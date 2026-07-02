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الرياضة رياضة عالمية

غارسيا بعد العودة أمام السنغال: بلجيكا قوة لا يستهان بها

رودي غارسيا (أ.ب)
رودي غارسيا (أ.ب)
  • سياتل الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • سياتل الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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غارسيا بعد العودة أمام السنغال: بلجيكا قوة لا يستهان بها

رودي غارسيا (أ.ب)
رودي غارسيا (أ.ب)

قال رودي غارسيا، مدرب بلجيكا، إنَّ السنغال كانت الفريق الأفضل في أجزاء كبيرة من مباراة دور الـ32 بكأس العالم، لكن عودتها الرائعة للفوز 3 - 2، يوم الأربعاء، قد تحفِّزها على تحقيق إنجازات عظيمة في كأس العالم.

وقال غارسيا للصحافيين: «كرة القدم مفعمة بالمشاعر، وقد عشنا كثيراً منها هذا المساء. عندما تكون متأخراً صفر - 2 في الدقيقة 83، فليس من السهل أبداً العودة والفوز بالمباراة».

وأضاف: «لكن هذا ما قلته للاعبين خلال استراحة الترطيب: كان علينا تسجيل هدف في المباراة، وعندها يصبح كل شيء ممكناً. لقد فعلناها، وحقَّقنا المطلوب، ومن ثم انفتحت المباراة من جديد. إنَّه سيناريو يمكن أن يجعل المجموعة أقوى وأكثر تماسكاً، وتدرك أنَّه حتى تنتهي المباراة، وحتى صفارة النهاية، يمكن أن تحدث أشياء كثيرة، كما أظهرنا للتو اليوم».

ولطالما عانت بلجيكا تحت وطأة التوقعات، لكن جيلها الذهبي لم يتمكَّن قط من تحقيق اللقب المنتظر. ولا يزال بعضهم موجوداً، بينهم لوكاكو، وصانع الألعاب كيفن دي بروين، والحارس تيبو كورتوا، ورغم أنَّ غارسيا قال إنَّ فريقه لا يتمتع بالعمق نفسه، فإنه أشار إلى أن منتخب بلجيكا هذا لا يزال قوة لا يستهان بها.

وقال: «توليت المسؤولية قبل 18 شهراً لأنني أؤمن بمستوى هذا الفريق الجيد. إنه ليس الأفضل على الإطلاق، لكننا كتبنا التاريخ الليلة. لم نفز بأي شيء، تأهلنا إلى دور الـ16 وسنرى مَن سنواجه... لا يهم مَن سيكون. الآن سنستمتع بفوزنا والانتفاضة التي قمنا بها».

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TT

دهس «غير قانوني» يحرم أميركا من نجمها بالوغون أمام بلجيكا

فولارين بالوغون بعد تعرُّضه للطرد (إ.ب.أ)
فولارين بالوغون بعد تعرُّضه للطرد (إ.ب.أ)

يفتقد منتخب الولايات المتحدة خدمات نجمه فولارين بالوغون في لقائه المرتقب ضد منتخب بلجيكا، في السادس من يوليو (تموز) الحالي بدور الـ16 لبطولة كأس العالم، بداعي الإيقاف.

وتلقَّى بالوغون بطاقة حمراء في الدقيقة 64 من عمر مباراة الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك، بدور الـ32 للمونديال، بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وأثبتت تقنية «فار» قيام اللاعب الأميركي بدهس كاحل طارق محرموفيتش، لاعب البوسنة، خلال إحدى الكرات المشتركة في وسط الملعب، حينما كانت النتيجة تشير لتقدُّم منتخب الولايات المتحدة بهدف نظيف أحرزه بالوغون في الدقيقة 45، حيث كان هذا هو هدفه الثالث في النسخة الحالية للمسابقة، عقب تسجيله ثنائية خلال الفوز 4 - 1 على باراغواي في الجولة الافتتاحية بمرحلة المجموعات.

وتلقَّى بالوغون البطاقة الحمراء الخامسة للمنتخب الأميركي في كأس العالم، بعد إريك وينالدا أمام تشيكوسلوفاكيا عام 1990، وفرناندو كلافيهو أمام البرازيل عام 1994، وبابلو ماسترويني وإيدي بوب أمام إيطاليا عام 2006.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

مشجعو كأس العالم يقاضون منصة «ستوب هاب» لبيع التذاكر

الدعوى القضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 5 ملايين دولار لصالح آلاف الأشخاص (رويترز)
الدعوى القضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 5 ملايين دولار لصالح آلاف الأشخاص (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

مشجعو كأس العالم يقاضون منصة «ستوب هاب» لبيع التذاكر

الدعوى القضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 5 ملايين دولار لصالح آلاف الأشخاص (رويترز)
الدعوى القضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 5 ملايين دولار لصالح آلاف الأشخاص (رويترز)

رفع مشجعو كأس العالم دعوى قضائية ضد منصة «ستوب هاب» لإعادة بيع التذاكر، بعدم تسليم التذاكر الباهظة التي اشتروها لحضور المباريات.

