مبابي: باراغواي ظنوا أننا سنأتي للملعب ببدلات رسمية... نعرف اللعب بعنف!

لم يتردد كيليان مبابي في التعبير عن رأيه بصراحة بعد فوز فرنسا على باراغواي، حيث انتقد قائد المنتخب الفرنسي بشدة سلوك «الألبيروجا»، وذلك بعد تعرضه للمضايقات والاستهداف والاستفزازات المتكررة.

وضمنت فرنسا مكانها في ربع نهائي كأس العالم 2026 بفوز صعب بنتيجة 1 - صفر على باراغواي.

ورغم الإحباط الذي سبّبه التكتل الدفاعي الباراغوياني طوال معظم المباراة، سيطر رجال ديدييه ديشان على مجريات اللعب، لكنهم فشلوا في كسر التعادل حتى الدقيقة الستين. وفي النهاية، حسم كيليان مبابي المباراة بركلة جزاء، مانحاً «الديوك» فوزاً ثميناً، وسيواجهون الآن المغرب في مباراة تحديد المتأهل إلى نصف النهائي.

وكان مبابي مستاء للغاية، وفي حديثه لقناة «بي إن سبورتس»، علّق كيليان مبابي على سلوك لاعبي باراغواي خلال المباراة قائلاً: «أعتقد أننا كنا نعرف نوع المباراة التي سنخوضها. لقد كانت مباراة رائعة. أظهرنا أننا لسنا مجرد فريق يجيد اللعب الهجومي. إذا تطلب الأمر بذل جهد كبير، فسنبذله. لا مشكلة لدينا في ذلك. ظنوا أننا سنأتي ونلعب ببدلات رسمية، ونقدم تمريرات رائعة. نحن نعرف أيضاً كيف نلعب بأسلوب عنيف. لقد فزنا، بل تفوقنا عليهم في ذلك».

لكن لاعب ريال مدريد أوضح أنه لم يتفاجأ بهذه الخطة، حيث قال: «هذه هي كرة القدم التي يلعبونها. هذه هي طريقتهم في اللعب. لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للعب. هناك طريقة واحدة فقط، وهي الفوز. حاولوا الضغط علينا، لكننا ضغطنا عليهم بهذه الطريقة».