رونالدو يسجل هدفه الـ11 في المونديال... ويعانق رقماً قياسياً جديداً

سجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل للمنتخب البرتغالي في شباك نظيره الكرواتي بتورنتو، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم.
وكانت تقنية الفيديو، وفي أقل من 5 دقائق فقط، قد أنصفت المنتخبين الكرواتي والبرتغالي.
وتقدم منتخب كرواتيا في الدقيقة 53 عن طريق إيفان برسيتش، وبعد ذلك بـ10 دقائق، رفضت تقنية الفيديو هدفاً للبرتغال سجله رونالدو، ليحافظ المنتخب الكرواتي على التقدم.
وفي الدقيقة 68، عاد الحكم إلى تقنية الفيديو مجدداً، ليقرر احتساب ضربة جزاء للمنتخب البرتغالي بعد شد داخل منطقة الجزاء على ريناتو فيغا.
وانبرى رونالدو، ليسجل هدف التعادل للمنتخب البرتغالي من ضربة الجزاء، مسجلاً بذلك هدفه الثالث في البطولة.
وسجل رونالدو هدفه رقم 11 في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وبات اللاعب الوحيد الذي سجل في 6 نسخ متتالية بالبطولة، حينما سجل هدفين في شباك أوزبكستان بدور المجموعات.