عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:47 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

إبراهيموفيتش: لو لعبت أمام باراغواي لطُردت 4 مرات... وأرسلت أحدهم للمستشفى

السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش الذي يعمل محللاً في قناة فوكس (حسابه في منصة «إكس»)
السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش الذي يعمل محللاً في قناة فوكس (حسابه في منصة «إكس»)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

إبراهيموفيتش: لو لعبت أمام باراغواي لطُردت 4 مرات... وأرسلت أحدهم للمستشفى

السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش الذي يعمل محللاً في قناة فوكس (حسابه في منصة «إكس»)
السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش الذي يعمل محللاً في قناة فوكس (حسابه في منصة «إكس»)

يرى النجم السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش أن التسامح، الذي أظهره المنتخب الفرنسي لكرة القدم في لقائه أمام منتخب باراغواي، جدير بالثناء.

وشهدت مباراة فرنسا وباراغواي، في دور الـ16 من كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، اشتباكات واحتكاكات متكررة بين لاعبي الفريقين، قبل أن يحسم منتخب «الديوك» اللقاء لمصلحته، عقب فوزه 1 - صفر، مساء السبت، ليتأهل إلى دور الثمانية في المونديال.

وكان كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، مثالاً واضحاً على ذلك، حيث تعرض لضغط شديد من أورلاندو خيل، حارس مرمى باراغواي، الذي رفض مهاجم ريال مدريد الإسباني مصافحته عقب اللقاء، وجوستافو غوميز وماتياس غلارزا.

وقال إبراهيموفيتش، المسؤول في نادي ميلان الإيطالي، الذي يعمل محللاً رياضياً في محطة «فوكس»: «أظهر المنتخب الفرنسي اليوم رباطة جأش. كان يتعين عليهم تجنب الاستفزازات، وقد نجحوا في ذلك».

وبدا إبراهيموفيتش صريحاً عندما أشار إلى أنه لو تعرض للاستفزازات، لكان ردّ باللكمات وأرسل بعض لاعبي باراغواي إلى المستشفى.

وأضاف: «لو كنت أنا من لعب هذه المباراة، لتلقيت 4 بطاقات حمراء على الأقل وأرسلت أحدهم إلى المستشفى».

وشدّد الأسطورة السويدي: «لا أحب الاستفزازات، لكنها جزء من اللعبة».

ويلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره المغربي في دور الثمانية للمونديال، يوم الخميس المقبل، على ملعب بوسطن.

مواضيع
رياضة فرنسية كأس العالم باراغواي السويد فرنسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

حكم ألماني سابق: القرارات التحكيمية في مباراة فرنسا وباراغواي «الأسوأ مونديالياً»

رياضة عالمية الحكم الألماني السابق باتريك إيتريش يرى أن حكم المباراة فقد السيطرة (رويترز)

حكم ألماني سابق: القرارات التحكيمية في مباراة فرنسا وباراغواي «الأسوأ مونديالياً»

حملت مباراة فرنسا وباراغواي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، فرصا قليلة للتسجيل، لكنها شهدت العديد من التدخلات القوية، والتي اتسمت أحيانا بالسلوك غي

«الشرق الأوسط» (فيلادلفيا (الولايات المتحدة) )
رياضة عالمية يحتفل مبابي مهاجم فرنسا بهدفه ويظهر أولاندو خيل حارس مرمى باراغواي (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

حارس باراغواي: انفعلت بعد تجاهل مبابي مصافحتي

أكّد أولاندو خيل، حارس مرمى باراغواي، أن منتخب بلاده يودع بطولة كأس العالم مرفوع الرأس بعد المجهود الذي قدّمه.

«الشرق الأوسط» (فيلادلفيا (الولايات المتحدة) )
رياضة عالمية سبق أن التقى مبابي مع حكيمي في مونديال 2022 (رويترز)
رياضة عالمية

مبابي سعيد لمواجهة حكيمي مجدداً

تحدث كيليان مبابي، مهاجم فرنسا، عن مواجهة زميله السابق أشرف حكيمي، وذلك بعد تأهل المنتخب الفرنسي إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم 2026 عقب فوزه على باراغواي

«الشرق الأوسط» (فيلادليفا (الولايات المتحدة):)
رياضة عالمية يحتفل ريان شرقي بالتأهل بعد الفوز الصعب أمام باراغواي (رويترز)
رياضة عالمية

