كوانساه ظهيراً أيمن بتشكيلة إنجلترا... وكينونيس يقود هجوم المكسيك

سيبدأ المدافع غاريل كوانساه في مركز الظهير الأيمن مع منتخب إنجلترا في مواجهة المكسيك ضمن مباراة دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم فجر الاثنين بتوقيت غرينيتش على ملعب أزتيكا، بينما احتفظ صاحب الأرض بنفس تشكيلته التي فازت على الإكوادور في الدور السابق.
وسيبدأ غاريل كوانساه لاعب إنجلترا في مركز الظهير الأيمن بدلاً من جيد سبنس، بينما ينضم المهاجمان بوكايو ساكا وأنتوني جوردون إلى التشكيلة الأساسية لإنجلترا في إطار 3 تغييرات أجراها توماس توخيل على تشكيلته.
أمّا مدرب المكسيك خافيير أغيري، فقد أبقى على التشكيلة التي فازت على الإكوادور في دور الـ32 دون أي تغييرات؛ حيث يقود الهداف خوليان كينونيس مهاجم القادسية تشكيلة أصحاب الأرض.