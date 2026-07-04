عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:35 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

كولومبيا تهزم غانا وتكمل عقد المتأهلين لدور الـ 16

واصلت كولومبيا رحلتها بتجاوز غانا (أ.ف.ب)
واصلت كولومبيا رحلتها بتجاوز غانا (أ.ف.ب)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

كولومبيا تهزم غانا وتكمل عقد المتأهلين لدور الـ 16

واصلت كولومبيا رحلتها بتجاوز غانا (أ.ف.ب)
واصلت كولومبيا رحلتها بتجاوز غانا (أ.ف.ب)

فازت كولومبيا 1-صفر على غانا اليوم السبت لتتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم بفضل هدف سجله جون أرياس في ختام منافسات دور الـ32 من المسابقة.

سجل أرياس هدفاً في الدقيقة 14 من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية من لويس سواريز، الذي دخل للتو كبديل لجون كوردوبا المصاب.

اعتقد لويس دياز أنه ضاعف تقدم كولومبيا في الدقيقة 56، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

سيطرت كولومبيا على معظم مجريات المباراة، وقام حارس مرمى غانا، لورنس أتي-زيغي بثلاثة تصديات بارزة.

تأهلت كولومبيا لمواجهة سويسرا في دور الـ16 يوم الثلاثاء في فانكوفر.

مواضيع
كأس العالم رياضة كولومبيا غانا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الأمير وليام يكشف أن الملك تشارلز «يكره كرة القدم»

رياضة عالمية الأمير وليام قال إنه سيحضر المونديال إذا بلغت إنجلترا النهائي (أ.ف.ب)

الأمير وليام يكشف أن الملك تشارلز «يكره كرة القدم»

كشف الأمير وليام أن والده العاهل البريطاني تشارلز الثالث «يكره كرة القدم»، وذلك خلال ظهوره في برنامج (بودكاست) يقدّمه نجم كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
رياضة عالمية لم تتضح الصورة بشكل كبير حول إصابة تشواميني (رويترز)
رياضة عالمية

إصابة في الفخذ تغيّب الفرنسي تشواميني عن باراغواي

ذكر تقرير إخباري أن لاعب وسط المنتخب الفرنسي أوريلين تشواميني سيغيب عن مباراة دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم المقررة اليوم (السبت) أمام باراغواي.

«الشرق الأوسط» (فيلادلفيا (الولايات المتحدة) )
رياضة عالمية دياز كان مصدر قلق لدفاعات غانا (رويترز)
رياضة عالمية

لويس دياز رجل مباراة كولومبيا وغانا

توج النجم الكولومبي لويس دياز بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده مع منتخب غانا ببطولة كأس العالم لكرة القدم. وأكملت كولومبيا عقد المتأهلين لدور الـ16 بكأس العالم.

«الشرق الأوسط» (كانساس سيتي (الولايات المتحدة) )
رياضة سعودية رونالدو ونيفيز ورحلة مستمرة مع البرتغال رفقة فيليكس وكانسيلو (أ.ف.ب)
رياضة سعودية

12 لاعباً من الدوري السعودي يواصلون الرحلة المونديالية

أكد الدوري السعودي للمحترفين حضوره المتنامي على الساحة العالمية، بعدما نجح 12 لاعباً ينشطون في المسابقة في قيادة منتخباتهم إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026

حامد القرني (الرياض )
رياضة عالمية سيُنشر نحو 7500 شرطي داخل ملعب أزتيكا وفي محيطه على وجه الخصوص (رويترز)
رياضة عالمية

أكثر من 17 ألف شرطي لتأمين مواجهة المكسيك وإنجلترا

سيُحشد أكثر من 17 ألف عنصر من الشرطة لمنع أي تجاوزات في شوارع مكسيكو الأحد، عندما تواجه المكسيك إنجلترا على بطاقة التأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 في كرة القدم

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي )
الرياضة رياضة عالمية

الأمير وليام يكشف أن الملك تشارلز «يكره كرة القدم»

الأمير وليام قال إنه سيحضر المونديال إذا بلغت إنجلترا النهائي (أ.ف.ب)
الأمير وليام قال إنه سيحضر المونديال إذا بلغت إنجلترا النهائي (أ.ف.ب)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

الأمير وليام يكشف أن الملك تشارلز «يكره كرة القدم»

الأمير وليام قال إنه سيحضر المونديال إذا بلغت إنجلترا النهائي (أ.ف.ب)
الأمير وليام قال إنه سيحضر المونديال إذا بلغت إنجلترا النهائي (أ.ف.ب)

كشف الأمير وليام أن والده العاهل البريطاني تشارلز الثالث «يكره كرة القدم»، وذلك خلال ظهوره في برنامج (بودكاست) يقدّمه نجم كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي، والذي بُثّ الجمعة، قبل ساعات فقط من الاحتفال بزواج كيلسي من نجمة البوب العالمية تايلور سويفت.