شرقي: لم أرَ فريقاً يرتكب 30 خطأ دون إنذار... الحكم فقد السيطرة

انتقد ريان شرقي، لاعب فرنسا، أداء التحكيم في مباراة منتخب بلاده ضد باراغواي بدور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (فيلادلفيا (الولايات المتحدة) )
رياضة عالمية دوي خلال تعرضه لعرقلة وحصول فرنسا على ركلة جزاء (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

دوي لاعب فرنسا: حافظنا على تركيزنا رغم الأجواء المشحونة

شدّد ديزيريه دوي، نجم منتخب فرنسا، على صعوبة المواجهة التي جرت أمام منتخب باراغواي، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

«الشرق الأوسط» (فيلادليفا (الولايات المتحدة):)
الرياضة رياضة عالمية

ماتيوس: ناغلسمان تجاهل النصائح وأحاط نفسه بأشخاص «مطيعين»

لوثر ماتيوس (رويترز)
لوثر ماتيوس (رويترز)
  • ميونيخ : «الشرق الأوسط»
TT
  • ميونيخ : «الشرق الأوسط»
TT

ماتيوس: ناغلسمان تجاهل النصائح وأحاط نفسه بأشخاص «مطيعين»

لوثر ماتيوس (رويترز)
لوثر ماتيوس (رويترز)

انتقد لوثر ماتيوس، أسطورة المنتخب الألماني لكرة القدم، مدرب الفريق السابق يوليان ناغلسمان، مسلطاً الضوء على الأخطاء التي ارتكبها خلال مسيرته مع منتخب «الماكينات».

وفي مقال نشر في صحيفة «بيلد» أمس السبت، قال بطل كأس العالم عام 1990 إن المشروع برمته كان «فشلاً ذريعاً»، مشيراً إلى أن الفريق «كان يفتقر للقيادة في الملعب، وجودة الأداء، والدفاع الصلب، والعمل الجماعي. لم يكن هناك سوى الفوضى».

وأضاف ماتيوس أن ناغلسمان «ارتكب أخطاء كثيرة» في اختيار قائمة الفريق للمونديال، والخطط الفنية، «وحتى في اختيار اللاعبين لهذه البطولة. لم يكن لديه خطة بديلة، بل تمسك بعناد بنهجه».

أوضح ماتيوس: «يبدو أنه تجاهل النصائح الحسنة النية من خارج الفريق (وهو أمر مفهوم ومقبول)، ولكن للأسف تجاهل أيضاً النصائح من داخل الفريق، وكان طاقمه المعاون يتألف من مطيعين لا يعارضونه على الإطلاق».

ويرى ماتيوس أن هناك مشكلة خاصة في أسلوب تواصل ناغلسمان، حيث قال: «هل يفضل الرسائل عبر (واتساب) على المحادثات المباشرة؟ هذا أمر لا يعقل بالنسبة لقائد».

يرى ماتيوس أن كلوب سيمنح كرة القدم الألمانية صورة مختلفة (رويترز)

واستقال ناغلسمان بعد الخروج من كأس العالم بهزيمة مفاجئة بركلات الترجيح أمام باراغواي في دور الـ32 لكأس العالم، ومن المتوقع أن يتولى يورغن كلوب، المدرب الأسبق لبوروسيا دورتموند الألماني وليفربول الإنجليزي، المهمة.

وكشف ماتيوس: «مع كلوب كمدرب للمنتخب الوطني، ستهب رياح جديدة على كرة القدم الألمانية».

هاجم بطل مونديال 1990 المدرب ناغلسمان ووصف دائرته بـ«الضيقة» (د.ب.أ)

أكد ماتيوس أيضاً أن ناغلسمان ليس الوحيد الذي يتحمل مسؤولية كارثة الخروج المبكر من كأس العالم، حيث كتب: «ارتكب المسؤولون في الاتحاد الألماني لكرة القدم أيضاً بعض الأخطاء».

وتابع: «لقد وقفوا مكتوفي الأيدي يراقبون لفترة طويلة، مقتنعين دائماً بأن ناغلسمان مدرب جيد، وهو كذلك بالفعل من الناحية الفنية البحتة، على أمل أن تسير الأمور على ما يرام».

واختتم ماتيوس انتقاداته قائلاً: «لكن المشكلات كانت واضحة منذ فترة طويلة. ومع ذلك، تم تمديد عقده حتى عام 2028 دون أي سبب وجيه».

