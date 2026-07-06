هاري كين: قاتلنا حتى النهاية

أبدى هاري كين، مهاجم وقائد منتخب إنجلترا، سعادته بفوز فريقه على المكسيك وتأهله لدور الثمانية بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وكان المنتخب الإنجليزي قد فاز على المكسيك 2-3 في دور الـ16، ليتأهل لمواجهة النرويج في دور الثمانية بالبطولة صباح الأحد المقبل.

وسجل هاري كين الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي، الذي عانى من ضغط مكسيكي حتى الدقائق الأخيرة، خاصة بعد تعرض غاريل كوانساه، لاعب إنجلترا، للطرد في بداية الشوط الثاني.

وقال كين في تصريحات عبر قناة «بي إن سبورتس» بعد المباراة، إن فريقه قدّم ما عليه طوال المباراة، وقاتل على كل الكرات رغم النقص العددي في صفوفه.

وأوضح كين أن المباراة كانت صعبة للغاية على فريقه، خاصة مع الحضور المكسيكي الجماهيري الكبير في ملعب «أزتيكا» ومساندته للمنتخب المضيف.

وتابع أن فريقه سيواصل مشواره في البطولة بسبب دعم الجماهير الإنجليزية، موجهاً الشكر لهم على مساندتهم للفريق في مباراة صعبة أمام المكسيك.