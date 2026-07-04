المكسيك تعيد ساعات بقيمة مليون دولار قدّمها «يوتيوبر» أميركي

أعلن المنتخب المكسيكي لكرة القدم، عبر حسابه على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن مديره الفني خافيير أغيري، ولاعبي الفريق، أعادوا الساعات الفاخرة التي أهداهم إياها نجم «اليوتيوب» الأميركي ستيفن ديليوناردس.

وذكرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا: «بالاتفاق المتبادل، قرر لاعبو المنتخب إعادة الساعات التي أهداها لهم صانع المحتوى بمبادرة منه».

وكان ديليوناردس قد أهدى المنتخب المكسيكي ومدربه أغيري ساعات سويسرية فاخرة تزيد قيمتها على مليون دولار.

وكشفت تقارير محلية أن ديليوناردس، المعروف باسم «ستيف ويل دو إت»، زار معسكر المنتخب المكسيكي جنوب العاصمة مكسيكو سيتي، فيما أوضحت صحيفة «ريكورد» أن اللاعبين أعربوا عن «دهشتهم وسعادتهم» بهذه الهدية.

وتردد أن ديليوناردس راهن بمليوني دولار على فوز المكسيك في مباراتها ضد الإكوادور في دور الـ32 للمونديال، وهو ما تحقق بالفعل، حيث انتصر فريق أغيري بنتيجة 2 - صفر.

وتلعب المكسيك مباراتها المقبلة ضد إنجلترا في دور الـ16 للبطولة على ملعب «أزتيكا»، مساء الأحد بالتوقيت المحلي.