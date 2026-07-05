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الرياضة رياضة عالمية

ملعب أزتيكا: أمر بالاحتماء من عواصف قبل مباراة المكسيك وإنجلترا

مشجعون في طريقهم لملعب المباراة (د.ب.أ)
مشجعون في طريقهم لملعب المباراة (د.ب.أ)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

ملعب أزتيكا: أمر بالاحتماء من عواصف قبل مباراة المكسيك وإنجلترا

مشجعون في طريقهم لملعب المباراة (د.ب.أ)
مشجعون في طريقهم لملعب المباراة (د.ب.أ)

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم (الأحد)، إنه جرى إصدار أمر بالاحتماء قبل مباراة دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم بين المكسيك وإنجلترا، بسبب عواصف رعدية في المنطقة المحيطة بملعب أزتيكا.

وطُلب من العاملين على أرض الملعب التوجه إلى نفق اللاعبين، بينما ظهرت رسالة على شاشة الاستاد تحذر من طقس سيئ.

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ثنائية هالاند تبكي البرازيل في معركة ثمن النهائي

سجل إرلينغ هالاند ثنائية قاد بها النرويج إلى الفوز 2-1 على البرازيل، اليوم الأحد، والتأهل على حسابها إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

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رياضة عالمية «الأجواء جنونية» قبل مواجهة المكسيك وإنجلترا (رويترز)
رياضة عالمية

«الأجواء جنونية» قبل مواجهة المكسيك وإنجلترا

اكتست مكسيكو سيتي باللون الأخضر، ففي أرجاء هذه العاصمة التي يقطنها تسعة ملايين نسمة، تتجمع الحشود ويتصاعد التوتر وتتنامى الآمال.

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هالاند يحتفل مع زميله أندرياس شيلدروب بعد الهدف الثاني (أ.ف.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ثنائية هالاند تبكي البرازيل في معركة ثمن النهائي

هالاند يحتفل مع زميله أندرياس شيلدروب بعد الهدف الثاني (أ.ف.ب)
هالاند يحتفل مع زميله أندرياس شيلدروب بعد الهدف الثاني (أ.ف.ب)

سجل إرلينغ هالاند ثنائية قاد بها النرويج إلى الفوز 2-1 على البرازيل، اليوم (الأحد)، والتأهل على حسابها إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

ورفع هالاند رصيده بذلك إلى 7 أهداف في النسخة الحالية من البطولة مقتسماً صدارة قائمة الهدافين مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كلياين مبابي.

وتلتقي النرويج في دور الثمانية مع الفائز في مباراة دور الـ16 بين المكسيك وإنجلترا.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

سابالينكا تعترف: مستواي متراجع!

البيلاروسية أرينا سابالينكا محبطة بعد توديع ويمبلدون (أ.ف.ب)
البيلاروسية أرينا سابالينكا محبطة بعد توديع ويمبلدون (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

سابالينكا تعترف: مستواي متراجع!

البيلاروسية أرينا سابالينكا محبطة بعد توديع ويمبلدون (أ.ف.ب)
البيلاروسية أرينا سابالينكا محبطة بعد توديع ويمبلدون (أ.ف.ب)

قدمت اليابانية ناومي أوساكا أداءً استثنائياً لتتأهل لدور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة في تاريخها على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً، التي ودعت بطولة كبرى لأول مرة قبل الوصول لدور الثمانية منذ بطولة فرنسا المفتوحة في 2022.

كما انكسرت سلسلة انتصارات سابالينكا في 21 شوطاً فاصلاً في بطولات غراند سلام، وخسرت بمجموعتين دون رد في بطولة كبرى للمرة الأولى منذ ما يقرب من 6 سنوات.

وقالت سابالينكا: «بالتأكيد لست راضية عن أدائي، لقد تفوقت عليّ، وقدمت أداءً استثنائياً، وبذلت قصارى جهدي».

