فاتسكه: سنسافر إلى أميركا قريباً… وفرص تولي كلوب تدريب ألمانيا تتجاوز 50 في المائة

كشف هانز يواخيم فاتسكه، نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن الاتحاد يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات مع يورغن كلوب، المرشح الأبرز لتولي تدريب المنتخب الألماني خلفاً ليوليان ناغلسمان.

وقال فاتسكه في مقابلة مع القناة الثانية الألمانية: «صحيح أننا نعتزم السفر إلى الولايات المتحدة قريباً. سنرى إلى أين تحديداً، فهذا يعتمد أيضاً قليلاً على يورغن».

وكانت صحيفة «بيلد» قد ذكرت أن الاجتماع الحاسم سيُعقد في نيويورك، حيث يخطط رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف، إلى جانب فاتسكه، للقيام برحلة غير معلنة خلال النصف الثاني من الأسبوع من أجل التفاوض مع كلوب، الذي يعمل حالياً محللاً تلفزيونياً خلال كأس العالم ويقيم في نيويورك.

وأوضح فاتسكه أن العقبة الأبرز لا تزال تتمثل في ارتباط كلوب بعقد مع مجموعة «ريد بول»، قائلاً: «هناك أكثر من عقبة، وأهمها أن يورغن مرتبط بعقد، فهو موظف لدى مجموعة (ريد بول)».

ويمتد عقد كلوب مع «ريد بول» حتى عام 2029 بصفته رئيساً عالمياً لكرة القدم. ووفقاً لمعلومات «بيلد»، لم تبدأ حتى الآن أي مفاوضات رسمية بين الاتحاد الألماني و«ريد بول»، إذ من المنتظر أن يجتمع كلوب أولاً مع المدير التنفيذي للمجموعة أوليفر مينتسلاف، الذي سيتوجه هو الآخر إلى نيويورك خلال الأيام المقبلة.

ورغم هذه التعقيدات، أبدى فاتسكه تفاؤله بإتمام الصفقة، وقال: «أعتقد أن نسبة حدوثها تتجاوز 50 في المائة، لكنها ليست 100 في المائة. من يتابع وسائل الإعلام قد يظن أن الأمر انتهى بالفعل، لكنه لم يُحسم بعد».

وأكد أن الجانب المالي لن يكون العقبة الأساسية، موضحاً: «لدينا بالتأكيد سقف مالي، لكنني أتوقع من يورغن خصماً بسيطاً بدافع وطني»، قالها مازحاً.

وأشاد فاتسكه بقدرات كلوب الفنية، مضيفاً: «يورغن يجعل اللاعبين أفضل، هذا أمر مؤكد. وإذا تولى المنتخب فستصبح الكرة الألمانية أكثر قوة بدنية، وأكثر كثافة، وأكثر صلابة».

وختم بالإشارة إلى أن الاتحاد الألماني يأمل في إعلان المدرب الجديد خلال أربعة أسابيع على أقصى تقدير، قائلاً: «أعتقد أننا سننجز ذلك خلال أربعة أسابيع، كحد أقصى».