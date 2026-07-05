من هو إيلغيز تانتاشيف؟ الحكم الذي أثار الجدل في فرنسا وباراغواي

تحول الحكم الأوزبكي إيلغيز تانتاشيف إلى محور جدل واسع، عقب إدارته مواجهة فرنسا وباراغواي في ثمن نهائي كأس العالم 2026، بعدما تعرَّض لانتقادات بسبب قراراته خلال المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي بهدف دون رد، وسط اعتراضات على تساهله مع الالتحامات وإهدار الوقت من جانب لاعبي باراغواي.

وأثار أداء الحكم البالغ من العمر 42 عاماً ردود فعل واسعة، بعدما أنهى المباراة من دون إشهار أي بطاقة صفراء للاعبي باراغواي، رغم كثرة الاحتكاكات والتدخلات التي شهدها اللقاء.

الحكم إيلغيز تانتاشيف يدير مباراة باراغواي وفرنسا (د.ب.أ)

وقال مدافع المنتخب الفرنسي ويليام ساليبا عقب المباراة، إن الحكم «كان بإمكانه إشهار بعض البطاقات الصفراء، وربما كان ذلك سيهدئ المباراة».

ويخوض تانتاشيف أول مشاركة له في نهائيات كأس العالم، بعدما بنى مسيرته التحكيمية داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ حيث أدار مباريات في الدوري الأوزبكي، ودوري أبطال آسيا، إضافة إلى عدد من مباريات الدوري السعودي، كما شارك في إدارة مباريات كأس العالم للأندية، ودورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وسبق للحكم الأوزبكي أن أدار مواجهة فرنسا والأرجنتين في ربع نهائي أولمبياد باريس، وهي المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي، ولكنها شهدت توتراً كبيراً بين لاعبي المنتخبين بعد صافرة النهاية.

أثار أداء الحكم البالغ من العمر 42 عاماً ردود فعل واسعة (رويترز)

وكان تانتاشيف، حسب صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، قد كشف تفاصيل مسيرته في مقابلة مطولة عبر إحدى القنوات على منصة «يوتيوب» أواخر عام 2024، أوضح خلالها أنه كان يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم محترفاً، قبل أن تنهي إصابة خطيرة في الفخذ هذا الحلم وهو في الخامسة عشرة من عمره.

وقال إنه بعد الإصابة لم يعد قادراً على الركض أو التسديد بالقدم اليمنى كما في السابق، ليقتنع بأن مشواره كلاعب قد انتهى.

وأوضح أن بدايته في التحكيم جاءت بالصدفة، عندما كان يعمل في ورشة لإصلاح السيارات بمدينة بخارى؛ حيث عرض عليه أحد معارفه في الوسط الكروي تجربة التحكيم في مباريات الناشئين، قبل أن يكتشف شغفه بالمهنة بعد عدد قليل من المباريات.

وكشف الحكم الأوزبكي عن طريقته في الاستعداد للمباريات، مؤكداً أنه يحرص على الابتعاد عن أي مؤثرات قد تزيد من توتره قبل اللقاء، مثل مشاهدة الأفلام الدرامية أو إجراء المكالمات المرهقة، مفضلاً متابعة الأعمال الكوميدية للاسترخاء.

أنهى المباراة من دون إشهار أي بطاقة صفراء للاعبي باراغواي (رويترز)

وأضاف أنه يقضي ساعات طويلة في دراسة مباريات الفرق التي سيدير مواجهاتها، ويضع سيناريوهات محتملة لما قد يحدث داخل الملعب، حتى يكون مستعداً للتعامل مع مختلف المواقف.

وأوضح أنه يحرص أحياناً على إبلاغ بعض اللاعبين قبل انطلاق المباراة بأنه يعرف أسلوب لعبهم، مستشهداً بما حدث خلال مواجهة إسبانيا والمغرب في أولمبياد باريس، عندما أخبر المهاجم المغربي سفيان رحيمي بأنه درس تحركاته جيداً، وأنه سيلجأ إلى تقنية حكم الفيديو المساعد إذا اشتبه في أي محاولة للحصول على ركلة جزاء عبر السقوط المتعمد.

تحول الحكم الأوزبكي إيلغيز تانتاشيف إلى محور جدل واسع (أ.ب)

ورغم تأكيده أن أسلوبه التحكيمي يتغير وفق طبيعة كل مباراة، وأنه يفضل الحفاظ على استمرارية اللعب وعدم اللجوء سريعاً إلى العقوبات، فإن إدارته لمباراة فرنسا وباراغواي أعادت هذا النهج إلى دائرة النقاش، بعدما اعتبر كثيرون أن تساهله مع المخالفات أثَّر في سير اللقاء وأثار استياء المنتخب الفرنسي.