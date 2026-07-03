«مونديال 2026»: إمكانية تقديم موعد انطلاق مباراة إنجلترا والمكسيك

قد تنطلق مباراة إنجلترا أمام المكسيك، في ثُمن نهائي كأس العالم لكرة القدم، المقررة الأحد في مكسيكو، في وقت مبكر بسبب مخاطر العواصف والفيضانات، وفق ما كشف مصدر مطّلع على الترتيبات، الجمعة.

ويُعتقد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يُجري مناقشات بشأن تغيير موعد ضربة البداية على ملعب «أستاديو أزتيكا»، بسبب خطر الأحوال الجوية.

ومن المقرر حالياً أن تنطلق المباراة الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي. وتفيد تقارير في المكسيك بإمكانية تقديم موعد المباراة إلى منتصف النهار بالتوقيت المحلي.

كانت انطلاقة المباراة الأخيرة للمكسيك، التي فازت فيها على الإكوادور في دور الـ32 على ملعب أزتيكا، يوم الثلاثاء، قد تأجّلت لمدة ساعة بسبب أمطار غزيرة.