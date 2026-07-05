إسبانيا والبرتغال... 6 لقاءات لا تُنسى في ديربي إيبيريا

تتجدَّد المواجهة بين الجارين في إيبيريا، منتخبَي إسبانيا والبرتغال للمرة الـ42 في تاريخهما، عندما يلتقيان مساء الاثنين ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026.

يعود تاريخ ديربي شبه الجزيرة الإيبيرية بين البرتغال وإسبانيا إلى أكثر من 100 عام، حيث بدأ عام 1921 في مدريد، وانتهت المباراة بفوز إسبانيا بنتيجة 3 - 1.

ومنذ هذه المباراة التقى المنتخبان 41 مرة بواقع 29 مباراة ودية و12 مباراة رسمية، وسيلتقيان مجدداً في مونديال 2026 بعد فوز البرتغال على كرواتيا، وتفوُّق إسبانيا على النمسا في دور الـ32.

واستعرض الاتحاد الرسمي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه الرسمي 6 من أفضل المباريات في تاريخ المواجهات بين عملاقَي أوروبا.

بدأ «فيفا» تقريره بالإشارة إلى مباراة الفريقين في نهائي دوري أمم أوروبا التي أُقيمت يوم 8 يوليو (تموز) 2025 في مدينة ميونيخ الألمانية، وانتهت بتتويج البرتغال باللقب بعد التفوق بنتيجة 5 - 3 بركلات الترجيح لتعادلهما بنتيجة 2 - 2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفي هذه المباراة، سجَّل مارتن زوبيميندي وميكيل أويارزابال هدفي إسبانيا، بينما سجل نونو مينديش وكريستيانو رونالدو هدفَي البرتغال.

وأشار التقرير أيضاً إلى المباراة الشهيرة التي انتهت بتعادل الفريقين 3 - 3 يوم 15 يونيو (حزيران) 2018 في مدينة سوتشي ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم التي أُقيمت في روسيا.

في هذه المواجهة سجَّل كريستيانو رونالدو ثلاثية (هاتريك) هو الأول والأخير له في كأس العالم، بينما أحرز ناتشو، ودييغو كوستا «ثنائية» أهداف إسبانيا، وبعدها ودَّع الفريقان كأس العالم من دور الـ16 بعد خسارة البرتغال أمام أوروغواي بنتيجة 1 - 2، وإسبانيا أمام روسيا بركلات الترجيح.

وفي 27 يونيو 2012، التقى المنتخبان في مدينة دونتسيك بالدور قبل النهائي لبطولة أمم أوروبا (يورو 2012)، التي أُقيمت في أوكرانيا وبولندا، وانتهت المواجهة بفوز إسباني بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 2 بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن تستكمل مشوارها بالفوز 4 - صفر على إيطاليا في المباراة النهائية.

لامين يامال يقود طموحات إسبانيا في واحدة من أكبر قمم دور الـ16 (رويترز)

وقبلها بعامين تفوقت إسبانيا على البرتغال بنتيجة 1 - صفر يوم 29 يونيو بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا ضمن منافسات دور الـ16 لمونديال 2010 في جنوب أفريقيا، وسجل الهدف دافيد فيا، ليقود «لاروخا» للتأهل لدور الـ8.

وبالنتيجة نفسها فازت البرتغال على إسبانيا 1 - صفر يوم 20 يونيو 2004 في الدور الأول من بطولة «يورو 2004»، التي استضافتها على أراضيها، ومنح هدف البديل نونو غوميز مهاجم بنفيكا منتخب البرتغال أول فوز على إسبانيا في مباراة رسمية، والتأهل لدور الـ8 بينما ودعت إسبانيا من دور المجموعات.

وفي التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 1934، حققت إسبانيا فوزاً كاسحاً على البرتغال بنتيجة 9 - صفر يوم 11 مارس (آذار) من العام نفسه في مباراة أُقيمت وسط 50 ألف متفرج في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وختم «فيفا» تقريره بأنَّ الفريقين التقيا إياباً في لشبونة بعد أسبوع، وكرَّر المنتخب الإسباني تفوقه بالفوز بنتيجة 2 - 1.

يذكر أنَّ الفائز من ديربي إسبانيا والبرتغال سيصعد لدور الـ8 لمواجهة الفائز من مباراة بلجيكا ضد الولايات المتحدة، التي تنظم المونديال الحالي بالاشتراك مع كندا والمكسيك.