وشكّلت كأس العالم 2026 محور الحديث الرئيسي في الحلقة التي استضافت أمير ويلز، المعروف بتشجيعه نادي أستون فيلا الإنجليزي.

وعندما سُئل عما إذا كان الملك تشارلز هو من نقل إليه شغفه بكرة القدم، أجاب: «بالتأكيد لا. والدي يكره كرة القدم».

وبفضل تألق قائد المنتخب الإنجليزي ومهاجم بايرن ميونيخ الألماني هاري كين، الذي سجل هدفين في الدقائق الأخيرة أمام جمهورية الكونغو الديموقراطية، بلغت إنجلترا الدور ثمن النهائي.

ويواجه منتخب «الأسود الثلاثة» الأحد، نظيره المكسيكي على ملعب أزتيكا على ارتفاع كبير فوق سطح البحر.

وعندما سأله ترافيس كيلسي ما إذا كان سيعبر «المحيط الأطلسي» لحضور النهائي إذا واصلت إنجلترا مشوارها حتى المباراة النهائية، أجاب وليام: «بالتأكيد».

مواضيع
العائلة الملكية البريطانية رياضة إنجليزية كأس العالم بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

إصابة في الفخذ تغيّب الفرنسي تشواميني عن باراغواي

لم تتضح الصورة بشكل كبير حول إصابة تشواميني (رويترز)
لم تتضح الصورة بشكل كبير حول إصابة تشواميني (رويترز)
  • فيلادلفيا الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • فيلادلفيا الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

إصابة في الفخذ تغيّب الفرنسي تشواميني عن باراغواي

لم تتضح الصورة بشكل كبير حول إصابة تشواميني (رويترز)
لم تتضح الصورة بشكل كبير حول إصابة تشواميني (رويترز)

ذكر تقرير إخباري أن لاعب وسط المنتخب الفرنسي أوريليان تشواميني سيغيب عن مباراة دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم المقررة اليوم (السبت) أمام باراغواي، بسبب إصابة في الفخذ.

وكان اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، شارك أساسياً في 3 من مباريات فرنسا الأربع في البطولة، وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أنه من المتوقع أن يحل مكانه مانو كوني.

وتصدرت فرنسا المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة بعد الفوز في جميع مبارياتها الثلاث، ثم حققت انتصاراً سهلاً 3 - صفر على السويد في دور الـ32.

وتخوض فرنسا مباراتها أمام باراغواي في فيلادلفيا. ولم يتسنَّ على الفور الحصول على رد من الاتحاد الفرنسي للعبة على طلب «رويترز» للتعليق.

مواضيع
رياضة فرنسية كأس العالم فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

لويس دياز رجل مباراة كولومبيا وغانا

دياز كان مصدر قلق لدفاعات غانا (رويترز)
دياز كان مصدر قلق لدفاعات غانا (رويترز)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

لويس دياز رجل مباراة كولومبيا وغانا

دياز كان مصدر قلق لدفاعات غانا (رويترز)
دياز كان مصدر قلق لدفاعات غانا (رويترز)

توج النجم الكولومبي لويس دياز بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده مع منتخب غانا ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأكمل منتخب كولومبيا عقد المتأهلين لدور الـ16 بكأس العالم، عقب فوزه الصعب 1 - صفر على منتخب غانا، مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، في ختام منافسات دور الـ32 للمونديال الحالي، المقام بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتقمص جون أرياس دور البطولة في المباراة، التي أقيمت بمدينة كانساس سيتي، عقب تسجيله هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 14.

ورغم عدم تمكنه من هز الشباك، فإن دياز كان شعلة نشاط خلال اللقاء، وكان مصدر قلق وتهديد لمرمى المنتخب الغاني في المباراة، وأحرز هدفاً في الشوط الثاني، لكنه ألغي بداعي التسلل.

وضرب منتخب كولومبيا موعداً في دور الـ16 يوم 7 يوليو (تموز) الحالي بالتوقيت المحلي، مع منتخب سويسرا، الذي صعد للدور نفسه عقب فوزه صفر - 2 على الجزائر بدور الـ32.

مواضيع
رياضة كأس العالم كولومبيا