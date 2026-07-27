حكم نهائي مونديال 2026 يسدل الستار على مسيرته

أعلن الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش اعتزاله رسمياً بعد أسبوع واحد فقط من إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026. وتعرّض الحكم صاحب الـ46 عاماً لانتقادات واسعة بسبب تساهله مع أسلوب اللعب الخشن للمنتخب الأرجنتيني خلال المباراة التي انتهت بفوز إسبانيا بهدف دون رد بعد التمديد لأشواط إضافية في نهائي المونديال، حيث شهدت المواجهة طرده للاعب وسط تشيلسي ومنتخب الأرجنتين إنزو فيرنانديز في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وأكد الاتحاد السلوفيني لكرة القدم في بيان رسمي أنه بعد مرور أسبوع على نهائي المونديال الذي جرى في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أسدل فينتشيتش الستار على مسيرته التحكيمية. ورغم الانتقادات، نال فينتشيتش جائزة أفضل حكم في كأس العالم من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، بالإضافة إلى رابطة الحكام الإيطاليين التي تمنح جائزة جيوليو كامباناتي المخصصة لأفضل حكم في المونديال أو كأس أمم أوروبا.

ويعد الحكم السلوفيني عضواً في نخبة حكام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) منذ عام 2019، حيث أدار مواجهات في يورو 2020 والمربع الذهبي ليورو 2024 بين إسبانيا وإيطاليا. وأدار الحكم السلوفيني أربع مباريات في مونديال 2026، أبرزها مواجهة البرازيل أمام المغرب في المجموعة الثالثة، وفوز المكسيك على الإكوادور بهدفين دون رد في دور 16، وهي المباراة التي شهدت طرده للمدافع الإكوادوري بييرو هينكابي لوضع يده على فمه أثناء الحديث مع لاعب مكسيكي وفق القواعد الجديدة المطبقة في البطولة. كذلك تولى فينتشيتش إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 الذي شهد تتويج ريال مدريد باللقب 15 على حساب بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين، إلى جانب إدارته لنهائي الدوري الأوروبي 2022 بين آينتراخت فرنكفورت ورينجرز، ووجد بصفته حكماً رابعاً في نهائي 2021 بين فياريال ومانشستر يونايتد. كما تم اختياره في عام 2025 بصفته أول حكم أجنبي يدير قمة الدوري التركي بين غلاطة سراي وفناربخشة بناء على طلب الناديين.