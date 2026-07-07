سكالوني: مصر جعلت الأمور صعبة على الجميع... مستعدون لأي شيء

شدَّد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على صعوبة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، مشيراً إلى أنَّ فريقه «مستعد لأي شيء» قبل المواجهة المرتقبة ضد منتخب مصر، الذي «جعل الأمور صعبةً على جميع منافسيه في البطولة».

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره المصري مساء الثلاثاء، في دور الـ16 للمونديال، حيث يخشى أبطال العالم مفاجآت منتخب «الفراعنة»، الذي صعد إلى هذا الدور لأول مرة عقب فوزه الثمين والمستحق على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32.

وصعد منتخب الأرجنتين (حامل اللقب) إلى دور الـ16 بشق الأنفس، عقب فوزه المثير 3 - 2 بعد التمديد مع منتخب الرأس الأخضر، الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم، بدور الـ32 للمسابقة.

وكان منتخب الأرجنتين تأهل للأدوار الإقصائية للمونديال الحالي عن جدارة، بعدما تصدَّر ترتيب المجموعة العاشرة، برصيد 9 نقاط، محقِّقاً العلامة الكاملة عقب فوزه في لقاءاته الـ3.

واستهل المنتخب الأرجنتيني حملة الدفاع عن لقبه بالفوز 3 - صفر على الجزائر، قبل أن يتغلب 2 - صفر على النمسا في الجولة الثانية، ثم اختتم لقاءاته في الدور الأول بالفوز 3 - 1 على الأردن.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحافي، الذي عقده مساء الاثنين بالتوقيت المحلي: «إنها بطولة كأس عالم صعبة على الجميع. يلعب المنافسون بأقصى ما لديهم من قوة. الأمر في غاية الصعوبة».

وأضاف المدرب الأرجنتيني: «أعتقد أنَّ مستوى الفريق مقبول للغاية. لقد انتصرنا في جميع المباريات الـ4 التي لعبناها في المونديال الحالي حتى الآن وأنا راضٍ عن المستوى. بالطبع، هناك جوانب تحتاج إلى بعض تحسين».

وشدَّد سكالوني، الذي قاد الأرجنتين في النسخة الماضية للبطولة عام 2022 لاستعادة لقب كأس العالم الذي غاب عن «راقصي التانغو» لمدة 36 عاماً: «نحن في حالة تأهب لأن منتخب مصر منافس قوي».

أضاف سكالوني: «عندما لا تسير الأمور كما تشتهي، لا توجد طريقة واحدة للفوز. الانتصار يكون بالعزيمة والإصرار والشجاعة والروح المعنوية العالية التي نتحلى بها. يمتلك الفريق كل هذه الصفات».

وأوضح مدرب الأرجنتين: «هؤلاء اللاعبون دائماً ما يتمتعون بروح قتالية عالية، ورغبة جامحة في الفوز، وإصرار لا يلين على عدم الخسارة».

وأكد سكالوني: «إلى جانب امتلاكهم لاعبين من الطراز الرفيع، فإنَّ المنتخب المصري لديه مدرب يعمل بجد منذ فترة طويلة، ويتميَّزون بأسلوب لعب واضح. لقد جعلوا الأمور صعبةً على جميع منافسيهم».

أشار سكالوني: «ستكون هذه المباراة مختلفة عن سابقاتها. لا يمكننا التخلي عن جوهرنا. سنحاول أن نكون أكثر نشاطاً مع بعض اللاعبين الذين لم يلعبوا دقائق كافية. من حيث المبدأ، لن نغيِّر خطتنا».

واختتم سكالوني تصريحاته، قائلاً: «نحن مستعدون لأي شيء. كثيراً ما نرى فرقاً تأتي بخطة معينة، ثم تغيِّرها تماماً أمامنا. نسعى دائماً لتزويد اللاعبين بالأدوات اللازمة ليعرفوا نقاط ضعف منافسيهم، وكيفية الدفاع عن أنفسنا».

يُشار إلى أنَّ الفائز من تلك المباراة، سوف يلتقي في دور الـ8 الفائز من مواجهة سويسرا وكولومبيا.