مواضيع
رياضة كأس العالم ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

رونالدو ينشر بداية استعداداته لمواجهة إسبانيا في كأس العالم

يتطلع رونالدو لقيادة البرتغال لمواصلة مشوارها المونديالي (رويترز)
يتطلع رونالدو لقيادة البرتغال لمواصلة مشوارها المونديالي (رويترز)
  • تورونتو كندا : «الشرق الأوسط»
TT
  • تورونتو كندا : «الشرق الأوسط»
TT

رونالدو ينشر بداية استعداداته لمواجهة إسبانيا في كأس العالم

يتطلع رونالدو لقيادة البرتغال لمواصلة مشوارها المونديالي (رويترز)
يتطلع رونالدو لقيادة البرتغال لمواصلة مشوارها المونديالي (رويترز)

بدأ منتخب البرتغال استعداداته مساء السبت بالتوقيت المحلي لمباراته المرتقبة ضد إسبانيا، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويلتقي المنتخبان مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، أملاً في حصد ورقة الترشح لدور الثمانية في المونديال في مدينة دالاس، بولاية تكساس الأميركية.

ونشر النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو صورة على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي لأول حصة تدريبية لمنتخب بلاده بعد إقصاء كرواتيا في دور الـ32.

وكان رونالدو (41 عاماً)، الذي أحرز 3 أهداف في النسخة الحالية لكأس العالم، هدفاً لانتقادات حارس مرمى المنتخب الإسباني، أوناي سيمون، هذا الأسبوع، حيث أشاد به، لكنه قال إنه «لم يعد يتمتع بنفس سرعته السابقة».

وبعد يوم راحة، استأنف المنتخب البرتغالي تدريباته في مدينة تورونتو الكندية بمركز تدريب «سينتينيال بارك»، وبعد انتهاء الحصة التدريبية، توجه الفريق إلى دالاس، حيث يجري الفريق حصته التدريبية الأخيرة استعداداً للمباراة المرتقبة.

يشار إلى أن الفائز من البرتغال وإسبانيا سوف يلتقي في دور الثمانية للمونديال مع الفائز من لقاء الولايات المتحدة وبلجيكا.

وكان منتخب البرتغال، الذي لا يزال يبحث عن لقبه الأول في كأس العالم، صعد لدور الـ16 بعدما قلب تأخره صفر - 1 أمام كرواتيا، لانتصار مثير 2-1 في دور الـ32.

مواضيع
رياضة كأس العالم كريستيانو رونالدو البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

خيمينيز قبل مواجهة إنجلترا: أتطلع لتعزيز سجلي التهديفي

المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز (رويترز)
المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

خيمينيز قبل مواجهة إنجلترا: أتطلع لتعزيز سجلي التهديفي

المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز (رويترز)
المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز (رويترز)

يسعى المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز، لتعزيز سجله التهديفي المميز أمام جوردان بيكفورد، حارس مرمى منتخب إنجلترا وذلك في لقاء المنتخبين بدور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم، مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

وهزّ خيمينيز، الذي وافق مؤخراً على العودة إلى ناديه السابق وولفرهامبتون قادماً من فولهام، شباك حارس مرمى منتخب «الأسود الثلاثة» 6 مرات خلال مسيرته الكروية في إنجلترا.

وقال خيمينيز لشبكة «سكاي سبورتس» الإخبارية: «رأيت هذه الإحصائية بالأمس. لم أكن أدركها من قبل. إنها رائعة حقاً، وأريد مواصلة زيادة عدد أهدافي في مرماه».

وأضاف خيمينيز، الذي لا يزال يبحث عن زيارة شباك بيكفورد لأول مرة بقميص منتخب المكسيك: «سأبذل قصارى جهدي، وسأجعل الأمور صعبة على دفاعهم. لكي نفوز، يتعين علينا استغلال كل فرصة».

ويسعى منتخب المكسيك، أحد مستضيفي البطولة، لحجز مقعده في دور الثمانية بكأس العالم أمام مجموعة من اللاعبين الذين يعرفهم خيمينيز جيداً.

وشدد اللاعب المكسيكي، في ختام تصريحاته: «المباراة دائماً مهمة، ليس لأنها ضد إنجلترا فقط، بل لأنها كأس العالم. إذا استطعنا تقديم أفضل مباراة في مسيرتنا، فسيكون ذلك رائعاً».

مواضيع
رياضة إنجليزية كأس العالم المكسيك إنجلترا