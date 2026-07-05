دوي لاعب فرنسا: حافظنا على تركيزنا رغم الأجواء المشحونة

شدّد ديزيريه دوي، نجم منتخب فرنسا، على صعوبة المواجهة التي جرت أمام منتخب باراغواي، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وصعد المنتخب الفرنسي لدور الثمانية في المونديال، المقام حالياً بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عقب فوزه الصعب 1 - صفر على منتخب باراغواي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، حصل عليها منتخب فرنسا بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد «فار».

وقال دوي، في تصريحات إعلامية عقب اللقاء: «لقد كانت مباراة حماسية للغاية، مليئة بالالتحامات. كان يتعين علينا أن نكون مستعدين».

أضاف نجم باريس سان جيرمان الفرنسي: «هذا الفريق يبذل قصارى جهده في كل كرة مشتركة. كان ينبغي علينا أن نحافظ على هدوئنا وتركيزنا في المباراة».

أوضح دوي: «أحياناً كنا نندفع بحماس زائد، لكننا تمكنا من الحفاظ على فاعليتنا، والأهم من ذلك أننا تأهلنا لدور الثمانية».

وكان دوي هو من تسبب في ركلة الجزاء، التي جاء منها هدف المنتخب الفرنسي الوحيد، بعدما تعرض للإعاقة داخل منطقة جزاء منتخب باراغواي.

وضرب منتخب فرنسا موعداً ساخناً في دور الثمانية للبطولة ضد منتخب المغرب، مساء الخميس المقبل، بحثاً عن مقعد في الدور قبل النهائي للمسابقة، التي توّج بها منتخب «الديوك» عامي 1998 و2018.