسي، بعدما دفع المنتخب الأرجنتيني إلى أقصى حد قبل الخسارة 2 - 3 في دور الـ32 بمدينة ميامي غاردنز.

وخسر شامروك، الذي يلعب له لوبيز البالغ من العمر 34 عاماً منذ عام 2016، أمام فلوريانا المالطي بنتيجة 0 - 2 بمباراة الذهاب التي أقيمت في مالطا.

وقال لوبيز للصحافيين في مطار دبلن: «للأسف سأغيب عن مباراة مالطا، لكنني أتطلع إلى العودة للتدريبات وفعل ما أحبه».

ويستضيف شامروك روفرز مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

«دوري أبطال أوروبا» في معاقل كروية صغيرة

وانطلقت منافسات «دوري أبطال أوروبا»، الثلاثاء، في مجموعة من الدول الكروية التي لم يسبق لها التأهل إلى كأس العالم، مثل جبل طارق وسان مارينو وجزر فارو، إضافة إلى دولة واحدة شاركت في المونديال هي البوسنة والهرسك.

وتعادل بطل البوسنة بوراتش بانيا لوكا على أرضه 1 - 1 أمام ليفسكي صوفيا، في غياب لاعبه الوحيد الذي شارك في كأس العالم، حارس المرمى الشاب ملادن يوركاس (18 عاماً).

وفي جبل طارق، افتتح لينكولن ريد إمبس التسجيل في البطولة من ركلة جزاء نفذها نانو في الدقيقة الـ16، خلال الفوز على إنتر كلوب ديسكالديز من آندورا بنتيجة 3 - 1.

وتقام 4 مباريات أخرى الأربعاء، في دول مثل إستونيا ومولدوفا وكازاخستان، حيث يبدأ فريق كايرات ألماتي مشواره مجدداً في الدور التمهيدي الأول.

وكان كايرات نجح في الوصول إلى المرحلة الرئيسية من «دوري أبطال أوروبا» في النسخة الماضية، حيث واجه ريال مدريد وآرسنال وإنتر ميلان.

ويستضيف فيتيبسك بطل بيلاروسيا مباراته (المفترضة على أرضه) في ملعب محايد بالمجر، دون حضور جماهيري في المدرجات.

وكان «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)» منع الفرق البيلاروسية من استضافة مباريات منذ الغزو العسكري الروسي الكامل لأوكرانيا عام 2022.

ولا تزال الأندية الروسية موقوفة عن جميع المسابقات الأوروبية، بما في ذلك «دوري أبطال أوروبا».

كما بدأت الثلاثاء مباريات الدور التمهيدي الأول من «دوري المؤتمر الأوروبي»؛ البطولة الأوروبية الثالثة من حيث المستوى، وذلك في ألبانيا ولوكسمبورغ.

أما بطولة «الدوري الأوروبي»؛ البطولة الثانية في القارة، فتنطلق الخميس بمشاركة فرق اعتادت الظهور في المرحلة الرئيسية لـ«دوري أبطال أوروبا»، حيث تخوض كاراباخ ودينامو كييف وفرينكفاروش مبارياتها.

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المسحل خلال الجمعية العمومية: سأسلم رئاسة الاتحاد السعودي للرئيس المنتخب نهاية أغسطس

ياسر المسحل (سعد العنزي)
ياسر المسحل (سعد العنزي)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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المسحل خلال الجمعية العمومية: سأسلم رئاسة الاتحاد السعودي للرئيس المنتخب نهاية أغسطس

ياسر المسحل (سعد العنزي)
ياسر المسحل (سعد العنزي)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة الذي استمر قرابة الساعة ظهر يوم الأربعاء، شهد الموافقة والتصويت على مجموعة من التعديلات التي تقدم بها الاتحاد إلى أعضاء الجمعية العمومية، في خطوة تمثل محطة نظامية أساسية على طريق المرحلة الانتقالية التي تمر بها الكرة السعودية عقب استقالة رئيس الاتحاد ياسر المسحل.

