دهس «غير قانوني» يحرم أميركا من نجمها بالوغون أمام بلجيكا

يفتقد منتخب الولايات المتحدة خدمات نجمه فولارين بالوغون في لقائه المرتقب ضد منتخب بلجيكا، في السادس من يوليو (تموز) الحالي بدور الـ16 لبطولة كأس العالم، بداعي الإيقاف.

وتلقَّى بالوغون بطاقة حمراء في الدقيقة 64 من عمر مباراة الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك، بدور الـ32 للمونديال، بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وأثبتت تقنية «فار» قيام اللاعب الأميركي بدهس كاحل طارق محرموفيتش، لاعب البوسنة، خلال إحدى الكرات المشتركة في وسط الملعب، حينما كانت النتيجة تشير لتقدُّم منتخب الولايات المتحدة بهدف نظيف أحرزه بالوغون في الدقيقة 45، حيث كان هذا هو هدفه الثالث في النسخة الحالية للمسابقة، عقب تسجيله ثنائية خلال الفوز 4 - 1 على باراغواي في الجولة الافتتاحية بمرحلة المجموعات.

وتلقَّى بالوغون البطاقة الحمراء الخامسة للمنتخب الأميركي في كأس العالم، بعد إريك وينالدا أمام تشيكوسلوفاكيا عام 1990، وفرناندو كلافيهو أمام البرازيل عام 1994، وبابلو ماسترويني وإيدي بوب أمام إيطاليا عام 2006.