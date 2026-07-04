كولومبيا تهزم غانا وتكمل عقد المتأهلين لدور الـ 16

فازت كولومبيا 1-صفر على غانا اليوم السبت لتتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم بفضل هدف سجله جون أرياس في ختام منافسات دور الـ32 من المسابقة.

سجل أرياس هدفاً في الدقيقة 14 من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية من لويس سواريز، الذي دخل للتو كبديل لجون كوردوبا المصاب.

اعتقد لويس دياز أنه ضاعف تقدم كولومبيا في الدقيقة 56، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

سيطرت كولومبيا على معظم مجريات المباراة، وقام حارس مرمى غانا، لورنس أتي-زيغي بثلاثة تصديات بارزة.

تأهلت كولومبيا لمواجهة سويسرا في دور الـ16 يوم الثلاثاء في فانكوفر.