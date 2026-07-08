السعودية: هتان السيف تخوض أول نزال احترافي أمام الجزائرية دانية أوحاشي

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستقبال فعاليات أسبوع النزال لبطولة رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنطلق غداً (الخميس)، بالمؤتمر الصحافي الرسمي وقياس الأوزان (الميزان)، تمهيداً لإقامة الأمسية القتالية المرتقبة يوم الجمعة على المسرح العالمي في بوليفارد سيتي.

ويشهد المؤتمر الصحافي حضور أبرز نجوم البطولة، الذين سيتحدثون عن استعداداتهم للمواجهات المنتظرة، قبل أن يحسم المقاتلون جاهزيتهم خلال مراسم قياس الأوزان، في آخر محطة تسبق انطلاق النزالات.

ويتصدر الحدث الرئيسي المقاتلة السعودية هتان السيف، التي تخوض أول نزال احترافي في مسيرتها تحت مظلة، عندما تواجه الجزائرية دانية أوحاشي في نزال استعراضي ضمن وزن متفق عليه، في أمسية يُنتظر أن تحظى بحضور جماهيري كبير.

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستقبال فعاليات أسبوع النزال (الشرق الأوسط)

وفي النزال المشترك الرئيسي، يلتقي السعودي مالك باسهل مع المغربي عماد العزامي في نزال استعراضي ضمن وزن الذبابة، فيما تتواصل منافسات البطولة في وزنَي الريشة والويلتر، حيث يواجه السوري شادي قباني مع المصري أحمد طارق، ويلتقي الجزائري إلياس بودغزام مع العراقي حسين سالم ضمن بطولة وزن الريشة.

كما تشهد بطولة وزن الويلتر مواجهات تجمع المغربي بدر الدين دياني بالمصري يوسف عادل، والفلسطيني عمر حسين بالمصري أحمد درويش، إضافةً إلى مواجهة المغربي وسام أخموش مع الجزائري عبد الكريم زواد، إلى جانب النزال الاحتياطي الذي يجمع اللبناني حسن شعبان بالأردني حازم كيالي.

وتتضمن البطاقة أيضاً مواجهة في وزن الويلتر بين الجزائري ريان عثماني والمصري إسلام مصطفى، ونزال الهواة في وزن الريشة الذي يجمع السعودي سعود الملحم بالمصري عبد الحليم الحوفي.

وتواصل المنظمة ترسيخ حضورها كمنصة احترافية لاكتشاف وصقل المواهب العربية، ضمن نظام «الفوز والتقدم» الذي يمنح المقاتلين فرصة المنافسة على اللقب والتأهل إلى المراحل النهائية، في إطار رؤية رابطة المقاتلين المحترفين العالمية لتطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة.