ديوكوفيتش يكشف عن معاناته من مشكلة صحية مستمرة

كشف لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش أنه يعاني من حالة صحية مستمرة، وذلك عقب تعرضه لخسارة مفاجئة، في الدور الثاني لبطولة سينسيناتي المفتوحة.

وقال ديوكوفيتش (39 عاماً) إن حالته الصحية تفاقمت بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في ولاية أوهايو، بعدما بدا عليه التعب والإرهاق بشكل واضح، خلال خسارته أمام الأرجنتيني تياجو أوجستين تيرانتي، المصنف 50 عالمياً، بنتيجة 6 - 2 و4 - 6 و4 - 6، اليوم (السبت).

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن ديوكوفيتش، المصنف الخامس عالمياً، كان يخوض أول مباراة له منذ خسارته أمام الإيطالي يانيك سينر في الدور قبل النهائي لبطولة «ويمبلدون»، التي أُقيمت في يوليو (تموز) الماضي، لكنه سقط على يديه وركبتيه قبل أن يحصل على وقت مستقطع طبي في منتصف المجموعة الثانية.

وقال ديوكوفيتش للصحافيين: «أهنئ منافسي. لم تكن مباراة ممتعة بالنسبة لي بالتأكيد. الطريقة التي شعرت بها... ليست المرة الأولى، وأعتقد أنها لن تكون الأخيرة، لكن هذا هو الواقع».

وأضاف اللاعب الفائز بـ24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام): «إنها مجرد حالة صحية أعاني منها، وقد تسببت لي في مشكلات على مدار العامين الماضيين».

وأوضح: «تسبب لي الكثير من المشكلات، لا سيما عندما تكون الأجواء حارة ورطبة».

وأكمل: «كنت أتوقع حدوث ذلك، لكن هناك كل هذه الأمور، مثل التوتر وكل ما يرتبط بالمباراة، التي تجعل الوضع أسوأ، وهذا ما حدث».

وعندما سُئِل ديوكوفيتش، الفائز ببطولة سينسيناتي، ثلاث مرات، عما إذا كان سيعود للمشاركة في البطولة العام المقبل، قال: «بالتأكيد أتمنى ذلك، لكن يبدو أن الاحتمال الأكبر هو ألا أعود، للأسف. لكن دعونا نرَ ما الذي سيحمله المستقبل».