شكوك بشأن مشاركة مانزامبي مع سويسرا أمام كولومبيا

تحوم الشكوك بشأن مشاركة يوهان مانزامبي، لاعب المنتخب السويسري لكرة القدم، في مباراة بلاده أمام كولومبيا المقررة إقامتها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء بدور الـ16 من بطولة كأس العالم.

وقبل يوم من المباراة، اضطر لاعب خط الوسط إلى إنهاء حصة التدريب مبكراً، كما لم يشارك كل من غابرييل سو وروبن فارغاس إلا في نهاية الحصة التدريبية. وقال المدرب مراد ياكين: «بالطبع، ستكون ضربة موجعة إذا لم يتمكن اللاعبون الذين توقفوا عن التدريب من الوجود هناك». وأضاف: «بالطبع، من المحبط للغاية أنهم اضطروا إلى عدم إكمال المران قبل يوم من المباراة»، مشيراً إلى أنها ستكون خسارة كبيرة إذا لم يتمكن اللاعبون الثلاثة من المشاركة في المباراة.

وعن مانزامبي، قال ياكين: «أداؤه متميز. إنه لاعب جماعي، ولاعب كرة قدم متكامل». وأشار إلى أن الجهاز الطبي سيفعل كل ما في وسعه لضمان أن يتمكن اللاعب من المشاركة أمام كولومبيا. وأكد ياكين: «يجب أن يكونوا جاهزين بنسبة مائة في المائة».