وفي دعوى جماعية رُفعت، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن، قال المشجعون إنهم «لم يحصلوا على ما دفعوا ثمنه» لأنَّ المنصة لم تسلمهم التذاكر.

وقالت المنصة إنها لن تعلق على الدعوى القضائية، لكنها أضافت في بيان: «هدفنا الوحيد هو أن يحضر المشجعون الفعاليات، وإذا حدث أي خطأ، فإنَّ ضمان فان بروتكت الخاص بنا يوفِّر تذاكر بديلة أو استرداداً كاملاً للمبلغ المدفوع. وكأس العالم ليست استثناء، والمشكلات التي واجهها المشجعون ترجع في الغالب إلى مشكلات في البنية التحتية الخاصة ببيع التذاكر لدى مُنظِّم الحدث نفسه».

وكان «فيفا» قد حثَّ المشجعين على استخدام منصته الرسمية لإعادة البيع حصراً، قائلاً إنها موثوقة.

وقد اكتسحت تعليقات المشجعين مواقع التواصل الاجتماعي خلال البطولة التي تُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إذ ألقوا باللوم على المنصة؛ بسبب إلغاء التذاكر في اللحظات الأخيرة، وتراجعها عن تأكيداتها بأنَّهم سيحصلون على تذاكر بديلة.

ويقول الكثيرون من حاملي التذاكر إنهم سافروا مسافات طويلة لمشاهدة المباريات، ولم يكن استرداد ثمن التذاكر مرضياً بالنسبة لهم لأنهم كانوا قد دفعوا تكاليف الطيران والإقامة.

وجاء في الشكوى أن المشجعين تعرَّضوا «للخداع واشتروا تذاكر كأس العالم بمبالغ طائلة، ليتكبَّدوا في النهاية خسائر مالية فادحة. هذا يمثل انحداراً جديداً لصناعة بيع تذاكر الأحداث الرياضية التي تعاني مراراً وتكراراً من مشكلات تتعلق بحماية المستهلك، مما يضر بالمشجعين الذين يجعلون الرياضة مميزة».

وألقت المنصة باللوم على البنية التحتية لبيع التذاكر التابعة للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في المشكلات المتعلقة بإعادة بيع التذاكر.

وتطالب الدعوى القضائية بتعويضات غير محددة لا تقل عن 5 ملايين دولار لصالح آلاف الأشخاص في الولايات المتحدة الذين لم يتسلموا تذاكر كأس العالم التي اشتروها عبر «ستوب هاب»؛ وذلك بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين حماية المستهلك وقوانين الإعلان الكاذب.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

أميركا تعبر البوسنة بـ10 لاعبين... وتضرب موعداً مع بلجيكا

مالك تيلمان لاعب أميركا يحتفل بتسجيل الهدف الثاني (أ.ب)
مالك تيلمان لاعب أميركا يحتفل بتسجيل الهدف الثاني (أ.ب)
  • سانتا كلارا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سانتا كلارا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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أميركا تعبر البوسنة بـ10 لاعبين... وتضرب موعداً مع بلجيكا

مالك تيلمان لاعب أميركا يحتفل بتسجيل الهدف الثاني (أ.ب)
مالك تيلمان لاعب أميركا يحتفل بتسجيل الهدف الثاني (أ.ب)

بلغ منتخب الولايات المتحدة، المنقوص عددياً، دور الـ16 في كأس العالم، بتخطيه البوسنة والهرسك 2 - 0، الأربعاء، على ملعب «ليفايس» في سانتا كلارا بسان فرانسيسكو ضمن دور الـ32.

ويدين منتخب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بعبوره لهدفي الثنائي فولارين بالوغون في الدقيقة 45، ومالك تيلمان في الدقيقة 82.

وأكمل منتخب البلد المستضيف للبطولة، بالشراكة مع المكسيك وكندا، المواجهة بـ10 لاعبين بعد طرد بالوغون ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 64.

وضربت الولايات المتحدة موعداً في دور الـ16 مع بلجيكا الفائزة على السنغال 3 - 2 بعد التمديد (2 - 2 في الوقت الأصلي)، وذلك في مدينة سياتل الأميركية، يوم الاثنين المقبل.

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