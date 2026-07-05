خيمينيز قبل مواجهة إنجلترا: أتطلع لتعزيز سجلي التهديفي

يسعى المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز، لتعزيز سجله التهديفي المميز أمام جوردان بيكفورد، حارس مرمى منتخب إنجلترا وذلك في لقاء المنتخبين بدور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم، مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

وهزّ خيمينيز، الذي وافق مؤخراً على العودة إلى ناديه السابق وولفرهامبتون قادماً من فولهام، شباك حارس مرمى منتخب «الأسود الثلاثة» 6 مرات خلال مسيرته الكروية في إنجلترا.

وقال خيمينيز لشبكة «سكاي سبورتس» الإخبارية: «رأيت هذه الإحصائية بالأمس. لم أكن أدركها من قبل. إنها رائعة حقاً، وأريد مواصلة زيادة عدد أهدافي في مرماه».

وأضاف خيمينيز، الذي لا يزال يبحث عن زيارة شباك بيكفورد لأول مرة بقميص منتخب المكسيك: «سأبذل قصارى جهدي، وسأجعل الأمور صعبة على دفاعهم. لكي نفوز، يتعين علينا استغلال كل فرصة».

ويسعى منتخب المكسيك، أحد مستضيفي البطولة، لحجز مقعده في دور الثمانية بكأس العالم أمام مجموعة من اللاعبين الذين يعرفهم خيمينيز جيداً.

وشدد اللاعب المكسيكي، في ختام تصريحاته: «المباراة دائماً مهمة، ليس لأنها ضد إنجلترا فقط، بل لأنها كأس العالم. إذا استطعنا تقديم أفضل مباراة في مسيرتنا، فسيكون ذلك رائعاً».