وحسب المصادر ذاتها، افتتح المسحل الاجتماع بالاعتذار عن نتائج المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، قبل أن ينتقل إلى استعراض أبرز الإنجازات والمحطات التي شهدتها فترة رئاسته للاتحاد. وأعقب ذلك التصويت على التعديلات المقترحة، فيما خُصص النصف ساعة الأخير من الاجتماع لمداخلات الأعضاء وملاحظاتهم حول البنود المطروحة.

وشملت التعديلات تعريف القائمة الانتخابية بحيث تصبح مكونة من 12 مرشحاً لمجلس الإدارة بدلاً من 11، على أن تضم القائمة رئيساً ونائباً للرئيس و10 أعضاء بدلاً من رئيس ونائب و9 أعضاء كما هو معمول به حالياً.

وشهد الاجتماع نقاشات ساخنة بين رئيس الاتحاد السعودي المستقيل ياسر المسحل وسليمان آل هتلان نائب رئيس نادي الهلال حول أحقية الحديث في الاجتماع الذي أقيم عن بُعد؛ حيث طالب الأخير بعدم وضع «كتم الصوت» للأعضاء، لكن المسحل قال إن هذا الإجراء قانوني وتعمل به الاتحادات الدولية والقارية، وأنه يحق لكل نادٍ يعترض على بند أو شيء ما في الاجتماع أن يصوت ضد، كما يتاح للمعترضين الحديث عقب انتهاء النقاشات.

وأعلن المسحل خلال الاجتماع أن مجلس إدارته لن يستمر، وأنه سيسلم رئاسة الاتحاد بنهاية شهر أغسطس (آب) المقبل للرئيس المنتخب الجديد.

كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة إلى المادة 33 الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة، تنص على أنه في حال قرر مجلس الإدارة عدم استكمال مدة ولايته يبدأ العمل بالعملية الانتخابية، وتُسلَّم أعمال المجلس الحالي إلى المجلس الجديد وفق الجدول الزمني الذي تعتمده لجنة الانتخابات، في خطوة أوضح الاتحاد أنها تهدف إلى سد فراغ تشريعي يتعلق بالمرحلة الانتقالية.

وفي السياق ذاته، كشفت المصادر أنه من المتوقع أن يتولى أحمد القنيعان رئيس لجنة الاستئناف، رئاسة لجنة الانتخابات علماً بأن النظام يتيح له أو رئيس لجنة الانضباط بندر الحميداني تولي رئاسة لجنة الانتخابات، وهو ترتيب ينسجم مع طبيعة المرحلة الحساسة المقبلة التي ستشرف خلالها اللجنة على تنظيم عملية الترشح والاقتراع لاختيار القيادة الجديدة خلفاً للمسحل.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت في وقت سابق أن الانتخابات ستُقام خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع من موعد انعقاد الجمعية العمومية، ما يجعل الفترة الممتدة بين 19 أغسطس و2 سبتمبر (أيلول) المقبلين الموعد الأقرب لإجراء الاقتراع، على أن يتسلم المجلس المنتخب مهامه قبل انطلاق منافسات كأس الخليج المقررة في جدة أواخر سبتمبر.

وتأتي هذه المستجدات عقب إعلان المسحل، في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس» نهاية الشهر الماضي، تنحيه عن رئاسة الاتحاد بعد 7 سنوات قضاها في المنصب، متحملاً المسؤولية الكاملة عن خروج الأخضر من دور المجموعات.

وكان المنتخب السعودي قد ودّع مونديال 2026 بتذيله ترتيب المجموعة الثامنة برصيد نقطتين فقط، بعد تعادله مع أوروغواي 1-1، وخسارته أمام إسبانيا بأربعة أهداف دون رد، ثم تعادله السلبي مع الرأس الأخضر.

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