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن سابالينكا (28 عاماً) ستحتفظ بصدارة التصنيف العالمي بعد البطولة، لكنها تواجه كبوة خلال الفترة الأخيرة بعدما أضاعت فرصة للتتويج بلقب ويمبلدون لأول مرة، وقبلها ودعت بطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس» بالخسارة أمام الروسية ديانا شنايدر في دور الثمانية.

وتابعت سابالينكا: «أنا المصنفة الأولى عالمياً بالفعل، ولكن من ناحية الأداء لم أرتق لمستوى المصنفة الأولى مثلما كنت في مباراة أمس».

وأضافت: «لا أنشغل بالتصنيف في هذه الفترة، بل سأحتفل وأنسى التنس، وأحاول استعادة لياقتي البدنية. لقد قدمت أداءً دون المستوى في 2026، وأحاول أن أكون أفضل في العام المقبل».

في المقابل، تألقت أوساكا (28 عاماً) على الملاعب العشبية، ونجحت في تجاوز الدور الثالث في ويمبلدون لأول مرة.

وقالت النجمة اليابانية: «لقد كانت مباراة ممتعة للغاية، وأنا ممتنة كثيراً».

وأوضحت: «لأول مرة أفوز هنا على الملعب الرئيسي في ويمبلدون، إنها خطوة تعني لي الكثير، وأمي كانت حاضرة في المدرجات، وأشعر أن طعامها يمنحني القوة».

وختمت ناومي أوساكا: «لم أشعر بمثل هذه المتعة على أرض الملعب منذ فترة طويلة، وبصراحة كنت محبطة قبل هذه المباراة بعد خسارة 3 مرات متتالية أمام سابالينكا».

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الرياضة تنس ويمبلدون بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«الأجواء جنونية» قبل مواجهة المكسيك وإنجلترا

«الأجواء جنونية» قبل مواجهة المكسيك وإنجلترا (رويترز)
«الأجواء جنونية» قبل مواجهة المكسيك وإنجلترا (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

«الأجواء جنونية» قبل مواجهة المكسيك وإنجلترا

«الأجواء جنونية» قبل مواجهة المكسيك وإنجلترا (رويترز)
«الأجواء جنونية» قبل مواجهة المكسيك وإنجلترا (رويترز)

اكتست مكسيكو سيتي باللون الأخضر، ففي أرجاء هذه العاصمة التي يقطنها تسعة ملايين نسمة، تتجمع الحشود ويتصاعد التوتر وتتنامى الآمال قبل واحدة من أكثر مباريات كأس العالم لكرة القدم ترقباً عندما تلعب المكسيك ضد إنجلترا على ملعب أزتيكا.

وعلى طول الشارع الرئيسي في المدينة، أُقيمت الحواجز وأُغلقت الطرق بانتظار مئات الآلاف من المشجعين الذين سيتابعون المباراة عبر الشاشات العملاقة المنتشرة في شارع ريفورما.

وفي محيط أزتيكا الشهير، لا حديث إلا عن التاريخ.

وقالت أدريانا مارتينيز (28 عاماً)، وهي ترتدي حذاء رعاة بقر أبيض مزيناً بشرائط بألوان العلم المكسيكي الأخضر والأحمر والأبيض: «هذه المباراة تعني كل شيء. سيُصنع التاريخ هنا اليوم».

ويثقل عبء الماضي كاهل المنتخبين. فبالنسبة لإنجلترا، لا تزال ذكرى السقوط أمام عبقرية دييجو مارادونا المثيرة للجدل في أزتيكا عام 1986 حاضرة. أما المكسيك، فما زالت تطاردها لعنة الفشل في بلوغ دور الثمانية لكأس العالم منذ أربعين عاماً. ويطمح كل طرف إلى وضع حد لهذا الإرث في الساعات الأولى من يوم الاثنين.

وقال نوا (12 عاماً)، الذي يحضر المباراة برفقة والده: «من يسجل اليوم سيصبح أسطورة إلى الأبد».

وفي الشوارع الجانبية المحيطة بالاستاد، كان عناصر شرطة مكافحة الشغب قد جهزوا أنفسهم وبقوا بعيداً عن الأنظار لكن على أهبة الاستعداد.

وازدادت الثقة بالمنتخب مع كل مباراة خاضتها المكسيك في البطولة. فقد تدفقت أعداد متزايدة من الجماهير إلى الشوارع للاحتفال بكل انتصار، ووصل عدد المحتفلين في أنحاء العاصمة إلى أكثر من مليون شخص بعد الفوز على الإكوادور. ورافق هذا التفاؤل المعدي شعار بات يتردد كثيراً وهو «ماذا لو تحقق الأمر؟».

ويعد ذلك تحولاً لافتاً لفريق اعتُبر قبل البطولة فقيراً بالنجوم إلى درجة دفعت المعلنين للاعتماد على أساطير سابقة في حملاتهم الدعائية.

ووصل أكسل فياريال (23 عاماً)، وهو مشجع من مدينة تامبيكو الشمالية، إلى مكسيكو سيتي قبل فجر الأحد (بالتوقيت المحلي) بعد رحلة حافلة استمرت ست ساعات طوال الليل. ولا يملك تذكرة للمباراة، لكنه كان مصمماً على عيش أجواء اللقاء في العاصمة.

وقال فياريال بالقرب من نصب الملاك، حيث يتجمع المكسيكيون دائماً في اللحظات المفصلية من تاريخهم: «نريد حقاً أن نعيش تجربة استضافة كأس العالم على أرضنا. وبصراحة لدي أمل في أن يتمكنوا من التأهل».

هيمن الحديث عن الارتفاع عن سطح البحر على التحضيرات للمباراة، إذ يقع استاد أزتيكا على ارتفاع يتجاوز 2200 متر، وهو ما يعادل تقريباً ارتفاع منتجع تزلج متوسط في جبال الألب، متفوقاً بذلك على معظم ملاعب كرة القدم الدولية.

ولم تخسر المكسيك سوى مباراتين رسميتين على استاد أزتيكا منذ افتتاحه عام 1966. كما أمضى المنتخب المكسيكي أسابيع في التدرب داخل المدينة، في حين لم يصل المنتخب الإنجليزي إلا يوم الجمعة.

واشتكى مشجعون إنجليز عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أفضلية الارتفاع، ما دفع المكسيكيين إلى المزاح بأن عليهم ربما حفر حفرة عملاقة لخفض مستوى الملعب الشهير إلى ارتفاع أكثر ملاءمة.

كما فُرضت إجراءات أمنية إضافية حول مقر إقامة المنتخب الإنجليزي بعدما تقدمت الإكوادور بشكوى إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بشأن الضوضاء التي أحدثها المشجعون خارج فندقها قبل مواجهة المكسيك في دور الـ32 الأسبوع الماضي. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الأحد، مشجعين مكسيكيين يطلقون الألعاب النارية ويعزفون بالأبواق والطبول، وإن كانوا على ما يبدو خارج الطوق الأمني المحيط بفندق إنجلترا.

وانضمت علامات تجارية كبرى في المكسيك إلى حملة فكاهية انتشرت على نطاق واسع تدعو الجماهير إلى تجنب الأسماء والعبارات الإنجليزية. وتحت وسم «لا للإنجليزية»، حظرت شركات عدداً من المصطلحات الشائعة. واقترحت بيتزا هت استبدال صلصة وسترشير، المعروفة في المكسيك باسم «الصلصة الإنجليزية»، بصلصة الفلفل الحار. كما مازحت ميتسوبيشي بأن فنييها سيتجنبون استخدام المفتاح الإنجليزي أثناء وجود المنتخب الوطني على أرض الملعب.

وفي بريطانيا، أعلنت سلسلة المخابز «جريجز» أنها أزالت شطائرها المكسيكية من قائمة الطعام.

وقال تيم ألين (56 عاماً)، وهو مشجع إنجليزي من ساوثيند، إن أفضلية اللعب على الأرض قد تكون العامل الحاسم.

وأضاف: «العامل الأكبر أنهم يملكون 80 ألف مشجع في ملعبهم. كلهم متعصبون لكرة القدم».

واختتم قائلاً وهو تغمره السعادة: «ستكون الأجواء جنونية».

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